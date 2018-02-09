28 марта 2018 г. в Москве в ГК «ИЗМАЙЛОВО» состоится Девятая Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018»

28 марта 2018 г. в Москве в гостинице «ИЗМАЙЛОВО» состоится Девятая Межотраслевая конференция «Антикоррозионная защита-2018», посвященная демонстрации лакокрасочных материалов и лучших технологий для противокоррозионной защиты, огнезащиты и изоляции, электрохимической защиты, приборам контроля качества защитных покрытий, окрасочному оборудованию, современным решениям для усиления и восстановления оборудования промышленных предприятий энергетики, металлургии, химической, целлюлозно-бумажной, нефтегазовой, цементной и других отраслей промышленности. Организатор конференции — ООО «ИНТЕХЭКО» — www.intecheco.ru

Организаторы конференции считают, что в сегодняшних экономических условиях, особенно актуально проведение данной конференции, в рамках которой предоставляется возможность обсудить новые технологии и материалы, которые позволяют продлить сроки службы оборудования, зданий и сооружений различных промышленных предприятий.

Основные темы докладов конференции:

Актуальные задачи противокоррозионной защиты.

Новейшие технологии и материалы для антикоррозионной защиты строительных конструкций зданий, сооружений, мостов, технологического оборудования, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, газотранспортных систем, емкостей и другого оборудования предприятий различных отраслей промышленности.

Обследование и экспертиза промышленной безопасности.

Предупреждение аварий. Усиление и восстановление зданий и оборудования.

Лучшие образцы красок и материалов для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты.

Электрохимическая защита металлов от коррозии. Приборы и системы электрохимзащиты.

Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.

Современное окрасочное оборудование.

Контроль качества лакокрасочной продукции и окрасочных работ.

Современные приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.

Диагностика технического состояния трубопроводов и промышленного оборудования.

Передовые технологии и приборы неразрушающего контроля. Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры, видеоскопы, бороскопы, XRF и XRD анализаторы, промышленные сканеры.

и другие темы — программу и план проведения см. на сайте http://www.intecheco.ru/anticor/

К участию в конференции приглашаются:

Руководители промышленных предприятий практически всех отраслей промышленности, главные инженеры, главные механики, главные энергетики, начальники проектных и конструкторских отделов, начальники цехов, руководители подразделений, ответственных за промышленную безопасность, защиту от коррозии, реконструкцию и капитальное строительство электростанций, нефтедобывающих и газодобывающих компаний, нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих заводов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, горнорудных, химических и нефтехимических предприятий, цементных, металлургических и машиностроительных заводов.

Представители инжиниринговых, проектных и сервисных организаций, занимающихся противокоррозионной защитой.

Руководители и ведущие эксперты компаний-производителей красок и лакокрасочных материалов, различных типов покрытий для защиты от коррозии, изоляции, огнезащиты, усиления и восстановления зданий и оборудования.

Сотрудники департаментов Министерств и ведомств РФ, регламентирующих политику государства в различных отраслях промышленности.

Журналисты профильных СМИ.

Участие в Девятой Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018» уже заявили: Участие в Девятой Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018» уже заявили: ООО «Газпром комплектация», АО «Транснефть-Диаскан», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «Газпром трансгаз Москва», РУП «Белэнергосетьпроект», АО «Газпром газораспределение Смоленск», ООО «Конферум», ООО «НПЦ Антикоррозионной Защиты», ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Комсомольскнефть», АО «КРОНОС СПб», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз», АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», ООО «НПЦ «Самара», ООО НТЦ «АСИ», ООО «Ультра НДТ», АО «Атомэнергопроект», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ОАО «Красцветмет», АО «Оливеста», НОУ ДПО НУК, АО «Концерн «НПО «Аврора», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», АО «ППМТС «Пермснабсбыт», ООО «Комплексные системы изоляции», ООО «КП Инжиниринг», АО «НИЦ «Строительство», ООО «НЕО Кемикал» и другие. Полный список можно получить по запросу на электронную почту admin@intecheco.ru

Кроме докладов, в холлах конференц-залов будет проводиться небольшая выставка на которой делегаты смогут поближе познакомиться с некоторыми из видов красок, материалов, технологий, приборов и решений компаний участников.

Уже в начале конференции (при регистрации) участники получат папку с программой, списком участников, CD, сборником докладов и каталогом конференции, а также пакеты с дополнительными информационными материалами.

По оценкам делегатов — конференция стала эффективной площадкой для обмена знаниями и опытом, дает полезные контакты, новые импульсы и возможности для поиска решений, позволяет комплексно рассмотреть вопросы защиты от коррозии различных гражданских и промышленных объектов, ознакомиться с системами диагностики и мониторинга коррозии, приборами контроля качества защитных покрытий, современным окрасочным оборудованием и новыми материалами.

Проведение Девятой Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018» поддержали журналы: Экологический вестник России, Химическая техника, ГИДРОТЕХНИКА, Химическое и нефтегазовое машиностроение, газета Энерго-пресс.

Сборники предыдущих конференций доступны по ссылке: http://www.intecheco.ru/anticor/digest.html

См. также видеоролик о конференции 2017 года: https://youtu.be/hXGEq0PmYeo

Условия участия, бланки заявок и программу – см. на сайте: http://www.intecheco.ru/anticor/

Для регистрации участия отправьте заявку на электронную почту: admin@intecheco.ru

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:

Директор по маркетингу — Ермаков Алексей Владимирович,

тел.: +7 (905) 567-8767, факс: +7 (495) 737-7079, admin@intecheco.ru , сайт: www.intecheco.ru

График промышленных конференций: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf