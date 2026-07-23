Опубликовано на портале «Химическая техника», июль 2026

Почему искусственный интеллект становится стандартом промышленной цифровизации и какие принципы помогают предприятиям получать эффект без роста технологических рисков.

Когда несколько лет назад искусственный интеллект только начинал появляться в промышленности, большинство компаний рассматривали его как перспективную, но пока экспериментальную технологию. Сегодня ситуация изменилась. Вопрос уже не в том, использовать ИИ или нет, а в том, как внедрять его безопасно, экономически эффективно и без ущерба для устойчивости производства.

Этот вопрос объединяет практически все отраслевые мероприятия, которые проводит «СБ Проект». Организуя профессиональные Конгрессы для нефтегазохимической, горно-металлургической отраслей, компания формирует уникальную экспертную площадку, где встречаются заказчики, разработчики технологий, интеграторы и представители научного сообщества.

Именно благодаря такому межотраслевому обмену опытом сегодня можно говорить не только о развитии отдельных технологий, но и о формировании лучших практик промышленного применения искусственного интеллекта.

Где искусственный интеллект уже приносит реальную пользу промышленности

Если анализировать выступления участников отраслевых мероприятий «СБ Проект» за последние годы, становится очевидно: наиболее успешные проекты внедрения ИИ решают вполне конкретные производственные задачи.

Наиболее востребованными направлениями стали:

прогнозирование отказов оборудования;

анализ больших массивов производственных данных;

цифровые двойники технологических процессов;

интеллектуальная поддержка инженерных решений;

оптимизация энергопотребления;

автоматизация производственного контроля;

управление корпоративными знаниями.

Именно такие решения были представлены и на Конгрессе NEFT 4.0, который объединяет более 200 топ-менеджеров нефтегазовых и IT-компаний России, где участники демонстрировали практические результаты применения машинного обучения, предиктивной аналитики и цифрового моделирования в нефтегазовой отрасли.

Компании представляли развитие гибридных моделей, объединяющих физическое моделирование и методы машинного обучения для оценки неопределённостей при разработке сложных месторождений; показывали решения в области цифровых двойников, интеллектуального анализа данных, платформ управления информацией и предиктивного обслуживания оборудования на предприятиях транспортировки, хранения и переработки нефти и газа.

Подобные проекты становятся всё более характерными не только для нефтегаза. Аналогичные подходы сегодня активно внедряются в металлургии, энергетике, химической промышленности и горнодобывающем секторе.

Какие риски возникают при внедрении искусственного интеллекта на производстве

Одновременно с ростом числа успешных проектов меняется и характер обсуждения на профессиональных площадках. Если раньше основной вопрос звучал как «Что умеет ИИ?», то сегодня специалисты обсуждают другое: какие риски необходимо контролировать при его внедрении.

Практика показывает несколько ключевых факторов риска.

Во-первых, качество данных. Даже самая совершенная модель машинного обучения не сможет принять корректное решение, если производственные данные содержат ошибки или поступают из разрозненных информационных систем.

Во-вторых, информационная безопасность. Чем глубже искусственный интеллект интегрируется с производственными системами и объектами критической инфраструктуры, тем выше требования к защите цифровой среды.

В-третьих, прозрачность алгоритмов. Для промышленности принципиально важно понимать, каким образом система приходит к тем или иным выводам. Именно поэтому предприятия всё чаще используют ИИ как инструмент поддержки принятия решений, сохраняя ответственность за человеком.

Наконец, остаётся кадровый вопрос. Современный инженер должен понимать не только технологический процесс, но и принципы работы аналитических моделей, цифровых платформ и интеллектуальных систем. При этом растёт дефицит специалистов, которые сочетают глубокое практическое понимание сложного оборудования – знают, как ведёт себя агрегат в реальных условиях – с навыками работы в цифровой среде. Выпускники в сфере IT всё чаще оторваны от реального оборудования, а классические техники и механики не всегда успевают за темпом цифровых изменений. В результате на промышленных предприятиях формируется кадровый голод, способный замедлить внедрение интеллектуальных систем и повысить операционные риски, если план подготовки и переподготовки кадров не станет приоритетом.

Какие принципы помогают безопасно внедрять ИИ в промышленности

Опыт предприятий, представленный на NEFT 4.0, показывает, что успешные проекты строятся по схожей модели.

Прежде всего, искусственный интеллект внедряется не ради самой технологии, а для решения измеримой производственной задачи.

Следующий принцип – поэтапность. Компании начинают с пилотных проектов, оценивают экономический эффект и только после этого масштабируют решения.

Третье условие – создание единой цифровой среды. Искусственный интеллект приносит максимальную пользу тогда, когда интегрирован с корпоративными данными, системами мониторинга, цифровыми двойниками и производственными платформами.

Не менее важны вопросы кибербезопасности, качества данных и подготовки специалистов. Именно эти темы всё чаще становятся предметом экспертных дискуссий на отраслевых Конгрессах.

Почему межотраслевой обмен опытом становится конкурентным преимуществом

Одним из ключевых выводов последних лет стало понимание, что цифровые технологии распространяются между отраслями быстрее, чем внутри них. В ходе круглых столов интеграторы часто демонстрируют пилотные запуски своих продуктов – порой проект не доходит до промышленного внедрения в одной отрасли, но тот же кейс быстрее и успешнее масштабируется и внедряется в родственной сфере.

Решения, которые сегодня успешно работают в нефтегазовой отрасли, через несколько лет появляются в металлургии, химической промышленности, энергетике или горнодобывающем комплексе. И наоборот – многие подходы, разработанные для других отраслей, находят применение на предприятиях ТЭК.

Именно поэтому ценность профессиональных мероприятий сегодня определяется не только количеством представленных технологий, но и возможностью сопоставить опыт разных отраслей, обсудить практические результаты внедрения и увидеть, какие решения действительно работают.

За годы работы «СБ Проект» сформировал одну из крупнейших в России экспертных площадок по вопросам промышленной цифровизации. Конгресс позволяет аккумулировать опыт сотен предприятий, разработчиков и интеграторов, формируя коллективную отраслевую экспертизу по внедрению искусственного интеллекта, цифровых платформ, систем промышленной безопасности и современных ИТ-решений.

Что ждёт промышленность в ближайшие годы

Главный вывод, который объединяет участников отраслевых мероприятий, прост: искусственный интеллект перестал быть отдельной технологией. Он становится частью современной производственной системы. Как сказала директор NEFT 4.0, Наталья Хаметова, открывая Конгресс: «2026 становится годом укрепления технологического суверенитета и перехода к комплексной цифровизации процессов нефтегазового сектора».

Конкурентное преимущество получат не те предприятия, которые быстрее внедрят очередной ИИ-сервис, а те, кто сумеет встроить интеллектуальные технологии в производственные процессы, обеспечить качество данных, защиту цифровой инфраструктуры и развитие инженерных компетенций.

Именно такой подход сегодня становится основой новой промышленной цифровизации – ответственной, управляемой и ориентированной на долгосрочную эффективность.

Приглашаем принять участие в будущих мероприятиях:

28-29 сентября 2026 года в Сочи состоится 10-й юбилейный Конгресс по нефтепереработке и нефтехимии: Синтезис

15-16 марта в 2027 году в Сочи пройдет 5-й юбилейный Конгресс по цифровизации нефтегазовой отрасли: NEFT 4.0