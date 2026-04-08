29 мая 2026 года в Москве (отель «Балчуг Кемпински») состоится XXIII Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2026». Это ведущее ежегодное отраслевое мероприятие, которое традиционно проводится при поддержке и участии делегации ПАО «Газпром».
Эксперты отрасли обсудят стратегии исследования и разработки нефтегазового потенциала континентального шельфа в рамках нынешней финансово-экономической ситуации в стране, а также проведут анализ современных технологий для освоения шельфовых месторождений и приведут примеры реализации конкретных решений.
Ключевые темы этого года:
- Арктический шельф как перспективный ресурс поддержания российской нефте- и газодобычи
- Технологический суверенитет и импортозамещение
- Развитие геологической науки для разведки шельфовых залежей
Среди спикеров:
- Евгений Михайлович Подоляко, начальник отдела, ПАО «Газпром»
- Анатолий Борисович Сувалов, главный технолог, ПАО «Газпром»
- Александр Сергеевич Аникин, Председатель Комиссии по страховому рынку и развитию инвестиционно-промышленного страхования, ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РФ
- Татьяна Ивановна Лаптева, Главный научный сотрудник, д.т.н., ООО Газпром ВНИИГАЗ
- Николай Викторович Кубышкин, технический директор, к.ф.-м. н., ООО «Арктик Шельф Консалтинг»
- Валерий Андреевич Воевода, директор по развитию, ООО «ГТЛАБ»
- Представитель, ООО «Кливер»
- И другие.
Аудитория конференции ежегодно составляет около 100 делегатов из числа представителей федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов РФ, сотрудников отечественных и зарубежных компаний-операторов, научно-исследовательских учреждений и организаций, сервисных компаний, поставщиков оборудования и материалов для обустройства и эксплуатации шельфовых месторождений и береговой транспортной и перерабатывающей инфраструктуры для освоения шельфа.
