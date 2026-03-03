Конференция «Национальная платформа промышленной автоматизации: архитектура и информационная безопасность» входит в цикл мероприятий «Код индустрии» под эгидой Минпромторга РФ, целью которых является содействие технологическому развитию промышленности посредством популяризации новых промышленных технологий, роботизации, автоматизации и цифровизации.

Мероприятие проводится при поддержке Рабочей группы по вопросу разработки открытой автоматизированной системы управления технологическими процессами при Минпромторге РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства энергетики РФ.

В этом году конференция станет открывающим мероприятием цикла, в котором ожидается участие заместителя министра промышленности и торговли В.В. Шпака, заместителя министра энергетики Э.М. Шереметцева и других представителей ФОИВов и топ-менеджеров промышленных компаний.

Цель Конференции – обсуждение актуальных вопросов архитектуры АСУ ТП, информационных моделей, обеспечения информационной безопасности и доверенности систем промышленной автоматизации.

Создание Национальной платформы промышленной автоматизации, в том числе межотраслевых стандартов открытой референсной архитектуры и информационной безопасности, позволит обеспечить совместимость, интероперабельность и модульность решений для автоматизации промышленности, что, в свою очередь, позволит обеспечить перевод на российские доверенные ПАКи объектов критической промышленной инфраструктуры в соответствии с требованиям Указа Президента РФ и постановлений Правительства.

Обеспечение информационной безопасности является одной из важнейших задач в области промышленной автоматизации в условиях беспрецедентных угроз в области кибербезопасности. Принципы встроенной информационной безопасности (security by design) должны лечь в основу создаваемой Национальной платформы промышленной автоматизации.

Основные темы Конференции:

Референсная архитектура и информационные модели для экосистемы открытой АСУ ТП;

Создание коллективного сетевого стенда Национальной платформы промышленной автоматизации;

Новые требования по информационной безопасности АСУ ТП, изменение подхода к обеспечению ИБ систем промышленной автоматизации;

Конструктивная информационная безопасность открытой АСУ ТП (security by design);

Повышение требований к уровню доверенности систем АСУ ТП, механизм выполнения ПП № 1912;

Принципы безопасной разработки и создание промышленного Bug Bounty;

Эволюция автоматизации: цифровые двойники и киберфизические системы в промышленности.

На площадке конференции будет развернута выставка решений в области архитектуры и информационной безопасности. На выставке будет представлен коллективный стенд участников Рабочей группы для демонстрации работающих решений и компонентов Национальной платформы.

В конференции примут участие представители крупнейших промышленных компаний, разработчиков и производителей решений АСУ ТП, промышленной связи, информационной безопасности, интеграторов, профильных ФОИВов.

Программа конференции и форма регистрации размещены на сайте мероприятия по ссылке: https :// openapc . ru / conferenceisec 2

Генеральные партнеры: НИЦ «Курчатовский институт» – НИИСИ, «НПО «КИС»

Партнеры: Positive Technologies, «Скала^р», «К2Тех», «Ростелеком», «АйТи Бастион», «ИнфоТеКС», «НВТ-Системы», Kyland, «РУБЕЖ», «Лиман-Тех», Orion soft.

Химическая техника – информационный партнер.

Дата проведения: 02 апреля 2026 г.

Место проведения: Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А. Гостиница Альфа, зал №5

Представители промышленных компаний – заказчиков АСУ ТП – участвуют бесплатно; для вендоров – специальные цены при регистрации по промокоду «PARTNER2026» (специальные цены действуют до 20 марта 2026 г.).