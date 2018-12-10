В период с 12 февраля по 15 февраля 2019г. состоится Совещание главных метрологов нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и СНГ с участием специалистов научно-исследовательских и проектных институтов, фирм-производителей оборудования, инжиниринговых фирм.

Тема совещания: «Актуальные вопросы автоматизации, метрологии и цифровизации на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях»

Совещание будет проводиться на базе ФГАУ «Объединенный дом отдыха «Клязьма», Московская область

Приглашаем заинтересованные компании и фирмы к участию в совещании.

Подробности об условиях участия в совещании можно узнать в ООО «НТЦ при Совете главных механиков» по тел./факс: (495) 737-92-94,

е‑mail: ntc@sovet-npz.ru, www.sovet-npz.ru