Международная Конференция «КОРРОЗИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ» — Corrosion Oil&Gas успешно прошла в Санкт-Петербурге

Более 350 специалистов приняли участие в первой Международной Конференции «КОРРОЗИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ», которая состоялась в Санкт-Петербурге 22-24 мая 2019 года в Санкт-Петербургском Политехническом университете Петра Великого.

Организаторами события выступили Политехнический университет и NACE International — крупнейшая в мире и наиболее известная ассоциация по борьбе с коррозией.

Впервые в России на одной площадке собрались представители крупнейших нефтегазовых и нефтесервисных компаний, металлургических комбинатов, производители оборудования, научных и инжиниринговых организаций. Конференция собрала более 350 участников, из них около 100 – иностранные эксперты из более чем 15 стран мира. Среди участников — технические департаменты ДО ПАО «Газпром», ПАО «Газпромнефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», ПАО «Лукойл».

Конференция включала в себя доклады по темам: Анализ причин разрушения, Катодная защита, Коррозия на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях, Механизмы коррозии и методы испытаний, Мониторинг коррозии, Морская коррозия, Покрытия и ингибиторы, Строительство и эксплуатация скважин, Трубопроводный транспорт.

В 2020 г. будет проведена вторая международная конференция, посвященная проблемам коррозии в нефтегазовой и других отраслях. Организаторы приглашают принять активное участие в следующем году.

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