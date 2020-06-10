Приглашаем посетить вебинар «Безопасность персонала на предприятии в условиях пандемии», который состоится уже 25 июня в 11:00 по московскому времени. Это первое мероприятие из серии специально подготовленных вебинаров INTRA-TECH ONLINE, приуроченных к X международной практической конференции, которая состоится в 2021 году.
На вебинаре будут рассмотрены следующие темы:
- Решения для температурного скрининга в рамках мер по борьбе с распространением инфекции
- Системы дезинфекции людей и техники
- Решения по контролю за социальным дистанцированием персонала
- Цифровое рабочее место – альтернативный формат работы в новых условиях
- Цифровая трансформация: вызовы и возможности
INTRA-TECH ONLINE — это серия вебинаров, в рамках которых компании смогут напрямую поделиться своими лучшими проектами и рассказать о своем опыте в условиях пандемии и режима самоизоляции.
Вебинары будут полезны для руководителей, ведущих специалистов, а также представителей отраслей предприятий ТЭК и машиностроения, которые:
- заинтересованы в повышении эффективности работы предприятия в сложных условиях,
- оптимизируют технологические и производственные цепочки,
- желают поддерживать высокий уровень безопасности на предприятии.
Зарегистрироваться на вебинар: https://events.webinar.ru/25617541/onlineintratech
“Химическая техника” – информационный партнер.