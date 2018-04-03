28 ноября 2018 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) состоится Девятая Межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018», посвященная демонстрации современной контрольно-измерительной техники, информационных технологий, новейших систем для автоматизации технологических процессов на предприятиях энергетики, машиностроения, металлургии, химической, нефтегазовой и цементной промышленности. Организатор конференции — ООО «ИНТЕХЭКО».

Основные темы докладов конференции:

Актуальные задачи автоматизации в промышленности.

Современные контрольно-измерительные приборы: газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы экологического мониторинга, различные типы датчиков, системы контроля и учета.

Информационно-управляющие системы промышленной автоматизации (АСУ ТП, CRM, ERP, MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, АСОДУ, SCADA и смежные направления).

Практический опыт внедрения информационных систем на предприятиях различных отраслей.

Автоматизация электроснабжения промышленных предприятий. Системы энергоменеджмента.

Новые технологии для повышения уровня автоматизации, эффективности, экономичности и безопасности промышленных предприятий.

Теория и практика управления информационной безопасностью.

и другие темы – план проведения конференции см.на сайте : http://www.intecheco.ru/asutp/

К участию в работе конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» приглашаются:

Руководители промышленных предприятий, главные инженеры, технические директора, руководители IT вертикали, ответственные за автоматизацию, начальники отделов АСУ, АСУТП, ИТ, САПР, ВЦ, контроллинга, качества, метрологии и КИП электростанций, нефтедобывающих и газодобывающих компаний, нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих заводов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, горнорудных, химических и нефтехимических предприятий, цементных, металлургических и машиностроительных заводов.

Руководители, главные и ведущие специалисты отделов АСУТП и КИП инжиниринговых компаний, научных и проектных институтов.

Эксперты российских и зарубежных компаний в области АСУ, АСУТП, АСКУЭ, САПР, ERP, MES-систем, информационного, программного, интеграционного, телекоммуникационного и компьютерного обеспечения промышленных предприятий.

Руководители и ведущие специалисты компаний, производящих современную контрольно-измерительную технику и системы (газоанализаторов, расходомеров, спектрометров, новейших средств мониторинга, контроля и учета, различных типов датчиков и т.п.).

Участие в Восьмой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017» приняли около 100 делегатов от ведущих промышленных предприятий, производителей оборудования, инжиниринговых и сервисных компаний, в том числе представители:

ПАО «Челябинский металлургический комбинат», ООО «ИнСАТ», ПАО «Энел Россия», ПАО «МОЭК», ПАО «Михайловский ГОК», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ООО «НПФ «РАСКО», АО «Себряковцемент», АО «СПИК СЗМА», ООО «Центр АПС», АО «Евроцемент груп», ООО «УРСА Евразия», ООО «ЭМА», ООО «Компания Хома», АО «РТСофт», ООО «ТК Профэнерджи», ООО «Реле и Автоматика», ООО «ГОЛИАФ», АО «Михайловцемент», ООО «Релематика», ОО «СамараНИПИнефть», ЗАО «ТоксСофт-14», ООО «Видео Медиа Групп», ООО «Диагност», АО «ЭлеСи», АО «АтлантикТрансгазСистема», АО «Самаранефтегаз», ФГУП «ТТЦ «Останкино», ЗАО «Экрос-Инжиниринг», ООО «Группа Ай-Эм-Си», ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ», ООО «Астрософт», Бизнес-IT интегратор REDSYS, ООО «Цифровые Контрольные Технологии», ООО «ПТП «СЕНСОРИКА-М», Фирма «1С», ООО «Мависмарт», ООО «ФРОНТСТЕП СНГ», ООО «КЭЛС-центр», ООО «СТК ГЕОСТАР», НАО «СВЕЗА Кострома», ЗАО «ПК Автокомпонент Нижний Новгород», ООО «Промситех», АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «Компания «Сухой», АО «ВНИИ НП», ООО «Техносерв Менеджмент», ООО «ФПК «Космос-Нефть-Газ», АО «СоюзпромНИИпроект», ООО «Газпром трансгаз Томск», АО «ЭНИН», ОАО «Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова», АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», ООО «Экомашгрупп» и других компаний.

В рамках мероприятия также проводится небольшая выставка на которой делегаты могут поближе познакомиться с приборами, системами и технологиями автоматизации.

Оргкомитет искренне надеется, что результаты работы конференции будут способствовать внедрению новых прогрессивных технологий автоматизации промышленных предприятий.

Видеоролик о конференции см. по ссылке: https://youtu.be/LqvCbFV_0zU

Сборники докладов и программы предыдущих конференции, условия участия и бланки заявок — см. на сайте: http://www.intecheco.ru/asutp/

Для регистрации участия отправьте заявку по эл.почте: admin@intecheco.ru

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Директор по маркетингу — Ермаков Алексей Владимирович

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График всех конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf