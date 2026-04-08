29 мая 2026 года в Москве (отель «Балчуг Кемпински») состоится XXIII Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2026». Это ведущее ежегодное отраслевое мероприятие, которое традиционно проводится при поддержке и участии делегации ПАО «Газпром».

Эксперты отрасли обсудят стратегии исследования и разработки нефтегазового потенциала континентального шельфа в рамках нынешней финансово-экономической ситуации в стране, а также проведут анализ современных технологий для освоения шельфовых месторождений и приведут примеры реализации конкретных решений.

Ключевые темы этого года:

Арктический шельф как перспективный ресурс поддержания российской нефте- и газодобычи

Технологический суверенитет и импортозамещение

Развитие геологической науки для разведки шельфовых залежей

Среди спикеров:

Евгений Михайлович Подоляко, начальник отдела, ПАО «Газпром»

Анатолий Борисович Сувалов , главный технолог, ПАО «Газпром»

, главный технолог, Александр Сергеевич Аникин, Председатель Комиссии по страховому рынку и развитию инвестиционно-промышленного страхования, ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РФ

Татьяна Ивановна Лаптева, Главный научный сотрудник, д.т.н., ООО Газпром ВНИИГАЗ

Николай Викторович Кубышкин, технический директор, к.ф.-м. н., ООО «Арктик Шельф Консалтинг»

Валерий Андреевич Воевода, директор по развитию, ООО «ГТЛАБ»

Представитель, ООО «Кливер»

И другие.

Аудитория конференции ежегодно составляет около 100 делегатов из числа представителей федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов РФ, сотрудников отечественных и зарубежных компаний-операторов, научно-исследовательских учреждений и организаций, сервисных компаний, поставщиков оборудования и материалов для обустройства и эксплуатации шельфовых месторождений и береговой транспортной и перерабатывающей инфраструктуры для освоения шельфа.

Приглашаем стать частью деловой программы.

Выступление на конференции – это возможность заявить о себе перед ключевыми игроками отрасли и укрепить позиции вашей компании на рынке. Подайте заявку на выступление с докладом, посвященным актуальной отраслевой теме, и Ваша заявка обязательно будет рассмотрена программным комитетом мероприятия!

Подробнее о мероприятии:

www.rpi-conferences.ru