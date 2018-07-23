В отеле InterContinental в Москве открывается восьмая ежегодная конференция «Модернизация производств для переработки нефти и газа» (Нефтегазопереработка-2018).
На конференции представители нефтегазовых компаний информируют о реализуемых проектах, возможностях для отечественных поставщиков и подрядчиков, участвуют в дискуссиях, отвечают на вопросы промышленников.
Основные вопросы для обсуждения:
- государственное регулирование отрасли;
- тренды в переработке нефти и газа;
- модернизация нефтегазоперерабатывающих и нефтегазохимических мощностей;
- проблемы взаимодействия с лицензиарами;
- стратегии при выполнении проектов (EPC, EPCM, традиционные методы);
- обзор и перспективы СПГ проектов России;
- цифровой завод.
В конференциях Нефтегазопереработка участвовали: Юрий Важенин (Совет Федерации), Юрий Злотников (Минэнерго России), Константин Рудяк (РН-ЦИР), Вадим Настека (Газпром), Николай Ефремов (Газпром нефть), Александр Раппопорт (ЛУКОЙЛ), Татьяна Ветрова (Башнефть), Алексей Ларин (ННК), Николай Карпов (Славнефть-ЯНОС), Рустем Галиев (Газпром нефтехим Салават), Рустем Минхайров (Газпром переработка), Марат Усманов (ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект), Евгений Беленецкий (РНПК), Дмитрий Коломыцев (РН-Комсомольский НПЗ), Сергей Мурзин (Антипинский НПЗ), Владимир Крикоров (Новошахтинский НПЗ), Александр Саруханов (Worley Parsons), Вячеслав Агафеев (UOP) и многие другие.
На мероприятии состоится награждение лучших производителей оборудования для модернизации нефтегазоперерабатывающих предприятий по итогам ежегодного опроса нефтегазовых компаний.
Форматы участия:
— делегатское участие в конференции;
— выступление на «круглом столе»;
— выступление с расширенной презентацией в конференции;
— участие в выставке;
— спонсорское участие.
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