Приглашаем посетить вебинар «Безопасность персонала на предприятии в условиях пандемии», который состоится уже 25 июня в 11:00 по московскому времени. Это первое мероприятие из серии специально подготовленных вебинаров INTRA-TECH ONLINE, приуроченных к X международной практической конференции, которая состоится в 2021 году.

На вебинаре будут рассмотрены следующие темы:

Решения для температурного скрининга в рамках мер по борьбе с распространением инфекции

Системы дезинфекции людей и техники

Решения по контролю за социальным дистанцированием персонала

Цифровое рабочее место – альтернативный формат работы в новых условиях

Цифровая трансформация: вызовы и возможности

INTRA-TECH ONLINE — это серия вебинаров, в рамках которых компании смогут напрямую поделиться своими лучшими проектами и рассказать о своем опыте в условиях пандемии и режима самоизоляции.

Вебинары будут полезны для руководителей, ведущих специалистов, а также представителей отраслей предприятий ТЭК и машиностроения, которые:

заинтересованы в повышении эффективности работы предприятия в сложных условиях,

оптимизируют технологические и производственные цепочки,

желают поддерживать высокий уровень безопасности на предприятии.

Зарегистрироваться на вебинар: https://events.webinar.ru/25617541/onlineintratech

“Химическая техника” – информационный партнер.