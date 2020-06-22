Авторы: Константин Шабунин, бренд-менеджер аппаратно-программного комплекса Domination (компания «ВИПАКС») Опубликовано на портале «Химическая техника», июнь 2020

Индустрия 4.0 уже началась. Под влиянием глобальной цифровизации промышленные предприятия вступают в совершенно новую и интересную для них эпоху. IT-технологии меняют здесь буквально всё: от технологических процессов до охраны труда и техники безопасности. Для химического комплекса такие изменения, несомненно, к лучшему. Например, безопасность: благодаря прорывным технологиям она выходит на качественно новый уровень. А ведь именно от неё зависит эффективность промышленного предприятия, которая позволяет компаниям непрерывно производить продукцию и наращивать обороты без простоя. О том, как искусственный интеллект повышает охрану труда, сигнализирует о пожарах и задымлениях, автоматизирует пропускную систему, фиксирует нештатные ситуации и остановку оборудования, рассказывает бренд-менеджер аппаратно-программного комплекса Domination Константин Шабунин.

Сегодня разработки на основе искусственного интеллекта – это новые возможности для бизнеса и промпредприятий. Опираясь на опыт работы нашей компании с химической промышленностью, можно отметить, что эта отрасль активно внедряет интеллектуальные решения. Для того, чтобы контролировать все производственные процессы и обеспечивать безопасность на объектах устанавливают сотни видеокамер, записи которых нужно круглосуточно обрабатывать. Иметь для этого огромный штат сотрудников – не всегда эффективно. Ведь даже опытный оператор за тремя видеокамерами может следить максимум 15 минут, а затем внимание рассеивается. А на промышленном предприятии таких камер сотни и даже тысячи. Это значит, что есть большой риск пропустить важное событие и допустить чрезвычайную ситуацию на производстве. В химической отрасли такая невнимательность может обернуться серьезными последствиями как для производства, так и для здоровья и даже жизни людей.

Решение на основе видеоаналитики позволит из большого потока записей получать только важные контрольные события, требующие оперативной реакции спецслужбы.

IT-контроль с порога

Возьмём контрольно-пропускной пункт, через который проходят сотни сотрудников и проезжают такое же количество машин: фуры с готовой продукцией, с сырьем и др. Практика показывает, что здесь зачастую встречается подмена пропусков и несанкционированное проникновение на территорию предприятия.

Если говорить о контроле транспортного потока, то у ворот стоит охрана и очень тщательно проверяет данные автомашины и что находится внутри транспорта, ведь от внимательности сотрудников зависят жизни людей, окружающая среда и функционирование всего предприятия. Заменить человека на КПП в химической промышленности – нереально, но есть возможность ему помочь, используя видеоаналитику. Так, модуль «Распознавание автомобильных номеров» позволит ежедневно вести учёт всех машин, которые заехали на территорию предприятия. С точным временем въезда или выезда события будут записаны и сохранены в базе данных. При нештатных ситуациях сотрудник в короткий срок сможет найти по госномеру событие с автомобилем и предоставить точную информацию руководству: когда заехала машина, сколько была на территории предприятия, во сколько выехала.

Кроме того, модуль видеоаналитики «Распознавание автомобильных номеров» сможет автоматизировать пропускную систему на служебных стоянках и обеспечить надёжную защиту транспорта сотрудников и посетителей предприятия. Принцип работы не такой уж сложный, как кажется на первый взгляд: камера на входе фиксирует номерной знак автомобиля и распознает автомобильный номер. Если автомобиль занесён в разрешающий список, то система запускает сценарий открытия автоматических ворот или шлагбаума. Можно создать и «черный» список, который запретит вход нежелательным посетителям и оповестит об их визите охрану.

Что касается входного потока посетителей и персонала, то здесь уровень безопасности повышает модуль видеоаналитики «Распознавание лиц». С его помощью можно реализовать двойную идентификацию личности и попрощаться с подменой пропусков или их копированием. Для этого в программу заносятся фотографии сотрудников, VIP-лиц и других посетителей, которые периодически посещают производство. Как и в случае с распознаванием автомобильных номеров, можно создать «черный» список гостей и получать уведомления в момент их прихода.

На деле выглядит всё так: сотрудник или гость подходит к турникету, подносит свой пропуск к считывателю, а в это время его сканирует камера в составе системе «Распознавание лиц». При совпадении пропуска и фото сотрудника система открывает доступ на объект и сохраняет событие входа или выхода в архиве видеосервера. Таким образом, можно не только повысить безопасность предприятия, но и организовать контроль учёта рабочего времени персонала. Руководство будет видеть, во сколько сотрудник пришёл и во сколько ушёл с работы.

Бесконтактный пароль по лицу также используется для надёжной защиты химических лабораторий или стратегических важных объектов, куда вход доступен только ограниченному кругу лиц.

Взять втайне электронный ключ и зайти на объект не получится. Как не получится и подменить лицо фотографией нужного специалиста. Против подмены наши разработчики Domination создали модуль видеоаналитики «Распознавание лиц 3D» с технологией Liveness detection. Система способна отличать живого человека от обычной фотографии или видео. При этом, как только была обнаружена попытка взлома, система сразу же отправляет тревожное сообщение в службу безопасности. В итоге охрана сможет зафиксировать событие и найти злоумышленника по горячим следам.

В зоне обнаружен человек

По горячим следам можно и найти нарушителя, который появился в зоне, где категорически запрещено находиться людям. Это могут быть цехи с ядохимикатами, повышенной концентрацией химических веществ или объекты, где при неквалифицированном действии человека произойдёт химическое заражение людей и окружающей среды. Здесь эффективен аналитический модуль «Детектор человека». В режиме реального времени система будет контролировать охраняемую зону и при появлении на ней человека просигнализирует о нарушении. Если необходимо контролировать зону в определённое время, то систему можно отключить на определённый срок, чтобы она не сигнализировала о нарушении.

Внимание! Остановка оборудования

Безопасность и эффективность предприятия также зависит и от исправной работы оборудования. Остановка производственного процесса из-за техники может значительно нарушить график производства и, как следствие, снизить прибыль компании или увеличить рабочий день сотрудникам. А это тоже деньги. Своевременное обнаружение неполадки даёт возможность предприятию оперативно отреагировать на нештатную ситуацию и с минимальными затратами устранить неисправность, запустив производство в штатном режиме.

Такое ответственное задание выполнит модуль видеоаналитики «Контроль активности». Он позволяет одновременно контролировать несколько зон. К примеру, с нашим решением на одной камере система проконтролирует до четырех активных зон. Эти зоны выбираются индивидуально, в зависимости от потребности.

Рассмотрим масштабное предприятие по производству бытовой химии: цех по разливу и упаковке готовой продукции. Обычно здесь работают несколько конвейеров. Нет проблем, настраиваем модуль «Контроль активности» на два, три или четыре конвейера. Если система заметит отсутствие движения в контролируемой зоне, то она мгновенно отправит оповещение инженеру или службе безопасности. При этом можно настроить систему так, чтобы она учитывала запланированную кратковременную остановку оборудования и не сигнализировала об этом.

Нет дыма без огня

Однако на производстве бывают и такие случаи, когда оборудование не просто останавливается, а создаёт пожароопасную ситуацию. Это происходит по разным причинам: перегрев агрегата, неправильная эксплуатация технического оборудования, короткое замыкание и прочее. Кроме того, риски взрывов, возгораний и задымлений на химическом предприятии велики из-за взрывоопасности используемого сырья. Бесспорно, все объекты на химическом предприятии оборудованы охранно-пожарными системами. Но, как показывает практика, точечные дымовые пожарные извещатели подвержены ложным срабатываниям. Они реагируют на производственную пыль, твёрдые частицы и принимают их за угрозу. Электронная часть схемы устройства под воздействием электромагнитных помех также подаёт тревожный сигнал.

Разработки на основе нейронных сетей значительно превосходят стандартные системы. Так, «Детектор огня» и «Детектор дыма» на ранних стадиях фиксируют пожароопасную ситуацию и отправляют уведомления на пост охраны. Время обнаружения чрезвычайно ситуации – до 30 секунд, что позволяет быстрее отреагировать на пожар и предпринять необходимые меры.

Плюс интеллектуальных решений в том, что их можно использовать даже там, где нет возможности установить обычные датчики. Например, на открытой территории. Согласитесь, на химическом предприятии мониторинг пожароопасной ситуации на улице также важен, как и внутри здания. Ведь химические соединения распространяются по воздуху и при несоблюдении техники безопасности могут привести к пожару.

Отмечу, что модули видеоаналитики «Детектор огня» и «Детектор дыма» не могут заменить пожарную сигнализацию. Они эффективны при работе в связке с противопожарной системой. Всё же преимущество модулей в том, что они не реагируют на пыль, лампы накаливания и другие действия, которые не относятся к пожару.

Как видите, комплексное решение на основе искусственного интеллекта в разы увеличивают безопасность предприятия и снижает нагрузку с контролирующих лиц. Тренд это или необходимость – решаете вы. Но цифровые предприятия уже не будущее, а прогрессивная реальность.