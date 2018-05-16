15 мая 2018 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоялась III Международная

конференция «Индустриальные масла и СОЖ в металлургии,

металлообработке и машиностроении — 2018».

Соорганизатором конференции выступила компания ООО «РН-Смазочные

материалы».

Конференция «Индустриальные масла и СОЖ в металлургии, металлообработке

и машиностроении — 2018» — это уникальная ежегодная площадка для встречи и

обмена мнениями, совместной работы и обсуждения перспектив разработчиков и

поставщиков индустриальных масел и СОЖ с представителями конечных потребителей из

металлургии, металлообработки и машиностроения.

Конференция прошла в рамках Международной специализированной выставки

«Металлообработка — 2018» (14-18 мая 2018 г.) – крупнейшей в России выставки в

области станкостроения, отражающей все мировые тенденции развития отрасли и

проходящей при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ,

Министерства промышленности и торговли РФ, Союза машиностроителей

России, под патронатом Торгово-промышленной Палаты РФ.

Одна из ключевых тем конференции — «Современные технологии смазочных масел

и СОЖ для промышленности», в рамках данной темы компания ПАО «НК

«Роснефть» — МЗ «Нефтепродукт» представила информацию о запуске производства

новой линейки СОЖ. Представители ООО «РН-Смазочные материалы» рассказали о

новых подходах в формировании ассортимента индустриальных смазочных материалов,

основанных на принципе кастомизации. Делегация «Роснефть-Смазочные

материалы» приняла активное участие в работе мероприятия как в качестве

докладчиков, участников дискуссий, так и делегатов.

В качестве модератора конференции выступил Иосиф Абрамович Любинин,

начальник cлужбы заказчика, ООО «РН-Смазочные материалы».

С приветственным словом на конференции выступил Егор Владимирович

Шиенков, заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе, ООО «РН-

Смазочные материалы». С докладами выступили Ярослав Владимирович

Порфирьев, главный технолог, ПАО «НК «Роснефть»-МЗ «Нефтепродукт»; Олеся

Почапска, менеджер по работе с ключевыми клиентами, REACHLaw Ltd; Алексей

Анатольевич Усанов, начальник управления развития и инноваций, ГК

РОСПОЛИХИМ; Анастасия Викторовна Бескова, старший научный сотрудник

лаборатории смазочных материалов, ПАО «Средневолжский НИИ по

нефтепереработке» (ПАО «СвНИИНП»); Александр Михайлович Клепиков,

технический консультант по маслам для промышленных предприятий, Castrol; Франц

Новотны-Фаркаш, ведущий эксперт, Lubricants & Lubrication, член совета

директоров, Австрийское Трибологическое Общество и многие другие.

В конференции 2018 г. приняли участие все крупнейшие производители индустриальных

масел и СОЖ — как российские, так и зарубежные. Среди участников конференции —

представители компаний Роснефть — Смазочные материалы, НК «Роснефть — МЗ

«Нефтепродукт», Средневолжский НИИ по нефтепереработке, АНХК, Castrol,

ТАНЕКО, ILSA Baltic, PCAS, HUNSTMAN, Группа ЧТПЗ, Челябинский

Металлургический Комбинат, СИБУР, Челябинский кузнечно-прессовый завод,

УК ЕПК, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина,

Металлоинвест, Росма, Korea Houghton Corporation, Полиэфир, Ассоциация

«Станкоинструмент», Австрийское Трибологическое Общество, REACHLaw и

многие другие.

К участию в конференции 2019 года приглашаются: основные разработчики

рецептур СОЖ и масел промышленного назначения; технологи в области

металлообработки черных и цветных металлов; эксплуатанты оборудования; главные

инженеры и главные механики; поставщики отечественных и импортных СОЖ, масел и

смежных продуктов; специалисты предприятий-потребителей по закупкам МТР и другие

отраслевые игроки стран СНГ, России и зарубежных стран.

Касательно участия в качестве спикера, делегата, спонсора конференции и по другим

вопросам Вы можете связаться с Еленой Константиновой по тел. +7 (495) 5025433 /

7789332 или по e-mail: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru