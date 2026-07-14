Интервью с директором по развитию «Инженерной компании «555» Ириной Александровой Опубликовано на портале «Химическая техника», июль 2026

Цифровизация промышленности постепенно меняет подход к эксплуатации оборудования: предприятия всё чаще переходят от устранения последствий аварий к их предупреждению. Одним из ключевых инструментов становится предиктивная диагностика, позволяющая оценивать фактическое состояние оборудования, прогнозировать остаточный ресурс его компонентов и планировать обслуживание до возникновения отказов. Какие решения уже существуют на рынке обслуживания промышленной электроники, новых разработках и перспективах рассказывает директор по развитию Инженерной компании «555» Ирина Александрова.

— Всё чаще звучит термин «предиктивное обслуживание». Что это такое применительно к промышленной электронике и чем оно отличается от привычного ремонта?

— Классическая модель обслуживания — реактивная: оборудование работает до отказа, а затем мы его ремонтируем. Есть промежуточный вариант — планово-предупредительные ремонты по регламенту, «по календарю». Предиктивное обслуживание (predictive maintenance, PdM) — это принципиально иная философия: мы непрерывно или периодически контролируем фактическое техническое состояние электроники и прогнозируем момент отказа ДО того, как он произойдёт. То есть ремонт или замена происходят не «когда сломалось» и не «раз в год по графику», а именно тогда, когда объективные данные показывают деградацию.

Для промышленной электроники это означает контроль целого ряда параметров: температурные режимы силовых ключей и конденсаторов, пульсации в звене постоянного тока, деградация ёмкости электролитических конденсаторов, состояние вентиляторов охлаждения, гармонический состав тока, сигнатурный анализ тока двигателя, вибрация и нагрузочные характеристики. Отклонение этих параметров от эталонных «отпечатков» здорового блока — ранний сигнал приближающегося отказа. По сути, мы переходим от вопроса «что сломалось?» к вопросу «сколько ещё безопасно проработает этот блок?».

— Почему именно преобразователи частоты стали одним из главных объектов в разработках «Инженерной компании «555» по предиктивной диагностике?

— Выбор частотных преобразователей в качестве приоритетного объекта диагностики — не случаен. За 13 лет работы инженеры ИК «555» восстановили более 30 000 единиц промышленной электроники, среди которых частотные преобразователи всех классов мощности и ведущих мировых брендов занимают значительную долю. Накопленная база ремонтов позволила нам провести глубокий анализ наиболее распространённых неисправностей и выявить чёткие закономерности: какие компоненты деградируют первыми, при каких эксплуатационных условиях и с какой скоростью. Главный вывод оказался одновременно простым и обескураживающим — порядка 80% зафиксированных отказов можно было предотвратить, если бы на оборудовании своевременно применялась предиктивная диагностика. Именно этот опыт лёг в основу «МиР 555»: система создавалась не в теории, а на фундаменте опыта более 40 инженеров, тысяч реальных поломок, их причин и последствий.

Преобразователь частоты (ПЧ, или частотно-регулируемый привод) — это, с одной стороны, самый распространённый элемент силовой электроники на любом производстве: он управляет насосами, вентиляторами, компрессорами, мешалками, конвейерами, дымососами. С другой — это одно из самых «нагруженных» и уязвимых устройств. Внутри ПЧ есть компоненты с ограниченным ресурсом, которые деградируют предсказуемо: электролитические конденсаторы звена постоянного тока, силовые IGBT-модули, вентиляторы охлаждения, выпрямительные диоды и контакторы.

Отказ ПЧ почти всегда означает остановку технологического узла, а на нефтехимическом производстве — потенциально аварийную остановку процесса. Поэтому ПЧ — идеальный кандидат: массовый, критичный и предсказуемо стареющий. Мировые производители — ABB, Siemens, Rockwell, Schneider Electric, Danfoss — не случайно встраивают функции мониторинга состояния прямо в свои современные приводы.

— Какие решения по предиктивному обслуживанию сегодня есть на рынке — в мире и в России?

— В мире сформировалось три уровня решений. Первый — заводская аналитическая платформа: она собирает данные со всего парка оборудования и прогнозирует отказы (например, GE SmartSignal, AVEVA Predictive Analytics, Aspen Mtell, Augury). Второй — мониторинг силового тракта «двигатель–привод» по току, вибрации и температуре. Третий, самый современный, — аналитика, встроенная прямо в привод: ABB Digital Powertrain Insights, Siemens Senseye, Rockwell PowerFlex 755T с FactoryTalk Analytics GuardianAI, Schneider ATV Predict, Danfoss с концепцией «привод как датчик». Такие приводы сами считают остаточный ресурс своих вентиляторов, конденсаторов и фильтров.

В России рынок моложе, но уже живой. Есть отечественные аналитические платформы. Есть решения ближе к электродвигателю и приводу — например, диагностика по сигнатуре тока без остановки агрегата. Ключевая особенность российского рынка: поскольку более 70% парка приводов — импортного производства, а «умная» телеметрия на борту остаётся сильной стороной иностранных вендоров, у нас особенно востребованы OEM-независимые решения и retrofit-мониторинг — то есть оснащение уже работающего, зачастую снятого с официальной поддержки оборудования. Именно здесь мы видим свою роль.

— Расскажите подробнее о вашей разработке МИР 555.

— «МиР 555» (Мониторинг и Реагирование) — это наша собственная разработка: комплексная услуга предиктивной диагностики промышленной электроники на базе программно-аппаратного комплекса. Программное обеспечение зарегистрировано в Реестре российского ПО Минцифры, на аппаратную разработку получен патент, компания-разработчик является резидентом Инновационного центра «Сколково» — то есть это полностью отечественное решение, отвечающее требованиям импортозамещения.

Принципиальная особенность системы — аппаратные модули собственной разработки устанавливаются непосредственно в шкаф управления преобразователя частоты и подключаются к его силовым выходам. Модуль «ВАТСОН» (Вольт-Амперный Трекер Сети с Отправкой Наблюдений) измеряет электрические параметры силового тракта: напряжения, токи, мощность, качество электроэнергии, состояние DC-шины. Модуль «СОКРАТ» (Система Отслеживания Критических Режимов и Аномалий Транзисторов) контролирует напряжение насыщения VCE(sat) силовых IGBT-транзисторов — это позволяет фиксировать их деградацию задолго до отказа. Оба модуля обеспечивают одновременную выборку с частотой дискретизации до 300 кГц на канал, что даёт возможность выявлять отклонения, невидимые для штатных средств диагностики.

Система контролирует порядка 120 параметров на каждую единицу оборудования и оценивает «здоровье» каждой подсистемы привода отдельно — выпрямителя, DC-шины, инвертора, системы охлаждения. Заказчик видит состояние всего парка в едином окне через веб-платформу, не зависящую от операционной системы; при появлении аномалий система автоматически отправляет уведомления по e-mail и в согласованный мессенджер. Никакого дополнительного ПО на стороне предприятия устанавливать не нужно.

Три ключевых преимущества перед зарубежными аналогами. Первое — мультивендорность: система работает с преобразователями любых производителей — Siemens, ABB, Danfoss, Schneider Electric, Mitsubishi, Omron и других, тогда как решения мировых OEM привязаны исключительно к собственному оборудованию. Второе — диагностика на компонентном уровне: мы видим не «привод в целом», а состояние конкретных силовых ключей и конденсаторов, что позволяет прогнозировать отказ конкретного компонента, а не просто фиксировать факт поломки. Третье — полный цикл реагирования: зарубежные решения дают мониторинг и рекомендации, мы обеспечиваем всю цепочку — от выезда инженера и диагностики до компонентного ремонта и поставки запчастей. За алгоритмами системы стоит более 13 лет практики Инженерной компании «555» по ремонту тысяч единиц промышленной электроники — поэтому наши прогнозы опираются не на абстрактные модели, а на реальный накопленный опыт.

— Расскажите о Центре надёжности промышленной электроники, который вы создаёте на базе «Инженерной компании «555». В чём его идея?

— Центр надёжности промышленной электроники на базе ИК555 — это наш ответ на главный запрос рынка: предприятиям нужен не просто «ремонт по факту поломки», а комплексное управление надёжностью электроники на протяжении всего жизненного цикла. Мы объединяем в единый контур четыре направления, которые раньше были разрозненными.

Первое — прогнозирование отказов. Мы проводим аудит и предиктивную диагностику электронного оборудования на объекте: тепловизионное обследование шкафов, замеры параметров ПЧ и ПЛК под нагрузкой, снятие эталонных «отпечатков» здоровых блоков и последующий контроль их деградации. На основе этих данных формируем прогноз остаточного ресурса и карту рисков — какие блоки требуют внимания в первую очередь.

Второе — ТОиР (техническое обслуживание и ремонт). На базе прогноза мы выстраиваем график обслуживания «по состоянию», а не «по календарю»: компонентный ремонт электроники, профилактическая замена конденсаторов и вентиляторов с выработанным ресурсом, нанесение защитных конформных покрытий. Это позволяет планировать работы под технологические окна, а не в авральном режиме.

Третье — поставка и подменный фонд. Мы помогаем предприятию сформировать резервный фонд восстановленных блоков «на полке» под конкретную номенклатуру критичного оборудования, обеспечиваем подбор совместимых компонентов и аналогов в условиях санкционных ограничений.

Четвёртое — поддержка и гарантия. Мы обеспечиваем сервисную поддержку оборудования более чем 300 мировых производителей, ушедших с российского рынка, даём гарантию на выполненные работы и работаем по принципу «оплата за результат»: если ремонт невозможен — возвращаем средства. Таким образом Центр надёжности закрывает весь цикл: предвидеть отказ, обслужить, обеспечить запасом, поддержать и гарантировать результат.

— Какими показателями измеряется надёжность промышленной электроники и как предиктивный подход на них влияет?

— В инженерной практике надёжность описывается набором количественных показателей. Ключевые из них — MTBF (средняя наработка на отказ, mean time between failures), MTTR (среднее время восстановления, mean time to repair), коэффициент технической готовности (доступность оборудования) и интенсивность отказов. Есть также понятие остаточного ресурса — прогнозируемого времени до отказа конкретного блока.

Предиктивный подход влияет на каждый из этих показателей. Раннее выявление деградации увеличивает фактическую наработку на отказ, потому что мы не доводим блок до катастрофического разрушения, при котором «здоровые» компоненты выгорают вслед за одним отказавшим. Заранее подготовленный подменный фонд и спланированный ремонт резко сокращают время восстановления — с недель ожидания поставки до часов замены. В результате растёт коэффициент готовности: по опыту внедрения предиктивных практик доля внеплановых простоев может снижаться в разы. Для нефтехимического производства, где один час простоя реактора измеряется миллионами рублей, а неуправляемая остановка — это ещё и экологический риск, повышение коэффициента готовности даже на доли процента даёт колоссальный экономический эффект.

— Насколько это выгодно экономически? Есть ли понятная логика окупаемости?

— Логика простая и считаемая. Предиктивное обслуживание требует вложений — в диагностику, в оснащение, в формирование подменного фонда. Но оно замещает главную статью потерь — стоимость внеплановых остановов. На непрерывном химическом и нефтеперерабатывающем производстве стоимость часа простоя несопоставимо выше стоимости самой диагностики. Кроме того, компонентный ремонт, который лежит в основе нашего подхода, экономит до 65% бюджета на обслуживание электроники по сравнению с покупкой нового блока: восстановление ПЧ мощностью 75 кВт обходится в 250–450 тысяч рублей против 1,2–1,8 миллиона за новый привод, причём срок — дни, а не месяцы ожидания импорта.

То есть предиктивная модель даёт двойную экономию: мы и предотвращаем дорогостоящие аварийные остановы, и удешевляем сам ремонт за счёт компонентного подхода и планового, а не аврального характера работ. Именно поэтому нефтехимические холдинги одними из первых начали инвестировать в эту стратегию.

— Каковы перспективы рынка предиктивного обслуживания промышленной электроники? На какие цифры вы ориентируетесь?

— В России узкий сегмент предиктивной диагностики именно промышленной электроники и приводов пока в начале пути, но фундамент для него огромный: парк преобразователей частоты исчисляется сотнями тысяч единиц, более 70% из них импортные, официальный сервис большинства зарубежных вендоров ушёл. Это создаёт устойчивый и растущий спрос. Я уверена, что в ближайшие 5–7 лет предиктивное обслуживание в России перейдёт из категории «инновация для передовых» в категорию отраслевого стандарта для критичных производств — и именно поэтому мы формируем эту компетенцию системно, в рамках Центра надёжности.

— Вы развиваете отраслевой портал reec555.ru. Какую роль он играет в этой экосистеме?

— Рынку остро не хватает системной, открытой экспертизы по промышленной электронике — сегодня знания рассредоточены между отдельными специалистами и почти не структурированы. Портал reec555.ru — это наша площадка для аккумулирования и распространения этих знаний: база данных по промышленной электронике, практические материалы по диагностике и предиктивному обслуживанию, разбор реальных кейсов, методики оценки остаточного ресурса и показателей надёжности.

Идея в том, чтобы вокруг Центра надёжности сложилась целая экосистема: инженеры получают доступ к экспертизе и обучению, предприятия — к понятным стандартам и ориентирам при выборе сервисного партнёра, а отрасль в целом — к той самой единой планке качества, дефицит которой я упоминала. Мы убеждены, что будущее — за открытым обменом инженерными знаниями, и РИЭЦ 555 — это наш вклад в формирование зрелого, прозрачного рынка обслуживания промышленной электроники в России.