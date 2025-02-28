Специализированная выставка и деловой форум «Безопасность и охрана труда» (БИОТ) традиционно проходила в первой половине декабря. Однако в этом году крупнейшее мероприятие в области обеспечения безопасных условий труда пройдет осенью, в разгар делового сезона.

Организаторы приняли такое решение по нескольким причинам. БИОТ — ежегодное место встречи производителей и потребителей СИЗ. Ноябрь — оптимальное время для планирования закупок на следующий год, у экспонентов будет возможность пораньше представить свою продукцию, а у снабженцев — своевременно просчитать бюджет. К тому же проведение выставки в ноябре более выгодно с точки зрения стратегического планирования и логистики: станет проще организовать командировки из регионов и интегрировать полученные знания в свои годовые планы.

В остальном же БИОТ сохранит свой неповторимый облик. В рамках форума пройдет более 100 сессий, конференций, круглых столов и презентаций. По словам Владимира Котова, главы Ассоциации «СИЗ» — оператора выставки, в этом году основной акцент в деловой программе будет сделан на вопросах сохранения и продления ресурсного состояния работников за счет создания безопасных условий труда, в том числе с помощью инновационных СИЗ. В обсуждениях примет участие авторитетный состав спикеров из числа экспертов, топ-менеджеров ведущих предприятий целого ряда отраслей промышленности, федеральных и региональных чиновников, бизнесменов, ученых и преподавателей вузов.

Выставочная экспозиция БИОТ — масштабная витрина отрасли безопасности и охраны труда, здесь будут представлены все крупные игроки рынка и их продукция. На четыре дня она предоставит уникальную возможность иностранным и отечественным производителям, поставщикам и потребителям современного технологического оборудования, материалов и СИЗ продемонстрировать свои последние разработки и технологии, обменяться опытом и заключить взаимовыгодные соглашения.

Предыдущий, 28й БИОТ стал рекордным сразу по нескольким показателям. Мероприятия экосистемы БИОТ посетили более 35 тыс. человек, а в выставке приняли участие 460 компаний – экспонентов из 14 стран мира.

Организаторы БИОТ 2025: Минтруда России, РСПП, ФНПР и Ассоциация «СИЗ».

Сайт мероприятия biot-expo.ru

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