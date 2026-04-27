26-28 мая 2026 года в Екатеринбурге состоится форум-выставка «Химтех Урал», на которой будут представлены компании из России и других стран – поставщики сырья, производители оборудования, лабораторных решений и зеленой химии. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 60 компаний, среди них «Уралхимпласт», «Хромпик», «Уралэластотехника», «Завод Уралтехгаз», «ИОС УрО РАН» и другие.

Организатором мероприятия выступает «Международная выставочная компания» (МВК) – ведущий отечественный оператор отраслевых выставок и конференций. «Наш интерес к теме химической промышленности – прямое следствие роста деловой активности в отрасли, потребности игроков в новых деловых связях», – говорит руководитель «Химтех Урал» Виктория Истомина.

Одна из целей «Химтех Урал» – поддержка реализации Национальных проектов «Новые материалы и химия» и «Технологическое обеспечение биоэкономики», учрежденные Правительством РФ. Согласно целям проектов в 2030 году России необходимо достичь полной технологической независимости по новым материалам, химии и биоэкономике. К тому же году доля импорта химической продукции в общем объеме потребления не должна превышать 30%, а биопродукции – 45%.

Форум-выставка «Химтех Урал» пройдет на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Столица Свердловской области была выбрана для проведения мероприятия не случайно. В регионе отмечается рост объема производства химической промышленности, открываются крупные предприятия, решающие задачи технологического суверенитета Российской Федерации. Так, в начале 2026 года «Полипласт-УралСиб» запустил производство твердых эпоксидных смол, что открыло новые возможности для импортозамещения в лакокрасочной, композитной, строительной, электротехнической и других отраслях промышленности. Нижнетагильское предприятие «Уралхимпласт» открыло линии по производству литейных смол мощностью 26 тыс. тонн., что также сократит зависимость отечественной промышленности от импорта.

«Свердловская область традиционно является одним из крупнейших производственных центров России, – говорит Игорь Гердт, президент отраслевого Союза предприятий и организаций химической промышленности Свердловской области. – И если раньше речь шла в первую очередь о металлургии и машиностроении, то сегодня Урал становится важным регионом и для химической индустрии. По данным союза, доля химии в валовом региональном продукте выросла с 5,3% в 2024 году до 7,1% в 2025. Таким образом за год прирост составил 34%. Стоит отметить, что для поддержания положительной динамики в условиях санкционной политики предприятия нуждаются в новых технологиях, поставщиках и рынках сбыта. Участие в «Химтех Урал» будет способствовать решению этих задач».

В рамках форума-выставки запланирована масштабная деловая программа, принять участие в которой смогут все посетители мероприятия. Ее откроет пленарная сессия, посвященная отраслевым национальным проектам и возможностям, которые они предоставляют компаниям. В технологическом блоке деловой программы будет затронута тема замкнутого цикла производства. Речь, в частности, зайдет о технологиях рециклинга полимеров, создании инфраструктуры для сбора и сортировки отходов пластика, утилизации отходов металлургического комплекса.

Важная часть деловой программы посвящена теме реализации химической продукции и внешнеэкономической деятельности. Запланированы круглый стол «Цена доставки как конкурентное преимущество: что химпром теряет на логистике и как это изменить», экспертные сессии «ВЭД-практикум: таможенное оформление, сертификация и новая отчетность» и «Экспорт после санкций». В программе также будут затронуты вопросы, связанные с отдельными направлениями химической промышленности, такими как фармацевтическая химия и спецхимия (ОПК, микроэлектроника, строительная химия и др.). Отдельный блок программы посвящен «вызовам», связанным с дефицитом квалифицированных кадров для предприятий.

Среди спикеров деловой программы – представители Министерства промышленности и науки Свердловской области, Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области, представители ведущих химических вузов и профильных коммерческих предприятий.

Мероприятие проводится при официальной поддержке Правительства Свердловской области.

Узнать больше информации и получить билеты на «Химтех Урал» можно на официальном сайте:

https://www.chemtech-ural.ru/ru-RU/