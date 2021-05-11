ОАО «НИИК» применяет собственные уникальные технологии при ремонтных и профилактических работах на промышленных предприятиях

В цехе по производству карбамида на АО «Невинномысский Азот» специалистами НИИК была проведена чистка теплообменных труб рециркуляционных подогревателей колонны дистилляции от внутренних отложений. Теплообменный аппарат с забитыми теплообменными трубами не способен обеспечить заданную проектом эффективность работы, что приводит к нарушению технологических параметров работы всего агрегата. Для чистки был применен способ ТПАО (термопневмоабразивная очистка). Эта уникальная методика, обеспечивающая эффективное удаление даже плотных, трудноудаляемых отложений с внутренней поверхности теплообменных труб. В РФ данный способ очистки больше никем не используется. В итоге два теплообменных аппарата полностью готовы к дальнейшей работе.

На производстве азотной кислоты на AO «Navoiyazot» произошел аварийный выход из строя подогревателя хвостового газа по причине разрушения теплообменных труб. Заказчик, компания Casale Project a.s., столкнулся с необходимостью вихретокового обследования теплообменных труб. Специалисты НИИК оперативно провели вихретоковое обследование теплообменных труб аппарата, определили причину проблемы и выдали заключение о текущем состоянии подогревателя.

Кроме того, инженеры НИИК завершили коррозионную инспекцию оборудования высокого давления производства карбамида в Алжире. Производство карбамида проектной мощностью 3450 тонн в сутки работает с 2013 года.

«Провести обследование нужно было в короткие сроки. Работа велась круглосуточно, в две смены по 12 часов, под дождем и сильным ветром, так как часть оборудования располагается под открытым небом. Определенная сложность была и в том, что оборудование изготовлено из материала Safurex, диагностика которого вихретоковым методом имеет определенные нюансы. Но нам удалось выполнить работу качественно и в срок», – отметил заведующий лабораторией ОАО «НИИК» Алексей Тузов.

Справка:

Научно-исследовательский и проектный институт карбамида на протяжении почти 70 лет деятельности занимает одно из ведущих мест на рынке инжиниринговых услуг в области разработок и проектирования производств аммиака, карбамида, меламина, азотной кислоты, аммиачной селитры, метанола, водорода и других химических продуктов. НИИК выполняет анализ эффективности новых крупных производственных комплексов и реализацию этих проектов на условиях ЕРС.

В настоящее время институту принадлежат права на 35 патентов РФ и 43 зарубежных патента.