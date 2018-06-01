5-6 июня 2018 года в гостиничном комплексе «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) состоится Десятая Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ — 2018», посвященная презентации современного оборудования, эффективных технологий и решений для обновления электростанций с учетом эксплуатационных, экологических и экономических аспектов.

Организатор конференции – ООО «ИНТЕХЭКО» — www.intecheco.ru

Задачи конференции:

Демонстрация современных возможностей и опыта модернизации электростанций.

Расширение сотрудничества между участниками рынка электроэнергетики.

Представление новинок оборудования, материалов, приборов, технологий и инженерных решений ведущих российских и зарубежных компаний.

Возможность в неформальной обстановке обменяться мнениями и наладить контакты.

Содействие внедрению передового опыта и активизация инновационных и инвестиционных процессов реконструкции электроэнергетики России и стран СНГ.

Основные темы докладов:

Повышение эффективности работы и практические вопросы модернизации турбин, котлов и другого оборудования электростанций — ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС.

Решения для продления сроков эксплуатации оборудования и сокращения расходов.

Автоматизация предприятий, системы технологического и экологического мониторинга.

Расходомеры, уровнемеры, газоанализаторы, пылемеры и другие приборы контроля.

Оборудование систем вентиляции и газоочистки.

Новые технологии водоподготовки, водоочистки и водоснабжения электростанций.

Защита от коррозии, усиление и восстановление зданий, сооружений и оборудования.

Вопросы промышленной безопасности электростанций.

Современные компенсаторы, насосы и арматура для предприятий энергетики.

В программе конференции уже подтверждены более 30 докладов, все темы выступлений и план проведения конференции см. на сайте http://www.intecheco.ru/energo/

Конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ уже давно стало ярким и заметным ежегодным мероприятием как по числу делегатов, так и по количеству докладов на самые актуальные темы. В работе конференции принимают участие 150-200 делегатов от электростанций — ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, ТЭС, ОГК и ТГК, проектных и научных институтов, производителей различного технологического оборудования и приборов, инжиниринговых и сервисных компаний.

Участие в Десятой Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018» заявили более 150 делегатов: Верхнетагильская ГРЭС, Силовые машины, МОЭК, Курская АЭС, НПО Вакууммаш, ТД Эконекс, Красноярская ТЭЦ-2, ТИ-СИСТЕМС, Рязанская ГРЭС, Пермская ТЭЦ-14, Сормовская ТЭЦ, филиал Нижегородский Т Плюс, Сакмарская ТЭЦ, Орская ТЭЦ-1, Оренбургский филиал Т Плюс, Сибирская энергетическая компания, Северсталь Менеджмент, Пермская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Энергохимкомплект, Новочеркасская ГРЭС, Барнаульская ТЭЦ-3, Белоярская АЭС, НПП ФОЛТЕР, Каскад, НПП Компенсатор, Ксилем Рус, Кореневский завод низковольтной аппаратуры, НПП ВМП-Нева, НПП ВИБРОБИТ, Уральский турбинный завод, Пензенский завод Телема Гино, ЭКОГОР, Диагност, Сименс Технологии Газовых Турбин, МОСТ, НПП СВПРК, РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, ОМП-Инжиниринг, КВАРЦ-Новые Технологии, Oilon Oy (Финляндия), Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования, СвердНИИхиммаш, Ролт Инжиниринг, Ролт Энерго Сервис, ТСЗП, СокТрейд Ко, УРАЛТЕХМАРКЕТ, МАГЭ, МОНТ, КЭР-Инжиниринг, НПП Машпром, НПО ЭЛСИБ, РК Энергострой, НЕПДИ Энергоинжиниринг, Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), Щекиноазот, Красноярская ГРЭС-2, ГП ГИПРОКОКС (Украина), Кировхладокомбинат, Государственный природоохранный центр, ТГК-14, Иокогава Электрик СНГ, Калининская АЭС, Красноярская ТЭЦ-1, ТЕХНОАНАЛИТ, Филиал Саратовский Т Плюс, ЕВРАЗ Ванадий Тула, Энел Россия, Белэнергомаш-БЗЭМ, ТСТ, НВФ ТЭК, ТГК-2 г. Великий Новгород, ЛУКОЙЛ, ИЦЭТ, Группа компаний АМАКС, Реиннольц, Мосэнергопроект, Рязанская нефтеперерабатывающая компания, Нижневартовская ГРЭС, ЕВРАЗ НТМК, РОКСТЭК РУ, Атомтехэнерго, Фортум, Башкирская генерирующая компания, Башкирская содовая компания Теплоэлектроцентраль цех №59, Алтай-Кокс, Минская ТЭЦ-3 РУП Минскэнерго (Республика Беларусь), ЧТПЗ, ОТЭК, Энерго-Юг, НИИЦ ERG (Республика Казахстан), Электроприбор, Бобровский Кварцит, НПФ АТЭК, ФВТ Сервис, ТурбоРеф Инжиниринг, Интерэнерго и другие компании. Полный список можно получить по запросу на электронную почту admin@intecheco.ru

В холле конференц-зала также будет проводиться небольшая выставка для демонстрации новых решений, приборов и оборудования. На выставке в 2018 году будут представлены стенды: ООО «Каскад», ООО «ЭКОГОР», ООО «Диагност», ООО «НПП «ФОЛТЕР», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ОМП-Инжиниринг», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «СокТрейд Ко», АО «КМЗ конвейерного оборудования», ООО НВФ «ТЭК», Группа компаний «АМАКС», ООО «Бобровский Кварцит», ГУП «Государственный природоохранный центр» и стенд отраслевых СМИ. Вход на выставку предусмотрен только для участников конференции.

Оргкомитет приглашает все заинтересованные компании принять участие в работе конференции. Для регистрации участия отправьте заявку на эл.почту: admin@intecheco.ru

Видеоролик о конференции см. по ссылке: https://youtu.be/ZED4Y6XEinI

Подтвержденные темы докладов, бланки заявок, условия участия, фотографии, программы и сборники докладов предыдущих конференций см. на сайте http://www.intecheco.ru/energo/

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:

Директор по маркетингу — Ермаков Алексей Владимирович,

тел.: +7 (905) 567-8767, факс: +7 (495) 737-7079, admin@intecheco.ru , сайт: www.intecheco.ru

График всех конференций: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.doc