25-26 сентября 2018 г. в Москве в ГК ИЗМАЙЛОВО состоялась XI Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018» — межотраслевой форум по вопросам модернизации установок газоочистки на предприятиях черной и цветной металлургии, электроэнергетики, цементной, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, химической и других отраслей промышленности.

Конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА успешно проходит одиннадцатый год подряд и является уникальным мероприятием, комплексно охватывающим технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, сероводорода и других вредных веществ.



Организатор конференции: ООО «ИНТЕХЭКО» при поддержке ведущих отраслевых СМИ.

Участие в XI Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018» приняли более 150 делегатов, в том числе представители промышленных предприятий, производителей оборудования, сервисных и инжиниринговых компаний России, Украины, Германии, Дании, Сербии, Республики Казахстан и Республики Беларусь: ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Челябинский цинковый завод», ГП «ГИПРОКОКС» (Украина), ОАО «Мозырский НПЗ» (Республика Беларусь), АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», ТОО «НИИЦ ERG» (Республика Казахстан), ООО «Газпром трансгаз Сургут», ОАО «Новоросцемент», АО «Карабашмедь», АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Южно-уральская ГПК», ОАО «Красцветмет», ООО «РУСАЛ ИТЦ», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Рязанская ГРЭС, ПАО «Кокс», ПАО «Фортум», АО «Барнаульская генерация», ПАО «Челябинский металлургический комбинат», АО «КАУСТИК», ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический Завод», ОАО ТКЗ «Красный котельщик», АО «Ковдорский ГОК», ПАО «Северсталь», ООО «Полюс Проект» и многих других компаний. Полный список можно получить по запросу на электронную почту admin@intecheco.ru

Стоит отметить, что CD, каталог и сборник конференции всегда готовятся уже к началу мероприятия. Эксперты ведущих компаний России и зарубежных стран представили участникам конференции эффективные технологии газоочистки, современные конструкции электрофильтров, рукавных фильтров, скрубберов, циклонов, современные технические и фильтровальные материалы, нестандартное газоочистное оборудование, практические примеры реконструкции, модернизации и строительства новых установок очистки технологических и отходящих газов на предприятиях различных отраслей промышленности. Часть докладов конференции была посвящена эффективному вспомогательному оборудованию установок газоочистки: cистемам пылетранспорта, АСУТП, агрегатам питания электрофильтров; пылемерам и газоанализаторам, системам экологического мониторинга, промышленным вентиляторам, компенсаторам и другому оборудованию.

Для участников конференции проводилась небольшая выставка по новым технологиям и оборудованию установок газоочистки. Выставка при конференции – это возможность задать все интересующие вопросы, наладить деловые контакты и обсудить проблемы отрасли.

Широкий спектр мнений, живое общение с коллегами, насыщенная программа и представительный состав участников делают конференцию ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА ярким и заметным мероприятием.

Ключевые показатели конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018»:

более 150 делегатов от компаний из 7 стран мира;

30 выступлений на самые актуальные темы;

выставка при конференции.

Следующая — XII Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019» состоится в Москве 24‑25 сентября 2019 года.

Условия участия, фотографии, каталоги, программы и сборники докладов конференций, проводимых ООО «ИНТЕХЭКО» – см на сайте http://www.intecheco.ru/

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Председатель оргкомитета — Ермаков Алексей Владимирович,

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