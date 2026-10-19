6 ноября в Москве в отеле «Балчуг Кемпински» состоится XX Международная конференция «ПРОИЗВОДСТВО И РЫНОК СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ – 2026». В рамках конференции ежегодно проходит специализированная выставка, которая предоставляет уникальную возможность для встречи и общения производителей с потребителями смазочных материалов. Не пропустите крупнейшее мероприятие отрасли!
Спонсор-Партнёр мероприятия – ЛУКОЙЛ cмазочные материалы.
Спонсоры конференции: КАПРОН, Неокемикал, BASOIL, ГК Глобал Индастри, ГК КВАЛИТЕТ, PRISTA OIL, НПП Макромер.
Конференция будет посвящена смазочному рынку России в новой реальности, его проблемам и их решениям, возможностям как для поставщиков компонентов, так и для производителей смазочных масел. Участники ознакомятся с прогнозами рынка масел и автомобильной техники и актуальными требованиями к различным видам масел.
В программе будут представлены доклады, посвященные актуальным вопросам развития отрасли, новым технологиям, присадкам и компонентам, импортозамещению, испытаниям и контролю качества смазочных материалов. Планируется большое внимание уделить аналитике: статистика по отрасли, прогнозы, практические рекомендации.
В мероприятии примут участие около 200 представителей ведущих отраслевых компаний: крупнейшие производители смазочных масел и присадок, смазок и СОЖ, ведущие мировые и российские транспортные и промышленные компании, крупные потребители смазочных материалов.
Среди ежегодных участников: ЛУКОЙЛ cмазочные материалы, Газпром нефть, РН-смазочные мтаериалы, Татнефть – Смазочные материалы, Газпромнефть-смазочные материалы, B2X Consulting, CИБУР , Синтек Групп, КИРЭЙ, КАПРОН, FUCHS Oil, Завод смазочных материалов «Девон», ГК Глобал Индастри, Группа НЛМК, РЖД, АВТОТОР Холдинг, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Автодизель (ЯМЗ), РУСАЛ, КАМАЗ, Комацу СНГ, OZON, BASOIL, SKY Chemicals, Xinxiang Richful Lube Additive (Китай), Pioneer New Material (Китай), Shandong Honsing Chemical (Китай), Kanghua Chemical Co. (Китай), SCT Chemicals (ОАЭ), Jordan Lube Oil Manufacturing Company-Дочерняя компания Jordan Refinery Group (Иордания), МИЦ ГСМ, ГК КВАЛИТЕТ, Нафтан, НЕО Кемикал, Sky Chemicals, Hyundai Corporation, Субару Мотор, Пежо Ситроен Рус, ФАУ 25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России, ВНИИ НПП, АВТОСТАТ, Мосгортранс, Северсталь, Мечел, ЧМК, АВТОТОР Холдинг Менеджмент, Глобалтрак Лоджистик, Либхерр-Русланд, Юнипро, ROLT CM, GNV Oil Group, НПП «Макромер, НПП ПромТэк, FMG Shipping and Forwarding, Холв Групп, ТЕХНОСМАРТ, Мёбиус Лубрикантс, АО НЕФТЕПРОДУКТ, ВОРТЕКСПРОМ РУС, Газпром ВНИИГАЗ, Завода имени Шаумяна, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Импекснефтехим, Tianjin Jiuruplas, ИНТЕРКЕМ, Addinol и многие другие игроки отрасли.
Подробнее о мероприятии: https://rpi-conferences.ru/proizvodstvo-i-runok-smazochnux-materialov