4 октября в «Экспофоруме» состоялось пленарное заседание VIII Петербургского международного газового форума на тему «Роль и место газа в энергобалансе мировой экономики».

Ведущие мировые эксперты газовой отрасли обменялись мнениями о самых актуальных трендах на рынке газа, обсудили современное состояние и долгосрочные тенденции развития газовой промышленности.

С приветственным словом к делегатам ПМГФ-2018 обратился Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Он отметил, что Санкт-Петербург стал штаб-квартирой крупнейшей в мире энергетической компании «Газпром», а Петербургский международный газовый форум становится все более масштабной площадкой. В этом году в ПМГФ участвуют более 5000 делегатов, представляющих 51 страну.

«Cегодня в рамках VIII Петербургского международного газового форума представлены самые масштабные выставочные экспозиции за все предыдущие годы. Ключевая выставка посвящена теме импортозамещения в газовой отрасли России. То, что можно увидеть на выставке, – впечатляет. Это действительно передовой край мировой технологической инновации. На выставке представлены технологии и оборудование, которые не только соответствуют самым передовым стандартам и образцам, а опережают эти образцы и мировые стандарты не просто на одно поколение, а даже на два поколения вперед. Здесь есть возможность увидеть, что делает Россия, как делает Россия и как мы далеко впереди! Есть, чем гордиться», – сказал А. Миллер.

Представителей газовой отрасли поприветствовал также врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Газовое движение зародилось именно в нашем городе – на Аптекарском острове в 1818 году зажглись первые газовые фонари. Вы дарите людям тепло, дарите свет! Вашими трудами освещается наш город», – отметил он.

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер рассказал о перспективах газового рынка до 2025 года. По прогнозам, мировой спрос на газ будет уверенно расти, и этому ничего не угрожает со стороны других энергоресурсов. По словам А. Миллера, «Газпром» прогнозирует такой рост на 17% до 2025 года, причем основной вклад в этот мировой спрос будет вносить Китай — около 30%.

«Ключевым рынком для “Газпрома” является Европа. В этом году мы отметили 50-летие начала поставок российского газа на европейский рынок. В 2017 году поставки газа «Газпрома» на этот рынок составили 194,4 млрд куб. м – 8,4% роста к 2016 году. А сегодня мы идем с 6% роста, но уже к гораздо более высокой абсолютной базе предыдущего рекордного года», – отметил он.

Ожидается, что в 2018 году «Газпром» установит рекорд поставок газа в Европу – объем поставок будет больше 200 млрд куб. м, а может даже достичь 205 млрд куб. м газа. Как отметил спикер, это соответствует максимальным годовым контрактным количествам суммарно по всем контрактам компании по поставкам на европейский рынок. Это говорит о «новой системе координат», означающей, что на газовом рынке Европы сформировался рынок продавца. Спрос на российский газ продолжает расти. Газопровод «Северный поток» как экспортный газотранспортный коридор из России востребован больше, чем на 100%. С января 2020 года компания может начать поставки газа по «Северному потоку – 2». На южном направлении через два месяца компания закончит строительство морской части газопровода «Турецкий поток».

Алексей Миллер рассказал, что с учетом ресурсной базы в 35 трлн куб м газа «Газпром» может удовлетворить любой спрос на российском, европейском и азиатском рынках.

Что касается азиатского рынка, рост спроса здесь во многом покрывается за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ). В Китае рекордно растет спрос на газ: в 2017 году он вырос на 15,3%, а с начала 2018 года – еще на 17,5%. Алексей Миллер подчеркнул, что трубопроводные поставки газа, в отличие от СПГ, могут нивелировать пиковые потребности в зимний период. Поэтому по объективной причине на китайском рынке будет расти импорт трубопроводного газа. 20 декабря 2019 года «Газпром» начнет первые поставки трубопроводного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Кроме того, компания ведет переговоры по новым газотранспортным маршрутам.

Директор по газовому бизнесу и новым источникам энергии, член Исполнительного комитета компании Royal Dutch Shell Маартен Ветселаар отметил высокий уровень организации Петербургского международного газового форума как мощной площадки для отраслевого диалога.

Эксперт рассказал о совместном проекте «Во все легкие» концерна Shell в России, бизнес-школы Сколково и российских блогеров. Цель проекта – оценка чистоты воздуха в трех российских городах – Омске, где ТЭЦ работают на угле, Южно-Сахалинске, где идет переход с угля на газ, и Самаре, где в качестве топлива используется природный газ.

«Мы хотим, чтобы наше послание вышло за пределы профессиональной аудитории. Природный газ должен открыть для себя новые рынки. Нужно создавать блестящее будущее!» – заявил М. Ветселаар. По его данным, глобальный объем газа с 2000 года вырос на 50%, объем СПГ – в 3 раза. В ближайшие 20 лет прогнозируется рост и природного, и сжиженного природного газа.

По мнению эксперта, необходимо включить газовую отрасль в политику (начать использовать природный газ вместо угля во всем мире), следует также снизить расходы индустрии, чтобы газ был доступен потребителям, а также обеспечить «экологический след». Кроме того, стоит думать о малых газовых рынках, например, важно помочь островным странам, например, таким, как Багамы, перейти на СПГ, что улучшит их экологию.

Говоря о Китае, Ветселаар отметил, что СПГ очень востребован в сфере грузового транспорта, и Shell строит там инфраструктуру.

«Тяжелый транспорт – серьезный потребитель энергии, поэтому необходимо иметь готовую инфраструктуру. Еще один потребитель – суда. Будущее природного газа представляется блестящим, однако нам стоит приложить определенные усилия, чтобы его достичь. «Газпром» мы воспринимаем как основного поставщика. Если газ заменит уголь, то даже снег в России будет чище! Мы готовы работать сообща, чтобы открывать новые рынки и давать лучшие продукты нашим пользователям!» – заявил он.

Обзор европейского газового рынка представил Председатель Правления, Главный исполнительный директор компании OMV Райнер Зеле. Так, добыча газа в Европе заметно сокращается, поэтому импорт будет только расти и спрос на газ будет сохраняться.

«Газ помог нам пережить холодные зимы, и мы видим колоссальный потенциал в росте доли газа в энергобалансе Европы», – отметил спикер. По его словам, с учетом роста потребления газа могут появляться логистические сложности. В связи с этим необходимо оптимизировать системы распределения энергоресурсов в пиковые сезоны. Четкие контракты, договоренности, логистика могут помочь развитию всей системы, которая должна быть максимально гибкой, подчеркнул Р. Зеле. Кроме прочего, крайне важным является вопрос безопасности поставок.

Вице-президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК) Вэйчжун Цинь отметил, что китайская экономика должна опираться на качественную энергию. В последние годы доля природного газа стремительно выросла в Поднебесной с 3 до 7%.

«Природный газ – это реальный выбор для политики реагирования на активное изменение климата», – заявил эксперт. По его данным, с 2000 года рынок природного газа вступил в период активного развития, заметен большой прирост потребления.

Китай сегодня имеет несколько каналов импорта газа, в том числе из центральной Азии и через морские пути, кроме того, стоится магистральный газопровод «Сила Сибири». В стране растет импорт СПГ – Китай является вторым крупнейшим импортером СПГ в мире.

«Газовую цепочку Китая ожидают большие изменения. Вызовы, которые мы наблюдаем, – это сезонная неравномерность потребления, рост цен на импортный газ, конкуренция со стороны новых источников энергии», – отметил представитель КНР. Что касается газа в транспортной отрасли, на транспорте Китая газ распространен пока недостаточно.

О перспективах природного газа рассказал Председатель Правления компании Verbundnetz Gas Ульф Хайтмюллер. Так, российский газ поставляется в Германию уже 45 лет, в Европе ожидается рост спроса на газ. По мнению эксперта, исключительно важным остается экологический аспект, так как в Германии до сих пор довольно много угля используется в отоплении.

«Грядущие десять лет принесут нам многое. Мы должны ответить на вопросы, готовы ли мы к полной декарбонизации, к декарбонизации производства. Очевидно, что у природного газа много интересных перспектив – он все равно победит. Природный газ – ключ к нашему экологичному будущему, причем у газа есть колоссальный потенциал и в других отраслях», – подчеркнул он.

Коммерческий директор Uniper SE Kиф Мартин отметил на сессии, что цены на ископаемое топливо увеличились в 2–3 раза, при этом газ занимает особенное место. Благодаря новым технологиям газ теперь поставляется в новые страны, наблюдается «сумасшедший» рост его потребления, а СПГ, по мнению спикера, пока рассматривается как премиум-продукт.

«Газ постепенно замещает поколение нефти, завоевывает новые рынки. Необходимо обезопасить поставки, обеспечить их устойчивость и конкурентную цену. Инфраструктура – неотъемлемый элемент этой системы. Кроме того, необходимо развивать партнерство и правильно обслуживать потребителей», – заявил эксперт.

Президент Международного газового союза Джо М. Канг согласился с коллегами с мнением о перспективном будущем, предрекаемым природному газу. Так, в 2017 наблюдался самый большой рост спроса на природный газ – на 3,7% больше среднегодового за последние пять лет. По словам спикера, в Азии растет доля использования природного газа, это становится актуальным даже для бункеровки судов на СПГ. При этом необходимо обеспечивать безопасность, устойчивость поставок и доступную стоимость газа, считает он.

«Природный газ – чистый, эффективный, гибкий вид топлива, он ценен и для экономики, и для экологии. Нам важно сохранить планету и окружающую среду, достичь целей Парижского соглашения, изменить масштабы загрязнения окружающей среды», – заявил Д. Канг.

Подводя итоги заседания, модератор Кевин Оуэн, представляющий Russia Today, отметил, что газ будет играть все более значимую роль в мировом энергобалансе. При этом необходимо учитывать роль Китая как крупного импортера газа, продолжать развитие экспорта российского газа в Европу, просвещать потребителей о ценности и экологичности газа, сдерживать рост цен, обеспечивать гарантированную и безопасную систему поставок. России в этих процессах отведена ключевая роль.