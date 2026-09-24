Отечественный разработчик перешел от точечного ремонта зарубежного оборудования к созданию собственных комплексных технологий и теперь готов выступать в роли полноценного национального лицензиара. Это позволяет российским химическим предприятиям строить новые заводы и модернизировать их в условиях санкционных ограничений.

«Доверие к российским технологиям растет, это не может не радовать. Мы приходим к технологической независимости, активно начали развивать собственные компетенции, и по уровню запросов от промышленности видим, что наши услуги востребованы, так как отрасль продолжает развиваться, несмотря на сложные времена. Мы не будем разворачиваться с Запада на Восток. Мы идем своим путем», — сообщил руководитель управления технологий аммиака и метанола Красцветмета Алексей Фоменко на форуме «Минеральные удобрения PRO» в Сочи.

По его словам, долгое время отрасль зависела от зарубежных лицензиаров. Сейчас российские специалисты осуществляют весь цикл производства оборудования: от компьютерного моделирования процессов внутри аппаратов до шеф-надзора и пуско-наладочных работ.

Разработки компании решают основные проблемы отечественных химических заводов: снижение зависимости от импортных деталей, дефицит мощностей, технологические ограничения.

«В первую очередь мы видим запрос на оборудование, в том числе нестандартное: оно требует обслуживания, замены. Востребована модернизация существующих производств. Средний возраст агрегатов производств карбамида в России превысил 33 года, однако при модернизации они продолжают показывать хорошие результаты. Мы помогаем повышать эффективность, оптимизируя CAPEX проектов», — подчеркнул Алексей Фоменко.

В прошлом году на форуме «Минеральные удобрения PRO» Красцветмет презентовал новую экологически ориентированную технологию производства аммиака Ameos Cryo. Портфель технологий аммиака для новых производств компании также включает технологии со средним давлением и без продуктового аммиака для комплексов аммиак-карбамид. Эти технологии позволяют построить более эффективное производство по сравнению с большинством уже работающих агрегатов за счет интенсификации процессов при среднем давлении и снижении энергозатрат на осуществление всех процессов.