«Азот» получил разрешение на строительство установок по выпуску азотной кислоты

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на сооружение двух установок мощностью по 500 тонн моногидрата в сутки на промышленной площадке цеха №15 КАО «Азот» (входит в АО «СДС Азот»).

Контракт на строительство установки по производству азотной кислоты производительностью 500 тонн в сутки по технологии компании KBR (США) «Азот» подписал в 2018 году. Новый комплекс предназначен для производства неконцентрированной азотной кислоты и её транспортировки на другие производства завода. Оборудование и технологии, предусмотренные проектом, имеют ряд преимуществ, среди которых особая конструкция реактора конверсии аммиака, высокая степень рекуперации тепла, отсутствие потребления природного газа и высокая экологичность.

Строительство по проекту будет выполняться силами EPC-подрядчика ООО «Стэп» (г. Санкт-Петербург). На участке площадью 0,7 га будут сооружены здания компрессии, этажерки, площадки наружного оборудования, узлы оборотного водоснабжения, трансформаторная подстанция и распределительный узел, выхлопная труба, эстакады и другие объекты.

Проектная документация разработана ООО «Простройинжиниринг» (г. Москва).

Напомним, строительство установок по производству азотной кислоты входит в комплекс проектов под единым названием «Техническое перевооружение производства минеральных удобрений с увеличением выпуска аммиачной селитры на 227 тыс. тонн в год». Инвестиции в проекты составляют 6 млрд рублей (без НДС). Мероприятия реализуются в рамках программы развития «Азота», которая стартовала в 2018 году. В соответствии с данной программой предприятие инвестирует в развитие производства 29 млрд рублей за 6 лет.

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Для справки:

КАО «Азот» (входит в состав АО «СДС Азот») — крупнейший химический комплекс за Уралом. Предприятие производит и поставляет азотные удобрения для сельхозпроизводителей Сибирского федерального округа; является основным поставщиком аммиачной селитры для горнодобывающей отрасли Сибири и Дальнего Востока с долей рынка в регионе около 85%; производитель 30% общего объёма капролактама в России и 50% общероссийского экспорта продукта.

Общий объём основной продукции, выработанной КАО «Азот» в 2019 г., составил около 4,6 млн тонн. По итогам работы в 2019 г. «Азот» достиг нового исторического максимума по выпуску шести видов продукции: азотной кислоты, карбамида, капролактама, аммиачной селитры, сульфата аммония и КАС (карбамидо-аммиачной смеси).

Предприятие неоднократно становилось лауреатом конкурсов: «100 лучших товаров Кузбасса», «Лучший Бренд Кузбасса», «100 лучших товаров России», «Лидер природоохранной деятельности России».