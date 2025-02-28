Симпозиум «Потребители – производители компрессоров и компрессорного оборудования» – уникальный международный форум практической направленности, проводимый в интересах организаций, эксплуатирующих компрессорное оборудование для всех отраслей промышленности.

Санкт-Петербургский Политехнический университет проводит Международный Симпозиум «Потребители – производители компрессоров и компрессорного оборудования» с 1994 г. Как и ранее, на трехдневном мероприятии произойдет обмен практическим опытом и проблемами эксплуатации, знакомство с новой компрессорной техникой для всех отраслей промышленности, установление прямых контактов для модернизации существующих или создания новых компрессорных установок, сопутствующего оборудования, турбинных и электрических приводов.

Симпозиум проводится на базе научного направления «Исследование компрессоров, пневмосистем и объектов компримирования и переработки газа» Высшей школы энергетического машиностроения Института энергетики СПбПУ.

В мероприятии традиционно принимают участие представители крупнейших российских потребителей – металлургов, химиков, холодильщиков, нефтеперерабатывающих компаний, ПАО «Газпром» и его дочерних предприятий, ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Новатек», ПАО «Газпром нефть», НК «Роснефть» и др. Участвуют крупнейшие поставщики компрессорного оборудования и компрессорных установок – АО «Невский завод», АО «Компрессор», АО «Группа ГМС», АО «Турбохолод», АО «Инжиниринговый центр «КРОНШТАДТ», НПО «Искра», ООО НПФ «ЭнТехМаш», АО «НПФ «Невинтермаш», ООО «Краснодарский компрессорный завод» и многие другие; а также ученые и инженеры отраслевых научно-исследовательских институтов и вузов, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Омске и других городах. Информация о Симпозиуме доводится до сведения заинтересованных компаний стран БРИКС.

Совместно и параллельно с Симпозиумом будут проведены заседания Совета главных механиков НПЗ РФ и СНГ. Главные механики НПЗ примут участие в рабочей программе Симпозиума.

Вся информация о форматах и возможностях участия на сайте https://cegts.spbstu.ru

Химическая техника – информационный партнер.