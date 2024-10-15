Авторы: М.В. Михайлов, А.В. Ковешников, Н.И. Зеленцова, Е.В. Илларионова, С.Ю. Васьков (ООО «ВНИИОС-наука») Опубликовано на портале «Химическая техника», октябрь 2024

Снижение антропогенного воздействия на климат Земли требует оценки величины выбросов парниковых газов. Коэффициенты выбросов СО 2 от производств этилена, представленные Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) для России, являются оценочными. В ООО «ВНИИОС-наука» проведены расчеты ежегодного объема и коэффициентов выбросов СО 2 от производств этилена в России за период с 1990 по 2022 год на основании фактических материальных балансов и теоретических расчетов количества выработанных предприятием продуктов в зависимости от вида перерабатываемого сырья.

Введение

Согласно Федеральному закону № 296-ФЗ, распоряжению Правительства РФ № 278‑р, а также Приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 298 ФГБУ «ИГКЭ» разрабатываются общие и детализированные оценки выбросов и абсорбции парниковых газов (ПГ) на территории Российской Федерации. В настоящее время для оценки выбросов диоксида углерода от производств этилена, которые относятся к объектам нефтехимии, по умолчанию используется коэффициент выбросов, предоставленный МГЭИК.

По состоянию на 2024 год на территории России эксплуатируются 11 этиленовых производств общей мощностью более 4 млн. тонн этилена в год. В активной фазе строительства находятся три предприятия и два – на стадии проектирования.

Сырьем для получения этилена методом пиролиза являются различные углеводороды и их смеси – от этана до гидроподготовленных атмосферных газойлей. По данным ООО «ВНИИОС-наука» на 2022 год, за последние 20 лет структура сырья пиролиза в РФ практически неизменна: 46–54 % бензинового сырья, 39–49 % газового сырья, 5–9 % этана.

Для уточнения в национальном кадастре оценок выбросов диоксида углерода от объектов нефтехимии в ООО «ВНИИОС-наука» был проведен расчет объема выбросов СО 2 и соответствующих коэффициентов за период с 1990 по 2022 год от российских предприятий на основе фактических данных о переработке сырья и выпуску продукции.

Основы процесса пиролиза и получения этилена

Промышленное получение этилена основано на процессе термического парового крекинга (пиролиза) углеводородного сырья (этана, сжиженных углеводородных газов или ШФЛУ, бензиновых фракций) с последующим выделением целевого компонента из продуктов разложения (пирогаза). Процесс осуществляется в пиролизных печах, где нагрев производят за счет сжигания топливного газа. Топливным газом является метановая фракция, выделенная из пирогаза.

На объем выбросов СО 2 влияет тип сырья (табл. 1), параметры проведения процесса и эффективность печей пиролиза. От них зависит выход этилена, других целевых продуктов и метановой фракции.

Таблица 1. Выход отдельных продуктов в зависимости от типа сырья пиролиза

Удельный объем выброса СО 2 в отношении этилена или целевых продуктов – минимальный при пиролизе этана, однако данное сырье в России не распространено.

Основные источники выбросов СО 2 на этиленовых производствах

Источниками углекислого газа на производствах пиролиза являются дымовые газы печей пиролиза, нагревательных печей газа регенерации и выбросы от сжигания углеводородов на факеле.

На выбросы от пиролизных печей приходится основная часть выбросов. Получаемый в процессе производства мономеров метан (в составе МВФ) – основной ресурс синтеза диоксида углерода. Расход стороннего топливного газа крайне мал и практически не оказывает влияния на суммарный выброс СО 2 от предприятия при нормальном режиме работы.

На предприятиях, имеющих в своей сырьевой корзине большую долю этановой фракции (45–70%), выход этилена больше на 20–30 %, а выход метана меньше, чем при переработке ШФЛУ, СУГ или бензина. В случае переработки на предприятиях исключительно этановой фракции создается дефицит топливного газа, который компенсируется вовлечением стороннего природного газа. Количество вырабатываемого МВФ в процессе переработки СУГ исключает возникающий дефицит топливного газа при пиролизе этана, поэтому потребление дополнительного природного газа в течение годового цикла производства незначительно. На основании низких расходных норм импортируемого газа по сравнению с МВФ, поступающей в топливную систему с блока газоразделения, природный газ не учитывается в расчете суммарных выбросов СО 2 от производств этилена при нормальном режиме работы.

Расчет коэффициентов выбросов СО 2 на установках пиролиза

Коэффициент выбросов СО 2 согласно руководящим принципам национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК рассчитывается как отношение количества диоксида углерода к количеству полученного этилена:

где – коэффициент выбросов СО 2 от годового производства этилена, т – количество этилена, полученного на нефтехимическом предприятии с установкой пиролиза, т/г.

Количество углекислого газа, полученного в процессе сжигания метана за год, рассчитывается по формуле

где – количество углекислого газа, полученного при сжигании метана на этиленовом производстве, т гˉ¹; – расход метано-водородной фракции, вырабатываемой предприятием, т/год; – коэффициент содержания метана в метано-водородной фракции, мас. доля; – молярная масса углекислого газа, г мольˉ¹; – молярная масса метана, г мольˉ¹.

Коэффициент выбросов СО 2 рассчитывался на основе фактических показателей выработки метановодородной фракции и ее состава, в котором содержание метана варьируется в пределах 90–97% по массе.

Коэффициент выбросов СО 2 от производств этилена Российской Федерации за период 1990–2022 гг.

Обработан массив статистических данных по тринадцати этиленовым производствам России за 32 года (два нефтехимических предприятия прекратили производство этилена после 1994 года), включающий количество и тип перерабатываемого сырья, выработку и качество продукции. При отсутствии данных по выработке продукции произведен расчет выходов с применением ТЕРРАСУГ (программа «ВНИИОС-наука» для расчета процесса пиролиза).

Рассчитанные национальные коэффициенты выбросов СО 2 для всех этиленовых производств в РФ за период 1990–2022 гг. варьируются от 1,23 до 1,69 т СО 2 /т C 2 H 4 (рис. 1), при этом наблюдается тренд на снижение коэффициента.

На основании полученной выборкикоэффициентов выбросов СО 2 среднегодовой коэффициент выбросов диоксида углерода от производств этилена в России составил 1,49 т СО 2 /т С 2 Н 4 .

Для оценки выбросов СО 2 от нефтехимического производства представители МГЭИК по умолчанию используют коэффициенты выбросов, установленные для каждого континента с конкретным видом перерабатываемого сырья. Согласно этому, считается, что сырьём для установок парового крекинга в России служит нафта, а соответствующий ей коэффициент выбросов диоксида углерода равен 1,74 т СО 2 /т C 2 H 4 . Для учета разницы в энергетической эффективности установок парового крекинга для различных стран и регионов дополнительно вводится географический поправочный коэффициент 130 %. В 2006 году для РФ МГЭИК установлен коэффициент выбросов СО 2 от производств этилена паровым крекингом, равный 2,25 т СО 2 /т C 2 H 4 .

Рассчитанный по фактическим данным коэффициент для России на 33,8 % ниже установленного МГЭИК. Учитывая диапазон неопределенности для коэффициентов выбросов и данных о деятельности, который составляет ±30 % для производств этилена, рассчитанные коэффициенты выбросов в 72 % случаях не вписываются в рамки установленной неопределенности МГЭИК (рис. 2).

Полученные результаты исключают систематическую погрешность, связанную с поправочным географическим коэффициентом и представляются более объективными для проведения расчетных оценок выбросов СО 2 от производства этилена, чем установленные для Российской Федерации коэффициенты выбросов, предлагаемые МГЭИК.

В качестве базовой величины при дальнейшей оценке выбросов и абсорбции парниковых газов на территории Российской Федерации от этиленовых производств рекомендуется использовать коэффициент выбросов СО 2 для 2022 года – 1,36 т СО 2 /т C 2 H 4 .

Дальнейшую корректировку коэффициентов выбросов СО 2 рекомендуется осуществлять на основании мониторинга фактических показателей действующих производств и с учетом сырьевых корзин.

Работа выполнена в рамках проекта «Российская система климатического мониторинга» (ВИП-ГЗ).