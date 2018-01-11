СИБУР Холдинг начинает переходить к «Индустрии 4.0»

Как можно использовать эффективные методы управления для перехода от традиционной бизнес-модели к цифровой без потери операционной прибыльности? Этот вопрос рассматривался на прошедшем 16 ноября в Москве форуме Teradata Форум 2017 – одном из крупнейших в России мероприятий, посвященных аналитике данных для эффективного ведения бизнеса.

Четвертая промышленная революция («Индустрия 4.0») должна привести к полной автоматизации большинства производственных процессов. «Индустрия 4.0» предполагает обмен данными между всеми участниками производственной цепочки: специалистами предприятия, оборудованием, ERP-системами, роботами, продуктами, и т.д. Это позволит увеличить производительность труда, обусловить экономический рост и конкурентоспособность.

В феврале 2017 г. правительство РФ утвердило первую «дорожную карту» по развитию Национальной технологической инициативы (НТИ) — «Передовые производственные технологии» – «Технет». Цель «дорожной карты» – увеличение доли России на рынке глобальных услуг, соответствующих требованиям «Индустрии 4.0» как минимум до 1,5%. На первых этапах «дорожная карта» будет охватывать не менее восьми отраслей промышленности. Реализация таких проектов уже началась.

Так, СИБУР Холдинг, являющийся одной из крупнейших компаний России, активно внедряет цифровые инструменты в своей работе. О том, как производство вступает в эру «Индустрии 4.0», рассказывает старший менеджер по управлению эффективностью СИБУР Холдинга Владимир Чернаткин.

Несколько слов о компании СИБУР и ее основных направлениях. Каким Вы видите нынешний подход компании к повышению эффективности производства?

СИБУР – крупнейшая в России вертикально интегрированная нефтехимическая компания. У нас более сотни наименований продуктов, которые выпускаются на более чем двадцати производственных площадках в разных концах страны. В число наших продуктов входят базовые полимеры, такие как полипропилен, полиэтилен, эластомеры, а также продукты органического синтеза. У нас хорошие позиции и в среднетоннажной химии. Сейчас СИБУР реализует крупный проект в Тобольске, который практически удвоит производственные мощности компании.

Разумеется, все эти продукты нужно не только производить, но и продавать, доставлять клиенту, а также осуществлять техническое обслуживание. Для этого в компании существуют профильные эксперты, каждый из которых хорошо знает свою часть бизнеса. Наш подход заключается в генерации и решении задач, приходящих со стороны этих экспертов, в том числе и с помощью новых инструментов.

Достижение эффекта от воплощения концепции «Индустрия 4.0» возможно только при наличии хорошо налаженных процессов получения и анализа данных, а также обмена ими.

Как Вы можете прокомментировать переход компании к промышленной «Индустрии 4.0»?

Слово «промышленный» говорит о том, что эта революция имеет к нам непосредственное отношение, потому что СИБУР – это промышленность. Предыдущие три революции повлияли на наш бизнес: большинство производств автоматизированы, практически все управляющие показатели заведены в АСУТП, есть MES-системы (от англ. manufacturing execution system – система управления производственными процессами), которые накапливают данные для экспертной аналитики. Пионерами в применении цифровых технологий и роботов являются ИТ-компании, а также банки. Производство – довольно консервативная отрасль, но СИБУР начал переход к «Индустрии 4.0» и уже применяет новые инструменты.

Какие основные преимущества «четвертой промышленной революции» для ваших предприятий Вы можете назвать?

Произошло увеличение и удешевление возможностей хранить и перерабатывать информацию. Тот объем, который у нас накапливается в традиционных производственных системах, сейчас считается небольшим. Сегодня можно экономически выгодно собирать, хранить и обрабатывать гораздо больше информации, чем ранее. Новые продвинутые методы аналитики можно применять даже к тем данным, которые накапливаются в традиционных системах автоматизации, но эти методы открывают и новые возможности для работы с новыми источниками данных.

Сегодня данные начинают приносить деньги, то есть они становятся активом предприятия, таким же, как основные средства или финансовые вложения. Поэтому данными надо управлять в той же степени, как и любым другим активом.

Области применения инноваций лежат на поверхности. Например, у нас более 20 площадок и достаточно много сырья и продуктов циркулирует между ними. Это обеспечивает масштабная и сложная логистика, где присутствуют железнодорожный транспорт, трубопроводы, перевалка в портах на корабли и автотранспорт. Транспортировка составляет весомую часть стоимости продуктов. В этой области мы видим значительные возможности для повышения эффективности.

Нефтехимические предприятия – это опасные производственные объекты. Как новые инструменты способствуют повышению промышленной безопасности предприятий?

У нас, конечно же, высокие требования к промышленной безопасности и охране окружающей среды, что для химической компании критически важный элемент, без которого не может быть всего остального. Информация даже о некритических инцидентах регистрируется и накапливается в информационных системах, что впоследствии даст возможность лучше понимать, почему происходят такие инциденты, и заранее знать, как с ними работать. И здесь продвинутая аналитика данных способна помочь в предотвращении инцидентов и повышении безопасности без риска для здоровья людей.

Что Вы можете сказать про новые формы взаимодействия между человеком и машиной?

Мы много экспериментируем. Это касается виртуальной и дополненной реальности. Использование дополненной реальности для привлечения удаленного эксперта может позволить повысить оперативность реагирования на нештатные ситуации. Приведем пример: допустим, у нас есть гуру по каким-нибудь видам компрессоров, и, допустим, на одной из площадок такой компрессор выходит из строя или обнаружены первые признаки того, что он скоро выйдет из строя. На место поломки вполне может выдвинуться менее квалифицированный инженер-обходчик и за счет онлайн-связи через гарнитуру дополненной реальности с экспертом, который сидит в удаленном центре, оперативно принять меры для предотвращения инцидента. Это позволит повысить надежность, безопасность и сократить время простоя оборудования.

Какими Вы видите основные группы инструментов «Индустрии 4.0»?

Новые инструменты для сбора, хранения и обработки информации и другие цифровые технологии, такие как дроны и 3D-печать. Например, у нас уже внедрена система распознавания лиц, которая заменяет пропуска. Этот пример удивительный, но с течением времени перестает казаться таким уж революционным, поскольку появляются новые. Честно говоря, из всех известных инструментов в СИБУРе мы попробовали в тестово-лабораторном режиме большинство, а где-то даже успешно начали их внедрять. Вопрос сейчас в том, насколько систематически и экономически эффективно удастся каждый из них использовать.

Как компания СИБУР усиливает свои преимущества с помощью инновационной бизнес-модели?

Производство в СИБУРе – это достаточно хорошая почва для того, чтобы цифровые технологии органично вписались в нее и были использованы для решения поставленных задач.

В СИБУРе был реализован проект по внедрению производственной системы – то, что называется «бережливым производством».

Сейчас мы активно используем методику «Шесть сигм» и статистический анализ, имеем в арсенале инструменты для повышения эффективности и, что очень важно, людей на производстве (технологов), которые владеют этими инструментами.

Мы видим, что новые инструменты могут стать логичным продолжением этой методологии и ожидаем, что они органически встроятся в модель непрерывных улучшений, которая уже была построена.

Вы не могли бы привести конкретный пример подобного применения?

В ООО «СИБУР Тобольск» есть производство полипропилена, который идет на следующий передел на площадки нашей компании «БИАКСПЛЕН» и превращается в БОПП-пленку (биаксиально-ориентированная полипропиленовая пленка). На линиях по производству БОПП-пленок иногда происходит обрыв полотна, который влечет за собой простой производства (теряется машинное время). Проект направлен как раз на экономию машинного времени и поиск режимов производства, минимизирующих обрывы. У нас есть бенчмарки по потерям машинного времени, на которые можно ориентироваться. К сожалению, традиционные методы аналитики «Шесть сигм» не дали ожидаемых результатов, поэтому мы и решили применить продвинутую аналитику или Big Data.

Как аналитика данных позволит сократить время простоя производственных линий?

Для этого было сформулировано две гипотезы. Первая – сырьевая, где мы попробуем настроить производство полипропилена так, чтобы у него была более высокая перерабатываемость, т.е. придать гранулам свойства, способствующие их перерабатываемости. Данный этап практически завершен, мы вышли на производственные испытания.

Вторая гипотеза – событийная. На предприятии очень много различных настроек, режимов и факторов, которые влияют на производство пленки. Например, обнаружилась интересная закономерность: при открытии одной из дверей на производстве пленка начинает рваться чаще. Оказалось, это было вызвано охлаждением пленки при сквозняке.

Поскольку наше производство полипропилена достаточно новое (было введено в эксплуатацию в 2013 г.), там есть автоматизированная система по сбору показателей в MES. Для проверки сырьевой гипотезы сначала была создана витрина данных, т.е. показатели из Тобольска можно было сопоставить с конкретными рулонами БОПП – все это разместилось в большой таблице, а затем загрузилось в специальную модель по поиску взаимосвязей. Было выделено 10 признаков с максимальным влиянием на обрывность. По данным признакам и их сочетаниям найдены оптимальные диапазоны параметров, характеризующих процесс производства полипропилена. Сейчас мы совершаем тестовый пробег и измерим, насколько лучше стали перерабатываться партии полипропилена, произведенные с учетом рекомендаций.

Каким образом формировалась команда для решения поставленной задачи?

Задача происходит из бизнеса, поэтому самый главный человек в нашей команде – это бизнес-заказчик. Именно он сможет сказать, в чем проблема, осуществить проверку гипотез и принять работу. Во-вторых, это команда математиков, которых мы арендуем у компании Teradata, – это люди, способные быстро учиться и хорошо владеющие инструментами продвинутой аналитики. Также в команде нужны сотрудники, умеющие переводить с технологического языка на математический и обратно. Нужны организаторы процесса, так как координация должна быть «бесшовной» и быстрой. Важна роль руководителя, так как некоторые вещи нельзя сделать на рабочем уровне. К примеру, есть производственный план и, если вы хотите провести испытания с изменением режимов производства, то их нужно встроить в производственную программу. В таких проектах как наш, руководитель скорее выступает «донором» ресурсов, нежели человеком, ставящим задачи. Изменение роли руководства – еще один интересный культурный аспект цифровой трансформации.

С внедрением новых технологий компаниям зачастую приходится уменьшать численность персонала? А как решается этот вопрос в Холдинге?

Многие занятости с появлением новых инструментов не исчезнут, а просто сильно изменятся. На протяжении всех промышленных революций роль человека так и не была исключена. Например, когда машина обучилась следить, чтобы график не выходил за технологические диапазоны, стал нужен сотрудник, который сможет устанавливать эти диапазоны, исходя из потребностей компании, рынка и клиентов. Появляется существенно больше информации, на основе которой можно принимать решения, лучше обслуживать клиента и больше зарабатывать.

Позволит ли такая тенденция иметь меньше людей на конкретном производстве? Думаю, да. Но для СИБУРа ситуация является выигрышной с точки зрения кадров: поскольку сейчас мы растем, вводим новые мощности, что выливается в дефицит сотрудников.

Инструменты четвертой промышленной революции – это не только угроза для трудовой деятельности человека, но и возможность заниматься более интересным и безопасным ремеслом. Если раньше существовала необходимость выполнения какой-то работы, к которой сотрудники относились негативно, то сейчас появляются новые направления, где новые более креативные профессии дадут больше возможностей проявить себя.

Мы благодарим Вас за то, что нашли время для ответа на наши вопросы, и желаем успешного внедрения новых цифровых технологий на предприятиях СИБУР Холдинг.

СИБУР признан лидером в области корпоративного образования