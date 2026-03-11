Заключительная панель второго дня Конгресса NEFT 4.0 2026, который пройдет 16-17 марта в Санкт-Петербурге, объединит лидеров крупнейших нефтегазовых компаний для обсуждения опыта применения новых технологий.

В центре внимания – аналитика, платформенные решения, IoT и управление большими данными. На примерах промышленной практики делегаты разберут, как именно цифровые инструменты повышают эффективность, предотвращают инциденты и создают новые источники конкурентных преимуществ.

Среди выступающих:

Эльман Бейбутов (UserGate) проанализирует примеры киберинцидентов и покажет, какие методы позволяют сохранить контроль над данными в облачной среде;

Данил Максимов («СибурТюменьГаз») представит проект «летающей лаборатории», объединяющей беспилотные технологии и газоанализ;

Вадим Щемелинин («СИБУР Диджитал») раскроет, как концепция Индустрии 4.0 становится практикой на предприятиях компании;

Максим Старицын («Газпром нефть») расскажет, как использование искусственного интеллекта повышает безопасность на производстве и позволяет оперативно отслеживать риски.

После индивидуальных выступлений спикеры перейдут к открытой дискуссии, где обсудят текущие вызовы цифровой перестройки.

Заключительная панель – финальный акцент Конгресса NEFT 4.0 2026. Это взгляд в цифровое будущее, где данные, аналитика и инновационные платформы становятся основой устойчивого развития.

Успейте зарегистрироваться, чтобы стать частью ключевого диалога о технологической трансформации отрасли: https://sh.sbproect.ru/19c