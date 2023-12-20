5-8 декабря 2023 года в Экспоцентре прошла 27-я Международная выставка и деловой форум «Безопасность и охрана труда — 2023» (БИОТ) — крупнейшее мероприятие России и СНГ, посвященное методикам сохранения ресурсного состояния сотрудников, вопросам создания и обеспечения безопасных условий труда, культуре безопасности, средствам индивидуальной и коллективной защиты, экологии и пожарной безопасности.

В рамках церемонии открытия БИОТ с приветствием к участникам обратилась заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. В этом году, по ее словам, БИОТ проходит на фоне минимального за всю историю современной России уровня безработицы. Трудовые ресурсы в условиях неуклонного промышленного роста становятся главной темой в экономической повестке страны, а привлечение и сохранение рабочих кадров — вызовом для большинства крупных работодателей. Именно поэтому создание благоприятных и безопасных условий для работников приобретает особую актуальность. Вслед за Голиковой с приветственным письмом к посетителям обратился еще один заместитель председателя Правительства — Денис Мантуров. Он, в частности, подчеркнул, что участие в таком масштабном мероприятии дает уникальную возможность профессионалам и экспертному сообществу ознакомиться с новейшими отечественными предложениями на рынке средств индивидуальной защиты.

В церемонии открытия мероприятия также приняли участие Председатель ФНПР Михаил Шмаков, заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, вице-президент по социальной политике и трудовым отношениям РСПП Виктор Черепов бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева, первый зам. руководителя Роструда Иван Шкловец, президент Ассоциации СИЗ Владимир Котов и другие уважаемые лица.

Деловая программа форума БИОТ-2023 включала более 80 конференций, круглых столов, сессий, семинаров, где свыше 170 спикеров из числа представителей госорганов, топ-менеджмента предприятий-производителей, поставщиков и дистрибьютеров средств индивидуальной защиты, компаний, специализирующихся на охране труда и промышленной безопасности, отечественных и зарубежных экспертов и практиков обсуждали всю актуальную повестку отрасли. В фокусе внимания — вопросы, связанные с охраной труда, управлением профессиональными рисками, расследованием травм и происшествий, сертификацией, переходом на Единые типовые нормы, применением промышленных экзоскелетов в условиях современного производства, управлением трудовыми ресурсами и женским лидерством.

Традиционно важной частью БИОТ стали совещания крупнейших работодателей России: РЖД, Ростех, Росатом, РУСАЛ, Трансмашхолдинг по вопросам обеспечения безопасных условий труда в своих компаниях, а также отраслевых ассоциаций, таких, как ЭРА России, Всероссийское общество специалистов по охране труда, РХБЗ и других. Как всегда зрелищной получилась молодежная программа этого года: конкурс научно-исследовательских работ (конкурс НИР), творческий конкурс БИОТ АРТ, кейс-чемпионат БИОТОН, а также 4-е Всероссийские соревнования «Оказание первой помощи пострадавшему», Зона игровых решений, шоу-показы «Елка безопасности» (памяти Славы Зайцева – амбассадора БИОТ) и медиафорум «Безопасная работа — наша общая забота», где профессионалы и эксперты в режиме нон-стоп давали интервью и комментарии в прямом эфире онлайн формата. Торжественная церемония закрытия медиафорума состоялась в кинотеатре «Октябрь». Центральным событием вечера стал показ фильмов, посвященных безопасной работе и охране труда.

Насыщенная разноплановая, многосторонняя деловая программа БИОТ — это часть самой крупной в России и Восточной Европе выставки средств индивидуальной и коллективной защиты, решений по промышленной безопасности и обеспечению здоровья и ресурсного состояния человека. На БИОТ экспоненты представляют передовые разработки, и инновационные решения. В 2023 году свою продукцию на выставке представила 361 компания из 12 стран мира. Площадь экспозиции составила 16 500 кв. м. Помимо лидеров рынка: Фирма «Техноавиа», Группа компаний «ЭНЕРГОКОНТРАКТ», БТК групп, Зелинский групп, Спецобъединение Юго-Запад, Манипула Специалист, СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА, Суксунский оптико-механический завод, Комбинат рабочей одежды, ДЕЛЬТА ПЛЮС С.Е.И., Респираторный комплекс, ТЕХНОСЭЙФ, Кимрская фабрика им Горького, ПТК «Модерам», ТК РИМ, представили широкой публике свои разработки и множество новых: БЛЭК РЭЙС, Спецрегион, Компания Альфа-Лаб, ТД «ПЛАЗМАМАШ», ТехноВик, СЭЙВЭКС ГРУП, Вектор, МК, ЭкоСтар, НПО ДиОД.

Осмотреть их продукцию пришло 31 873 эксперта и специалиста. Среди них была как традиционная аудитория мероприятия: профессионалы в области промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда, руководители и представители федеральных и региональных органов власти, члены международных делегаций, ученые, разработчики, производители, потребители средств индивидуальной защиты, эксперты и преподаватели по охране труда, промышленной и экологической безопасности, руководители Минтруда России, Минпромторга, Минздрава, МЧС, Роструда, Росаккредитации, Социального фонда, РСПП и ФНПР, так и множество новых посетителей, интересующихся профильной тематикой мероприятий, прошедших на БИОТ.

Организаторы БИОТ: Минтруд России и Ассоциация разработчиков, производителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация «СИЗ»).