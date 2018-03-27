Конгресс по нефтехимии и нефтепереработке «PRC Russia and CIS» (https://goo.gl/QgmeAB) состоится 9 — 10 апреля 2018 года в Москве. Руководители ключевых российских и зарубежных нефтегазовых компаний приедут с целью обсудить новые проекты и обменяться опытом повышения операционной эффективности.

Категории участников включают:

— Нефтеперерабатывающие заводы и нефтехимические компании (Московский НПЗ, СИБУР Тобольск — Тобольский нефтехимический комбинат, Мозырский НПЗ (Беларусь) и др.);

— EPC-компании и лицензиары технологий (Linde Gas Rus, Technip, Fluor, KBR);

— Госструктуры (Минпромторг РФ, Государственный Комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, Министерство промышленности и торговли РФ и др.).

Также будут представлены проектные институты, производители оборудования и сервисные компании.

Конгресс пройдет в закрытом формате – вход строго по предварительной регистрации. Количество участников ограничено.

Узнать больше о Конгрессе: https://goo.gl/QgmeAB

Если вы хотите получить индивидуальное предложение по участию, свяжитесь с нами по телефону: + 312 0808 7321 /головной офис BGS Group, в Нидерландах/,

+ 7 495 204 1465 /представительство в России/.