В Нижнем Новгороде состоялась значимая для российской химической промышленности конференция «Азот. Минеральные удобрения-2024», организованная АО «НИИК».

С 23 по 26 апреля в Нижнем Новгороде состоялось мероприятие, направленное на развитие отрасли производства минеральных удобрений. Более 100 делегатов от ведущих производителей удобрений из России, стран СНГ, Индии и Китая, а также поставщиков оборудования и инжиниринговых компаний собрались вместе, чтобы обменяться экспертными знаниями, наладить деловые партнерские отношения и обсудить новейшие технологические решения и последние инновации в отрасли.

В деловой программе нашли отражение компетенции НИИК и партнеров конференции: компаний НИУИФ (входит в состав «ФосАгро»), «ТопТех», «ГАРАНТ», «Химпромпроект», компаний-поставщиков промышленного оборудования «Chemequip» и «EXP» в области производства карбамида, метанола, меламина, аммиака, водорода, фосфорной и серной кислот и других химических продуктов.

С приветственным словом выступил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Юрин. Он отметил, что в текущих условиях промышленность России должна опираться на более сложные переделы газохимических продуктов, и компании-участники конференции уже прилагают все усилия и активно работают в этом направлении.

Спикеры отметили, что из четырёх лицензиаров технологий производства карбамида три находятся в недружественных для России странах и на данный момент недоступны для широкого использования. В нашей стране уже хорошо известна и зарекомендовала себя технология производства карбамида URECON разработки НИИК, которая не только не уступает, но и по отдельным параметрам значительно превосходит западные аналоги.

Генеральный директор НИИК Олег Дроботущенко: «Для нас большая честь принимать наших заказчиков и партнёров на этом важнейшем для отрасли мероприятии. Их присутствие свидетельствует о нашей общей приверженности делу развития отрасли. НИИК в своей деятельности отражает лучшие инженерные практики, и мы гордимся тем, что способствуем созданию динамичной международной платформы для сотрудничества».

Справка:

АО «НИИК» – лидирующая российская инжиниринговая компания с более чем 70-летней историей. Институт занимает ведущее место на рынке услуг по проектированию, разработке технологий, комплектной поставке оборудования, выполнению предпроектных работ в азотной промышленности. Владеет собственными запатентованными технологиями производства карбамида под общей маркой URECON®, а также опытом проектирования и технологиями по производству КАС, азотной кислоты, аммиака, аммиачной селитры, метанола, меламина.

НИИК принимает активное участие в создании новых современных производств карбамида в России, выполняя полный спектр услуг: технико-экономические обоснования инвестиций, инжиниринг, авторский надзор, поставку оборудования, ремонты аппаратов высокого давления по собственным запатентованным технологиям, ведет научные исследования и разработки в области грануляции и приллирования.