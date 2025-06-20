Конференция будет посвящена обсуждению ключевых задач поддержания и развития промышленной инфраструктуры в новых экономических и технологических условиях. Участники рассмотрят перспективы и вызовы внедрения комплексных решений по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) оборудования и систем с акцентом на три основных компонента — электронику, механику и программное обеспечение. Особое внимание будет уделено: восстановлению электронных компонентов, как необходимому шагу на пути к устойчивому развитию; импортонезависимым решениям в области внедрения, эксплуатации, обслуживания и ремонта электроники, динамического и статического оборудования, а также высокоточных станков и роботов; искусственному интеллекту и машинному обучению в диагностике

и предиктивном обслуживании.

В рамках мероприятия эксперты из различных отраслей промышленности также обсудят традиционно важные темы: импортозамещение в сфере электроники и программного обеспечения, российские разработки в области автоматизации и цифровизации, повышение надёжности и безопасности производственных процессов, а также подготовку квалифицированных специалистов.

К участию приглашены технические директора, главные инженеры, энергетики, механики, руководители служб автоматизации и эксплуатации предприятий черной и цветной металлургии, горнодобывающей, нефтегазовой, химической и целлюлозно-бумажной промышленности, энергетики, машиностроения и пищевой отрасли.

Мероприятия РИЭЦ 555 уже давно пользуются высокой популярностью среди представителей промышленных предприятий и эксплуатационных компаний. За последние четыре года в них приняло участие более 4500 специалистов из разных регионов и отраслей.

Предлагаемые темы для обсуждения на предстоящем мероприятии:

ЭЛЕКТРОНИКА: восстановление электронных компонентов и применение современных технологий ТОиР электроники для увеличения срока службы оборудования; интеллектуальные системы техобслуживания в условиях автономной работы; применение мобильных и манипуляционных роботов в техническом обслуживании; возможности систем машинного зрения в ТОиР; автоматизация сервисных процессов на опасных и удалённых объектах; обслуживание и ремонт высокоточных станков; решения для защиты и бесперебойной работы систем и оборудования; вопросы аудита, тестирования и диагностики; импортозамещение электроники, запасных частей, производственных линий; стратегии предиктивного обслуживания.

восстановление электронных компонентов и применение современных технологий ТОиР электроники для увеличения срока службы оборудования; интеллектуальные системы техобслуживания в условиях автономной работы; применение мобильных и манипуляционных роботов в техническом обслуживании; возможности систем машинного зрения в ТОиР; автоматизация сервисных процессов на опасных и удалённых объектах; обслуживание и ремонт высокоточных станков; решения для защиты и бесперебойной работы систем и оборудования; вопросы аудита, тестирования и диагностики; импортозамещение электроники, запасных частей, производственных линий; стратегии предиктивного обслуживания. МЕХАНИКА: импортонезависимые решения в ТОиР промышленного оборудования и спецтехники; подбор, изготовление и внедрение аналогов сложных запасных частей и узлов для сложных технологических процессов; мобильные технологии обработки в ремонте и модернизации производств; роботизированная грузоподъемная техника; прогностический сервис насосного и компрессорного оборудования в современных условиях; импортозамещение деталей машин, опыт внедрения.

импортонезависимые решения в ТОиР промышленного оборудования и спецтехники; подбор, изготовление и внедрение аналогов сложных запасных частей и узлов для сложных технологических процессов; мобильные технологии обработки в ремонте и модернизации производств; роботизированная грузоподъемная техника; прогностический сервис насосного и компрессорного оборудования в современных условиях; импортозамещение деталей машин, опыт внедрения. СОФТ: применение машинного обучения для предиктивной диагностики в промышленности; цифровые двойники и их применение в жизненном цикле сложного оборудования; платформы управления жизненным циклом оборудования; импортозамещение существующего ПО при уходе европейских поставщиков; открытые стандарты и протоколы взаимодействия оборудования; технологии дополненной реальности для обучения и безопасного выполнения ремонтов; службы удаленной диспетчеризации и технического обслуживания; цифровая трансформация предприятий и её влияние на подходы к обслуживанию; вопросы безопасности и стандартизации.

Постоянные участники мероприятий РИЭЦ555: Северсталь, ММК, Норильский Никель, ЕВРАЗ, УГМК, ЧТЗ, Волжский трубный завод, Уралэлектромедь, Корпорация ВСМПО-АВИСМА, Сибур, ФосАгро, Акрон, ЕвроХим, УРАЛХИМ, Казаньоргсинтез, Лукойл, Газпром, Роснефть, ЯНОС, Башнефть, Иркутская нефтяная компания, Сахалин Энерджи, Связьтранснефть, Группа Илим, Соликамскбумпром, ТГК, Россети, Концерн Росэнергоатом, АЛРОСА, АвтоВАЗ, КАМАЗ, Алтайвагон, ОДК, Роснефтефлот, ТАНЕКО, РУСПОЛИМЕТ, СУЭК и другие.

Генеральные партнеры Конференции: компания «ДжиЭрСи», Инженерная компания «555».

Формат мероприятия сочетает в себе как практические кейсы от ведущих экспертов отрасли, так и интенсивный обмен опытом в рамках круглых столов, а также нетворкинг с коллегами и возможность найти решения актуальных производственных задач в формате живого общения.

Цели мероприятия – создание межотраслевой площадки по выработке решений для адаптации и стабильной работы в современных условиях, поиск надежных партнеров и актуальных идей для обеспечения безаварийной работы промышленных производств.

Химическая техника – информационный партнер.

Адрес проведения: г. Санкт-Петербург, пр. Медиков 3, лит А Этаж H, Конгресс-центр «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», ст. м. «Петроградская»

Дата проведения: 25-26 сентября 2025 года

Ссылка для регистрации: https://reec555.ru/conferences/conf-2025/