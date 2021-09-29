Авторы: Д.Г. Федотов (Инжиниринговая компания INTRATOOL) Опубликовано на портале «Химическая техника», сентябрь 2021

Летом 2021 года Инжиниринговая компания INTRATOOL поделилась новостью об успешной реализации пилотного проекта – оснащения системами улучшения видимости INTRAVISION Ves карьерных самосвалов БелАЗ и Caterpillar для Навоийского ГМК, одного из крупнейших в мире производителей золота и урана. Это означает, что теперь заказчик сможет максимально безопасно и эффективно эксплуатировать парк карьерной техники в условиях тумана и наличия в воздухе пылевой завесы вне зависимости от сезона и времени суток.

Уже на первых этапах эксплуатация систем INTRAVISION Ves на самосвалах НГМК позволила добиться 25% прироста скорости движения и заслужить только положительные отзывы от служб эксплуатации. Данный проект является не первым для Инжиниринговой компании INTRATOOL, за плечами успешный опыт внедрения систем улучшения видимости на металлургические предприятия, а также терминалы по перевалке угля и минеральных удобрений. Оборудование INTRAVISION Ves установлено на крановое оборудование, а также передвижную технику таких производителей, как БелАЗ, Челябинский тракторный завод, Caterpillar, Volvo, Liebherr, и зарекомендовало себя как надежное решение для эффективного решения проблем с недостаточной видимостью.

Озвученные примеры внедрения наверняка будут интересны и ведущим химическим предприятиям, в особенности тем, которые самостоятельно ведут добычу сырья для производства минеральных удобрений. К ним, в первую очередь, относятся горнодобывающие подразделения группы компаний ФосАгро, ЕвроХим, Акрон. Ведь на территориях этих предприятий эксплуатируется большое количество единиц техники, включая:

карьерные самосвалы,

экскаваторы,

погрузчики,

бульдозеры

пассажирский транспорт.

Они, в зависимости от географического расположения, периодически сталкиваются с проблемами ограниченной видимости, к причинам которых в первую очередь относятся туманы, повышенное пылеобразование, осадки, отсутствие освещенных участков при круглосуточных режимах работы. В таких условиях даже при наличии технически исправных систем освещения время от времени происходят столкновения и сход техники с последующим опрокидыванием, не исключены инциденты, связанные с наездом на другие транспортные средства и сооружения, случаются наезды на людей. Все это приводит к большим потерям, выраженным в стоимости компенсаций, простоев, ремонтов, человеко- и моточасов.

В качестве примера – значительная часть добычи сырья для минеральных удобрений производится в Мурманской области, где световой день имеет минимальную продолжительность. Осень и весна сопровождаются повышенным туманообразованием, а сухая погода в летнее время года приводит к появлению большого количества пыли на участках добычи и транспортировки. Для средней Азии, наоборот, серьезной проблемой является запыленность, а туманы уже в меньшей степени влияют на производительность, так как встречаются намного реже. Стоит отметить портовую инфраструктуру, где перевалка может остановиться в силу сложных погодных условий.

Сегодня указанные проблемы устраняются для начала модификацией и развитием систем освещения: применением подсветки жёлтого и красного цвета. Однако в ряде случаев эти меры имеют низкую или нулевую эффективность, а также могут привести к обратному эффекту, например, при воздействии яркого светового пучка на облако пыли, тумана или снега водитель становится ослеплённым его отражением. Дополнительно применяются радар-детекторы, но их действие ограничено несколькими метрами, при этом они малоэффективны с точки зрения распознавания приближающихся объектов, что при скоростях более 5 километров в час неприменимо для предупреждения столкновений и наездов.

Инжиниринговая компания INTRATOOL одной из первых стала привлекать альтернативные технологии для решения проблемы недостаточной видимости. С 2014 года было освоено ведущее зарубежное тепловизионное оборудование для использования на различных автомобилях. С 2018 года в разрабатываемых системах стали применяться широкоугольные высокочувствительные тепловизионные сенсоры в транспортном исполнении и стали осуществляться их поставки для наиболее проблемных участков на металлургических предприятиях и объектах портовой инфраструктуры на территории РФ и СНГ. Современным витком эволюции этих устройств стал вывод на рынок комплектов INTRAVISION Ves, оснащенных сенсорами с чувствительностью менее 20 мК с разрешением 384*288 и 640*480 точек и углами обзора от 80 до 160 градусов по горизонтали. Указанные системы позволяют выводить наиболее контрастное изображение без засветки горячими объектами и определять наличие человека в кадре, распознавать рельеф и объекты без задержек на расстоянии нескольких сотен метров. Опционально были разработаны и внедрены алгоритмы автоматического распознавания силуэта человека с подачей звукового сигнала на основе алгоритмов машинного обучения.

Довольно остро был поставлен вопрос относительно защиты подобных систем в условиях эксплуатации, свойственных для карьерной добычи. Тепловизионная камера в силу своих особенностей не пропускает изображение сквозь стекло и поэтому не может быть установлена в кабину, при этом снаружи оборудование испытывает на себе воздействие перепадов температуры, вибрации, влаги и пыли. Для решения поставленных задач в системах INTRAVISION используются ударопрочные материалы и абразивно стойкие покрытия. Защита от влаги и пыли соответствует индексу не ниже IP65, при низких температурах используются встроенные системы обогрева с отложенным пуском. Оборудование, предназначенное для установки в кабину, защищено от воздействия вибрации, максимально исключает использование хрупких и движущихся деталей, в частности используется безвентиляторное охлаждение и отказ от дисковых магнитных накопителей в пользу твердотельных. При реализации проекта по оснащению колесных погрузчиков, используемых при перевалке удобрений были выявлены потребности в дополнительной защите от коррозии, что реализовано за счет применения новых материалов и покрытий.

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