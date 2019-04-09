Идет набор эксплуатационного персонала для Амурского газоперерабатывающего завода

Строительство крупнейшего в России газоперерабатывающего предприятия идет по плану

14 октября 2015 года на расчищенной среди дальневосточных сопок площадке в торжественной обстановке была погружена первая «золотая» свая Амурского газоперерабатывающего завода, который станет вторым по мощности газоперерабатывающим производством в мире и крупнейшим заводом в РФ.

Весь 2016 год на площадке шли колоссальные землеустроительные работы, а в августе 2017 года объект посетил В.В. Путин, который дал старт заливке первого фундамента комплекса. Завод расположен в 18 километрах от города Свободный в Амурской области, что примерно в 150 километрах от Благовещенска.

О масштабах строительства можно судить по следующим цифрам: размер основной строительной площадки завода составляет 857 га (на ней можно было бы разместить 1,1 тыс. футбольных полей), а общая площадь земельных участков всех объектов Амурского ГПЗ — более 1,7 тыс. га; предстоит залить более 430 тыс. куб. м бетона, что сопоставимо со строительством 170 монолитных многоэтажных домов, и смонтировать более 170 тыс. т металлоконструкций — это примерно 23 Эйфелевые башни.

Амурский ГПЗ строится в рамках Восточной газовой программы ПАО «Газпром». Заказчиком и Инвестором проекта выступает ООО «Газпром переработка Благовещенск», генеральным подрядчиком — компания «НИПИГАЗ». Поставщиком основного технологического оборудования лицензионных установок была выбрана немецкая компания Linde. Выполнение строительных работ и монтаж установок по криогенному разделению газа с получением гелия и ценных компонентов для нефтехимии будет выполнять китайская компания China Gezhouba Group Corporation (CGGC). Заказ также получил консорциум из итальянской фирмы Tecnimont и китайской государственной нефтяной компании Sinopec. В проекте участвует и китайская фирма CPECC — China Petroleum Engineering & Construction Corporation. Российская фирма «ПЕТОН» в сотрудничестве с Linde осуществляет разработку рабочей документации по технологии LINDE-ПЕТОН для установок выделения этана, ШФЛУ, удаления азота, получения гелиевого концентрата и гелиевого производства. Также ПЕТОН разрабатывает технологический регламент и условия на всю выпускаемую заводом товарную продукцию. Проектную документацию сделала отечественное ПАО «ВНИПИгаздобыча». Субподрядчиками по строительству завода были выбраны российские компании «ВЕЛЕССТРОЙ» и «Стройтрансгаз», а также турецкие «Yamata» и «Renaissance Heavy Industries».

На строительной площадке Амурского ГПЗ в качестве подрядных и субподрядных организаций, поставщиков материалов и оборудования участвуют и около 30 предприятий Амурской области.

Из природного газа Чаяндинского и Ковыктинского месторождений будут выделяться ценные компоненты, а очищенный метан (товарный газ) будет поставляться по контракту в Китай.

Планируется выделение и реализация этана, пропана, бутана, а также пентан-гексановой фракции. А самым известным продуктом, который будет производить Амурский ГПЗ, станет гелий — редкий инертный газ, широко использующийся в различных отраслях промышленности. Продуктом предприятия станет жидкий гелий с высокой чистотой 99,9995 мол. %, который востребован на международном рынке.

В период с 2015 по 2018 годы были проведены масштабные земляные работы и подготовлена вся необходимая инфраструктура для полномасштабного строительства – построены автодороги, ж/д пути, причал на реке Зея, построен специализированный флот, что дало возможность начать в летнюю навигацию 2018 года поставки основного технологического оборудования. Сейчас на площадку завода осуществляются круглосуточные поставки строительных материалов и оборудования. В период летней навигации прошлого года были доставлены первые единицы крупнотоннажного крупногабаритного оборудования. Самое крупное оборудование — колонны-деметанизаторы длиной почти 100 м и массой до 1 000 т были доставлены сначала по морю, затем по Амуру и по реке Зее. 24 декабря 2018 года завершились изготовление и успешные ходовые испытания газотурбинного привода первого газоперекачивающего агрегата (ГПА) «Ладога» мощностью 32 МВт — комплектной установки для нагнетания газа, благодаря которой выделенный на Амурского ГПЗ метан будет поступать обратно в газопровод «Сила Сибири». Оборудование произведено российской компанией «РЭП Холдинг» (Санкт-Петербург). Значительная часть комплектующих и подсистем ГПА изготавливается в ПАО «НПО «Искра» (Пермь). Всего на завод будет поставлено двенадцать комплектов ГПА. Контроль качества и сроков изготовления агрегатов на всех этапах осуществляет компания «НИПИГАЗ».

Строительство завода ведется с учетом повышенных требований к бесперебойной и надежной работе как каждой технологической установки, так и всего завода в целом. Система управления Амурского газоперерабатывающего завода — это более чем 1 000 шкафов автоматизации и более 150 автоматизированных рабочих мест. Для создания единой интегрированной системы автоматизации завода привлечена российская инжиниринговая компания ПАО «Газпром автоматизация».

Водоснабжение Амурского ГПЗ будет обеспечено от автономного скважинного водозабора. Сточные воды Амурского ГПЗ будут проходить раздельную очистку до требований, предъявляемых к водоёмам рыбохозяйственного значения высшей категории. При очистке сточных вод применены самые современные технологические решения. Система водоснабжения завода построена на принципе максимального повторного использования очищенных сточных вод.

К концу 2020 года должны завершиться строительно-монтажные работы по всем объектам общезаводского хозяйства, первым двум технологическим линиям переработки природного газа (каждая мощностью 7 млрд. куб. м газа в год), а также первой установке очистки и сжижения гелия мощностью 20 млн. куб. м газа в год. В апреле 2021 года первый пусковой комплекс Амурского ГПЗ будет введен в эксплуатацию, в конце 2021 года — второй. Далее каждый год в декабре будет вводиться в строй очередная технологическая линия. В конце 2024 года будут введены в эксплуатацию шесть линий по переработке газа и три установки тонкой очистки и сжижения гелия.

В 2025 году Амурский ГПЗ выйдет на проектную мощность: переработку 42 млрд. куб. м природного газа и выпуск товарной продукции — около 2 млн. т этана, до 1 млн. т пропана, 500 тыс. т бутана, 200 тыс. т пентан-гексановой фракции, а также 60 млн. куб. м гелия ежегодно.

После запуска производства на заводе будут работать более 2500 человек. Для проживания работников завода и членов их семей на окраине города Свободного возводится новый комфортабельный микрорайон на 5000 человек.

В 2019 году ООО «Газпром переработка Благовещенск» начало набор эксплуатационного персонала для работы на Амурском ГПЗ в г. Свободный Амурской области. В 2019—2020 уже будет идти работа на новом оборудовании — в режиме пусконаладки. И сейчас компания уделяет серьезное внимание формированию высокопрофессионального коллектива на новом предприятии. Современные технологии, достойные условия труда и стандарты в вопросах социальной и кадровой политики — работа на Амурском ГПЗ дает новые возможности для профессионалов.

Резюме можно направлять по адресу: ok@amurgpz.ru.