Автор: Максим Ткачев (АО «ЮМП») Опубликовано на портале «Химическая техника», май 2019

По данным Международной организации труда (МОТ) при ООН, уровень производственной смертности достигает 2,3 млн. человек в год. Её сокращение требует усиления мер по оптимизации условий труда, защите здоровья и жизни сотрудников предприятий, а также по повышению общего уровня их производственной культуры. Соответствующие программы регулярно реализуются в странах – участницах МОТ. Благодаря этому в течение последних лет в России наблюдается ежегодное снижение числа пострадавших на производстве. Например, за 11 месяцев 2018 года, по данным Министерства труда и социальной защиты РФ, количество происшествий со смертельным исходом сократилось на 2 % по сравнению с аналогичным периодом 2017. Однако общее число пострадавших всё ещё велико, поэтому в Минтруде был утверждён ведомственный план мероприятий по снижению производственного травматизма. Эксперты Ростехнадзора выделяют семь основных причин несчастных случаев на рабочих местах, профилактика которых позволит добиться намеченной цели.

Причина 1: нарушение правил техники безопасности

В марте 2018 года несчастный случай произошёл на Борской фабрике валяной обуви: оператор иглопробивной машины решил поправить ватный диск под гильотиной в процессе работы и в результате лишился пальцев. Трудовая инспекция Нижегородской области проверяет уровень подготовки специалиста и его осведомлённости о правилах безопасной эксплуатации оборудования. Эта ситуация – наглядный пример трагичных последствий в результате нарушения элементарных правил техники безопасности.

Причиной происшествий становятся не только халатность или непрофессионализм работников, но и спешка, снижение концентрации внимания. Чаще всего это вызвано нарушением режима труда и отдыха персонала или расширением перечня должностных обязанностей сотрудников. Чтобы избежать проблем и эффективно использовать рабочее время на предприятиях вводится сменный график, который регулируется трудовым законодательством. Так, в соответствии с частью 5 статьи 103 Трудового кодекса РФ недопустимо привлекать персонал к работе в течение двух смен подряд.

Одной из эффективных мер предотвращения нарушений правил техники безопасности является повышение общего уровня производственной культуры персонала. В частности, этой цели служат специальные предупреждающие и предписывающие знаки рядом с опасным оборудованием. Они позволяют донести информацию по безопасности, процедурах и идентификации объектов до сотрудников предприятий. Для печати таких материалов представитель компании Brady в России Инна Каштанова рекомендует использовать специальные принтеры, например BRADY J5000. Они обладают функцией печати на прочных износостойких носителях – виниле и полиэстере, адаптированных к условиям производственных помещений.

Причина 2: низкий уровень производственного контроля

Производственный контроль – важнейший элемент системы охраны труда. Он включает не только мониторинг технологического процесса, но и систематический анализ навыков и компетенций сотрудников, их обучение, разработку должностных инструкций. Недочёты и несовершенства в этой системе увеличивают риск возникновения нештатных ситуаций.

Примером успешного использования производственного контроля для предотвращения травматизма может служить опыт компании «Газпром добыча Астрахань», где за последние десять лет не было ни одного несчастного случая на производстве.

Причина 3: нарушение технологического процесса

Осенью 2018 года в одном из цехов выпускающего пиротехнику завода «Авангард» в Гатчине (Ленинградская область) произошёл взрыв, унесший жизни нескольких сотрудников. По мнению специалистов, причиной могли стать нарушения технологии производства бенгальских свечей и хлопушек.

Подобные происшествия наглядно иллюстрируют факт: любой технологический процесс предполагает строгую последовательность действий, изменение которой может создать опасную ситуацию, угрожающую здоровью и жизни персонала. И это не считая того, что несоблюдение производственных инструкций ведёт к увеличению процента брака, сбоям в работе и порче оборудования, что всегда сопряжено с финансовыми и имиджевыми потерями для предприятия.

Для строгого соблюдения очерёдности и условий организации всех этапов производственного процесса необходимо использовать специально разработанные технологические карты, проводить своевременный инструктаж сотрудников, контролировать уровень их подготовки и качество выполняемых работ. Лучшим способом предотвращения нарушений при этом является регулярная профилактика.

«Важно не просто выявлять сбои технологического цикла, но предупреждать их с помощью инструментов визуализации. Поэтому мы рекомендуем печатать и наклеивать непосредственно на оборудование яркие стикеры с соответствующими указаниями и предупреждениями. Это поможет сотрудникам соблюдать правильную последовательность действий и избежать ошибок при контроле режима работы оборудования. Даже если оператор о чём-то забыл или отвлекся, наклейка напомнит ему об этом, и постепенно соответствующее действие будет доведено до автоматизма», – отмечает Сергей Радачинский (АО «ЮМП» – ведущий поставщик комплексных решений и готовой продукции по промышленной визуализации).

Причина 4: нарушения при организации производства работ

К числу таких нарушений относится эксплуатация устаревшего или неисправного оборудования, неудовлетворительное состояние производственных зданий и сооружений, несоответствие рабочих мест санитарно-гигиеническим нормам.

Характерный пример – несчастный случай в воронежской котельной, произошедший в январе 2019 года, когда в результате обрушения 20-метровой кирпичной трубы пострадала сотрудница предприятия. В числе наиболее вероятных причин ЧП специалисты назвали изношенное состояние конструкции.

К сожалению, сегодня подобные случаи – не редкость. Очень часто они обусловлены экономическим положением компании, например. банальным отсутствием средств на реконструкцию. Иногда, как в ситуации с котельной, предприятие является частью системы жизнеобеспечения и не может быть просто закрыто на ремонт или модернизацию. Однако это не становится оправданием для руководства, и в случае происшествия, повлёкшего причинение ущерба здоровью сотрудника или его смерть, ответственность неминуема.

Как правило, даже если провести немедленную реконструкцию нельзя, то почти всегда можно найти временные решения, а опасные участки производственной территории огородить и обозначить яркой маркировкой. Кроме того, чтобы избежать подобных происшествий, состояние капитальных конструкций и оборудования необходимо регулярно инспектировать.

Причина 5: отсутствие визуализации опасных зон

Даже если всё оборудование исправно, а постройки предприятия находятся в удовлетворительном техническом состоянии, то на его территории и в цехах всё равно могут быть опасные зоны, что обусловлено особенностями технологического цикла. Их визуализация – самый простой, экономичный и эффективный способ предотвратить несчастные случаи.

«Чтобы сотрудники могли контролировать свои действия и действия коллег, вовремя идентифицировать опасность и принять необходимые меры, следует использовать специальные предупреждающие знаки, контурные ленты и сигнальные столбики. Если игнорировать эти меры, то опасная ситуация часто может возникнуть практически на ровном месте», — комментирует – отмечает Сергей Радачинский (АО «ЮМП»).

К примеру, сотрудник не обратил внимания на выступающие элементы низкого потолка и получил травму головы. Подобные опасные места на территории предприятия, помимо предупреждающей маркировки, следует снабжать мягкими бамперами.

Кроме своей повседневной утилитарной функции современные маркировочные материалы, например световозвращающая лента BRADY В-957, помогут обеспечить быструю эвакуацию персонала при чрезвычайных происшествиях. За счёт продолжительного световозвращающего эффекта такую маркировку видно даже при задымлении или при полном отключении света. Благодаря высокоадгезивным свойствам лента В-957 хорошо держится на любой чистой и сухой поверхности, а для удобства ее нанесения на пол может быть использован любой промышленный аппликатор.

Подобное решение было реализовано в рамках нового проекта визуализации опасных зон на производстве АО «Михеевский ГОК». Современная маркировка со световозвращающим эффектом позволила сделать объекты предприятия более заметными для операторов спецтехники независимо от времени суток.

Причина 6: несогласованные действия персонала

Такие ситуации возникают на предприятиях со сложными технологическими процессами, когда сотрудники нескольких производственных участков должны одновременно выполнять различные действия на одной и той же территории. Например, очень часто это происходит в ходе ремонта или монтажа оборудования. У каждой бригады – свои цели и задачи, свой руководитель и своя последовательность выполнения работ. Отсутствие своевременной оперативной связи между группами персонала, а также аварийных сигналов и маркировки на спецодежде, инструменте, транспортных средствах может стать причиной несчастного случая в результате несогласованности действий сотрудников.

«Совмещённые наряды – источник особой опасности на производстве. Как правило, травматизм наиболее высок именно на таких участках. Поэтому необходимо усиливать контроль за производственной безопасностью, использовать систему предупреждающей блокировки и маркировки. В некоторых странах ЕС последнее жёстко регламентировано законом», – поясняет Наталья Охрименко, бренд-менеджер компании Brady в АО «ЮМП».

Одним из примеров блокировочных средств является автоматическая система LOTO, позволяющая избежать случайного пуска оборудования во время ремонта путём прекращения подачи электроэнергии. Это решение завоевало доверие не только европейских, но и российских компаний. Так, на участках по производству газа и обслуживанию высоковольтного оборудования предприятия «ВИЗ-Сталь» (группа НЛМК) системы LOTO установлены с 2017 года. Это позволило свести к минимуму роль человеческого фактора в поддержании безопасности.

Причина 7: низкий уровень производственной культуры

Уровень профессиональной подготовки кадров зависит от множества факторов, включая наличие в регионе профильных образовательных учреждений, общую экономическую ситуацию и культурный уровень социальной среды. Однако работодатель почти всегда имеет возможности для повышения квалификации своих сотрудников. Этой цели служат различные формы очного и заочного обучения, тренинги, тестирования, а также профессиональные конкурсы и соревнования. При этом очень важно разработать мотивирующую систему поощрения персонала, включая материальную поддержку наиболее успешных сотрудников.

Один из наиболее действенных инструментов мотивации – участие коллектива в решении производственных задач, поддержка руководством инициатив работников в области совершенствования производственных процессов. Вместе с вовлечённостью персонала в развитие компании растёт уровень производственной культуры и дисциплины. Чувство ответственности за жизнь и здоровье своих коллег, за успешную работу предприятия удерживает сотрудников от нарушения правил куда эффективнее, чем дисциплинарные взыскания.

Несчастные случаи на производстве всегда становятся серьёзным потрясением для бизнеса, влекут за собой человеческие, экономические и репутационные потери, а подчас ведут к остановке предприятия. Избежать подобных последствий поможет соблюдение трудового законодательства, правил техники безопасности и технологических требований, своевременное повышение квалификации персонала, а также использование современных средств визуальной маркировки технологических участков и опасных зон.