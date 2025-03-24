Этим летом Rosmould, Rosplast и 3D-TECH состоятся 17-19 июня 2025 года в Москве, в 1-ом павильоне МВЦ «Крокус Экспо». На предстоящих выставках вас ждет не только обширная экспозиция, демонстрирующая достижения и разработки отечественных и иностранных компаний в сфере производства пресс-форм и штампов, оборудования и материалов для индустрии пластмасс и в области 3D-оборудования и материалов для аддитивного производства, но и насыщенная деловая программа. Известные спикеры обратят внимание на наиболее актуальные темы в рамках изучения отраслей, представленных на выставочной площадке Rosmould | Rosplast | 3D-TECH 2025. Участие в деловой программе дает посетителям возможность познакомиться с ключевыми тенденциями отрасли, задать вопросы и обсудить свои идеи напрямую со спикерами, обменяться опытом с коллегами, а также является средством для представления себя и своего бизнеса в кругу профессионалов и экспертов отрасли.

Мероприятия в рамках деловой программы Rosmould | Rosplast | 3D-TECH 2025 будут организованы в различных форматах, а участие в них примут представители многообразных профессий и отраслей промышленности: собственники предприятий, инженеры, ведущие ученые, врачи, главные технологи и многие другие.

В рамках выставки Rosmould пройдет Международный инструментальный форум, который представляет собой современную научно-инновационную дискуссионную площадку. В трехдневной программе мероприятия – панельная дискуссия, тематические сессии и конференции от ведущих представителей отрасли. Профессионалы со всей страны, а также эксперты из иностранных государств в различных формах поделятся своим уникальным опытом работы в условиях современных вызовов, которые встали перед индустрией за последние несколько лет. В панельной дискуссии Международного инструментального форума впервые примут участие профильные отраслевые Ассоциации «Станокоинструмент», «АИР», а также Кластер автомобильной промышленности и Ассоциация НАУРР. А в рамках кадровой сессии впервые на Форуме соберутся представители ведущих профильных технических вузов страны и крупные отраслевые производители. Посетители Форума имеют возможность узнать, как российские прозводители пресс-форм и штампов, поставщики компонентов и комплектующих обеспечивают спрос на рынке формообразующей оснастки, а также как заказать пресс-форму в Китае и сделать это правильно.

На площадке выставки Rosplast пройдет важное событие полимерной индустрии – Форум индустрии пластмасс и рециклинга PlastForum. Мероприятие представляет собой современную инновационную платформу для обсуждений, где запланированы открытые конференции и интерактивные лекции с ведущими специалистами отрасли. Полимерщики из разных регионов страны, а также эксперты из-за рубежа будут делиться своим уникальным опытом работы, адаптированным к современным вызовам, с которыми столкнулась индустрия пластмасс в последние годы. Впервые партнером Форума индустрии пластмасс и рециклинга PlastForum станет Агентство H-Media (журнал «Полимерные материалы»), которое проведет один из дней Форума «Полимерный бизнес России» на площадке выставки. Партнерами PlastForum также выступят Союз переработчиков пластмасс, Академия Пластмасс и НПП Полипластик. Также в рамках Форума состоится уникальная сессия по контрактному производству изделий в полимерной отрасли, на которой встретятся представители компаний, специализирующихся в области мелко- и крупносерийного производства пластмассовых изделий, и крупные заказчики.

На площадке выставки 3D-TECH by Rosmould для посещения будет открыт Форум аддитивных технологий. Это знаковое ежегодное трёхдневное событие в мире 3D-печати. Каждый год на площадке собираются ведущие ученые, врачи, инженеры, главные технологи, чтобы узнать о последних тенденциях, пообщаться с коллегами и установить новые партнёрства. Спикеры и участники Форума – это ведущие эксперты компаний, формирующих рынок аддитивных технологий в России. Темы докладов тщательно отбираются и проверяются с целью обеспечения всестороннего раскрытия темы, поддержания уровня дискуссий на высоком уровне до последнего выступления. Вас ждет интерактивная платформа, где каждый присутствующий сможет задать вопрос из зала. В 2025 году на Форуме аддитивных технологий впервые состоятся новые сессии, на которых будут охвачены особенности применения аддитивных технологий и 3D-печати в энергетическом машиностроении и промышленном дизайне в автопроме. А также будут обсуждаться перспективы внедрения аддитивных технологий и опыт их использования в ГК РОСТЕХ и предприятиях ОДК.

18 июня на закрытой площадке ЦОП «Профессия» проведет конференцию, направленную на обсуждение причин противостояния «мировому капитализму» в отрасли литья ТПМ под давлением.

Ознакомиться с предварительным расписанием деловой программы Rosmould, Rosplast и 3D-TECH 2025 можно на сайтах выставок rosmould.ru, rosplast-expo.ru и 3dtech-expo.ru.

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