28 сентября 2021 г. в ГК ИЗМАЙЛОВО (г. Москва) состоялась XIV Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021» – межотраслевой форум и выставка по вопросам газоочистки на предприятиях черной и цветной металлургии, машиностроения, электроэнергетики, цементной, нефтегазовой, химической и других отраслей промышленности.

Организатор конференции и выставки – ООО «ИНТЕХЭКО» – www.intecheco.ru

Спонсором конференции в 2021 году выступило ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ».

«Химическая техника» – информационный партнер.

Конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» ежегодно проводится с 2008 года и комплексно охватывает основные решения и оборудование для защиты атмосферы от промышленных выбросов: системы очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, сероводорода, бензапирена, меркаптанов и других вредных веществ – см. сайт конференции: http://www.intecheco.ru/ecolog/topics.html

Широкий спектр докладов и представительный состав участников делают конференцию «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» ярким и заметным ежегодным мероприятием:

На конференцию в 2021 году зарегистрировались более 160 участников от более чем 110 промышленных предприятий и компаний России, Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Молдова, Германии, Финляндии и Эстонии.

В рамках программы «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021» были представлены 25 докладов (18 очно и 7 заочно). Отдельно стоит отметить, что к началу мероприятия подготовлен большой комплект информационных материалов: электронный сборник докладов и каталог (144 страницы) и электронный архив конференции с презентациями, ссылками на видео для отдельных докладов, брошюрами, каталогами и журналами по тематике конференции (более 140 файлов).

Высокоэффективная газоочистка в промышленности является исключительно важной задачей, так как на многих заводах, электростанциях, фабриках и комбинатах очистке подвергаются миллионы кубометров технологических и отходящих газов и воздуха в час, и поэтому необходим правильный выбор газоочистной технологии и фильтрационного оборудования.

Конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» позволяет познакомиться с примерами строительства новых и модернизации существующих установок газоочистки, современными конструкциями электрофильтров, рукавных фильтров, карманных, картриджных и кассетных фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических реакторов, устройств дожига газов, вентиляторов и дымососов, системами пылеподавления, пылетранспорта, конвейерами и насосами, промышленными пылесосами, системами экологического мониторинга, пылемерами и газоанализаторами, АСУТП газоочистки, СИЗ, новыми фильтровальными материалами, различным оборудованием систем вентиляции и другим оборудованием ведущих отечественных и зарубежных компаний.

Проверенные и эффективные решения, современные системы, приборы, материалы и различное оборудование для промышленных установок газоочистки и систем вентиляции в 2021 году представили: ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ», ООО «ИНТЕХЭКО», Акционерное общество «Прогрессивные технологии», ООО «НТЦ «Бакор», ООО «Финго-Комплекс», Lechler GmbH (Германия), ООО «Аква-Композит», ООО «Композит-Трейд», АО «СовПлим», Well Technology OU (Эстония), ООО «В.А.М.-Москва», ООО «Эй-Эф-Эс» All Filtration Solutions LLC, ООО «КОТЭС Инжиниринг», ООО «АСВЕНТ ИНЖИНИРИНГ», TION, ООО «Завод ТЕХНО», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «ДЕСА», ООО «Химтехнология», АО «Кондор-Эко», АО «СибВАМИ», ООО «НТЦ «ПромТех» и ООО «ЗВО «Альтерна» – см. программу: http://www.intecheco.ru/ecolog/doc/programGAS2021.pdf

С 2021 года слушатели и докладчики могут выбирать очный или заочный формат участия в конференции. Для очных участников предусмотрены защитные маски, бесконтактная термометрия, возможность шахматной рассадки в зале и другие меры безопасности. Очные участники могут слушать очные доклады и задавать вопросы, посетить выставку при конференции и кофе-брейки.

Состав участников конференции: руководители и ведущие специалисты заводов, фабрик, комбинатов, электростанций и водоканалов: генеральные и технические директора, главные инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные экологи, начальники управлений, начальники установок газоочистки, начальники отделов охраны окружающей среды, руководители и специалисты сервисных служб, конструкторских и производственно-технических отделов, ответственные за экологию, реконструкцию и капитальные ремонты, руководители инжиниринговых и проектных организаций, специалисты предприятий, производящих современное основное и вспомогательное оборудование для установок очистки газов и аспирационного воздуха.

Среди промышленных предприятий, выбравших очный формат участия в 2021 году: АО «Алтай-Кокс», АО «Волжский трубный завод», ПАО «Газпром нефть», ПАО «ГМК «Норильский никель», ООО «Завод ТЕХНО», ООО «Златоустовский металлургический завод», АО «ТНК «Казхром» (Республика Казахстан), ООО «КИНЕФ», АО «КМЗ конвейерного оборудования», АО «КМК «ТЭМПО», ОАО «Красцветмет», АО «Куйбышевский НПЗ», ИООО «Омск Карбон Могилев» (Республика Беларусь), ООО «УК Мечел-Майнинг», АО «РУСАЛ Бокситогорск», ООО «РУТЭК», ООО «СИБУР», АО «Ступинская металлургическая компания», Филиал АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-2 и другие.

Для очных участников в холле конференц-зала проводилась небольшая выставка. Выставка при конференции – это возможность задать все интересующие вопросы, обменяться мнениями с коллегами, получить консультации ведущих экспертов, найти новые подходы и решения, наладить деловые контакты и обсудить проблемы отрасли.

На конференции велась видеозапись и после обработки видео оргкомитет вышлет всем участникам (очным и заочным) ссылки на видео очных докладов и видео с выставки при конференции

Следующая XV конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022 состоится 27 сентября 2022 г.

Подробнее см. сайт конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»: http://www.intecheco.ru/ecolog/