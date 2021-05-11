Уважаемые читатели!

Предлагаемая вашему вниманию книга профессора д-ра техн. наук Ю.Б. Галеркина «Труды научной школы компрессоростроения СПбПУ» освещает историю становления, развития и современного состояния научной школы компрессоростроения.

Научные основы исследования и проектирования промышленных центробежных компрессоров создали выдающиеся ученые прошлого столетия В.Ф. Рис, К.П. Селезнев, В.Б. Шнепп и другие. Их труды достойны памяти, изучения и развития.

Константин Павлович Селезнев – один из самых видных ученых-энергомашиностроителей 20-го столетия, создатель научной школы компрессоростроения ЛПИ – СПбПУ. Годы его научной деятельности совпали с бурным развитием энергомашиностроения. В 1950-е гг. большинство центробежных компрессоров работало на воздухе и развивало давление до 8…9 ата. Сейчас эти машины работают на всех технических газах, развивают давление до 800 ата, их суммарная мощность только в газовой промышленности равна 20% мощности электростанций РФ. В том, что отечественное машиностроение обеспечивает экономику страны самой передовой компрессорной техникой, большая заслуга кафедры и проблемной лаборатории компрессоростроения, которые Константин Павлович возглавлял в 1960–1989 гг.

Работая в Ленинградском политехническом институте, К.П. Селезнев активно сотрудничал с Центральным котлотурбинным институтом. В докомпьютерную эпоху он создал уникальные аналоговые установки для моделирования температурных полей и тепловых деформаций мощных турбин, что решило вопросы эффективного проектирования и надежной эксплуатации энергетических установок. Турбины с тепловыми расчетами, выполненными К.П. Селезневым и его учениками, в течение многих лет изготавливались в ПАО «Силовые машины».

В научном обеспечении прогресса, подготовке кадров, создании новых научно-технических центров, решении конкретных задач энергомашиностроения роль К.П. Селезнева огромна. Созданная К.П. Селезневым научная школа компрессоростроения не была утрачена, активно развивается, создает компрессорную технику мирового уровня. Предлагаемая вниманию читателя книга написана учеником К.П. Селезнева профессором д-ром техн наук Ю. Б. Галеркиным, который руководил кафедрой компрессоростроения в 1989–2013 гг. и продолжает развивать политехническую научную школу компрессоростроения, работая в научной части Политехнического университета. Ю.Б. Галеркин возглавлял созданную К,П. Селезневым Ассоциацию компрессорщиков и пневматиков в 1998–2017 гг. и является ее почетным председателем.

Книга продолжает традицию издания «Трудов научной школы компрессоростроения» в 2000, 2005, 2010 гг., вышедших под редакцией и при авторском участии Ю.Б. Галеркина. Книга содержит оригинальные тексты Ю.Б. Галеркина по истории и современному состоянию научной школы К.П. Селезнева, тексты о деятельности К.П. Селезнева и личные воспоминания о нем многочисленных коллег, воспроизведенные из предыдущих изданий Трудов.

Главный редактор журнала «Химическая техника»,

Заместитель председателя Ассоциации компрессорщиков и пневматиков

Э.И. Морозова

Труды научной школы компрессоростроения СПбПУ

Ю.Б. Галеркин, профессор доктор технических наук (СПбПУ)

Роль компрессорной техники в современной экономике уникально велика, но не очень заметна для широкой общественности. Например, в нашей стране только в газовой промышленности суммарная мощность компрессоров равна 55 млн. кВт – при мощности всех атомных электростанций 30 млн. кВт. Тем более достойна уважения прозорливость ученых Ленинградского политехнического института, создавших в 1930 г. единственную в мире кафедру по подготовке инженеров-компрессорщиков.

Книга «Труды научной школы компрессоростроения СПбПУ» посвящена столетию со дня рождения основателя научной школы компрессоростроения К.П. Селезнева. Профессор д-р техн. наук К.П. Селезнев в 1950–1980 гг. превратил кафедру в важный научный центр отрасли компрессоростроения. Трудами К.П. Селезнева и его учеников создана научная школа, которая развивается и работает по настоящее время. Содержание книги отражает историю создания и деятельности кафедры, а с 2013 г. – лаборатории «Газовая динамика турбомашин» Центра национальной технологической инициативы ФГАОУ ВО СПбПУ. В книге содержатся разделы о создании и работе научной школы К.П. Селезнева в годы его жизни, достижений учеников К.П. Селезнева в настоящее время, справочные материалы по истории кафедры и лаборатории «Газовая динамика турбомашин». Помимо оригинального текста автора в книге представлены такие разделы, как «Становление и развитие работ в области объемных компрессоров» (А. Котлов). Раздел «Школа К.П. Селезнева в ЦКТИ» изложен в сокращении автором на основании текста, опубликованного в 3-м выпуске «Трудов научной школы компрессоростроения» 2010 г. В текст включен также биографический очерк из издания Трудов 2010 г. (И. Тучина), очерк Ю. Галеркина – доклад на юбилейной конференции К.П. Селезнева в 2005 г., воспоминания коллег К.П. Селезнева из выпуска Трудов 2010 г.

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