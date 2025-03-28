С 21 по 23 мая 2025 года в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого пройдет V Международная отраслевая конференция «Материалы и технологии в нефтегазовой отрасли».

Приглашаем принять участие в деловой программе мероприятия в качестве спикеров и слушателей.

Данное мероприятие нацелено на организацию взаимодействия научного и производственного сообществ. Ведущие специалисты в области материалов и технологий для нефтегазовой отрасли, машиностроения и энергетики встретятся для обсуждения актуальных проблем отрасли. Организаторами мероприятия выступают коллектив Научно-технологического комплекса «Новые технологии и материалы» Передовой Инженерной Школы «Цифровой инжиниринг».

Программа будет состоять из пленарной секции, устных докладов, ключевых лекций, а также выставки. Во время перерывов сделан фокус на нетворкинг между специалистами различных областей.

О ЧЕМ МЫ БУДЕМ ГОВОРИТЬ НА КОНФЕРЕНЦИИ?

В программе будут рассматриваться следующие тематики:

трубная продукция для нефтегазовой отрасли;

целостность и надежность. Борьба с осложнениями при добыче углеводородов;

полимерно-композиционные материалы для нефтегазовой отрасли (материалы и конструкции для строительства инфраструктуры, полимерно-армированные трубы, теплоизоляционные материалы, др.);

современные материалы в оборудовании и технологиях освоения нефтегазовых ресурсов континентального шельфа РФ (металлические материалы, полимерные материалы и покрытия);

технико-экономические решения в водородной энергетике. Материалы для водородной энергетики и водород в производственных процессах;

новые материалы и технологии – потребности, барьеры и возможности;

цифровое материаловедение – создание новых материалов, моделирование процессов деградации, цифровые испытания и пр.;

коррозия, старение и биоповреждения: механизмы зарождения и разрушения, оценка ресурса, мониторинг коррозионных процессов;

управление коррозией на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической отрасли;

секция по образованию.

Традиционно в деловой программе конференции примут участие представители ведущих российских предприятий: ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Транснефть», ПАО «НК» Роснефть», ООО «ИНК», ООО «РН-БашНИПИнефть», ПАО «Новатек», ПАО «Северсталь», ПАО «ТМК», ПАО «ММК», АО «ОМК», РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, НИЦ «Курчатовский институт», а также другие нефтегазовые, металлургические и исследовательские организации.

Химическая техника – информационный партнер.

Со стоимостью участия и порядком регистрации Вы можете ознакомиться на сайте: http://corrosionrussia.ru/