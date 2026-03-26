В мае 2026 года в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого пройдет VI отраслевая научно-техническая конференция, посвященная материалам и технологиям для нефтегазовой отрасли. Организаторы — НТК «НТИМ» ИММиТ СПбПУ и ЦТИ ТИУ.

Конференция объединит представителей нефтегазовых компаний, нефтесервиса, машиностроения, науки и университетов для обсуждения ключевых технологических вызовов, обозначенных в Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года и Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

В центре внимания – роль материалов в условиях усложнения добычи, освоения Арктики и шельфа, а также перехода к технологической независимости. Будут рассмотрены новые сплавы, композиты, покрытия, аддитивные технологии, технические решения и подходы, и их влияние на надежность, экономику и экологическую безопасность отрасли.

Отдельные блоки посвящены цифровизации (цифровые двойники, мониторинг, предиктивная аналитика), эксплуатации в агрессивных средах, экологическим решениям, включая вторичное использование материалов.

Особое внимание будет уделено вопросам внедрения технологий: кооперации между наукой и бизнесом, ускорению НИОКР, развитию нормативной базы и подготовке новых компетенций для отрасли.

Конференция станет площадкой для выработки практических решений и формирования повестки технологического развития нефтегазовой отрасли.

