15 мая 2018 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоялась III Международная
конференция «Индустриальные масла и СОЖ в металлургии,
металлообработке и машиностроении — 2018».
Соорганизатором конференции выступила компания ООО «РН-Смазочные
материалы».
Конференция «Индустриальные масла и СОЖ в металлургии, металлообработке
и машиностроении — 2018» — это уникальная ежегодная площадка для встречи и
обмена мнениями, совместной работы и обсуждения перспектив разработчиков и
поставщиков индустриальных масел и СОЖ с представителями конечных потребителей из
металлургии, металлообработки и машиностроения.
Конференция прошла в рамках Международной специализированной выставки
«Металлообработка — 2018» (14-18 мая 2018 г.) – крупнейшей в России выставки в
области станкостроения, отражающей все мировые тенденции развития отрасли и
проходящей при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
Министерства промышленности и торговли РФ, Союза машиностроителей
России, под патронатом Торгово-промышленной Палаты РФ.
Одна из ключевых тем конференции — «Современные технологии смазочных масел
и СОЖ для промышленности», в рамках данной темы компания ПАО «НК
«Роснефть» — МЗ «Нефтепродукт» представила информацию о запуске производства
новой линейки СОЖ. Представители ООО «РН-Смазочные материалы» рассказали о
новых подходах в формировании ассортимента индустриальных смазочных материалов,
основанных на принципе кастомизации. Делегация «Роснефть-Смазочные
материалы» приняла активное участие в работе мероприятия как в качестве
докладчиков, участников дискуссий, так и делегатов.
В качестве модератора конференции выступил Иосиф Абрамович Любинин,
начальник cлужбы заказчика, ООО «РН-Смазочные материалы».
С приветственным словом на конференции выступил Егор Владимирович
Шиенков, заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе, ООО «РН-
Смазочные материалы». С докладами выступили Ярослав Владимирович
Порфирьев, главный технолог, ПАО «НК «Роснефть»-МЗ «Нефтепродукт»; Олеся
Почапска, менеджер по работе с ключевыми клиентами, REACHLaw Ltd; Алексей
Анатольевич Усанов, начальник управления развития и инноваций, ГК
РОСПОЛИХИМ; Анастасия Викторовна Бескова, старший научный сотрудник
лаборатории смазочных материалов, ПАО «Средневолжский НИИ по
нефтепереработке» (ПАО «СвНИИНП»); Александр Михайлович Клепиков,
технический консультант по маслам для промышленных предприятий, Castrol; Франц
Новотны-Фаркаш, ведущий эксперт, Lubricants & Lubrication, член совета
директоров, Австрийское Трибологическое Общество и многие другие.
В конференции 2018 г. приняли участие все крупнейшие производители индустриальных
масел и СОЖ — как российские, так и зарубежные. Среди участников конференции —
представители компаний Роснефть — Смазочные материалы, НК «Роснефть — МЗ
«Нефтепродукт», Средневолжский НИИ по нефтепереработке, АНХК, Castrol,
ТАНЕКО, ILSA Baltic, PCAS, HUNSTMAN, Группа ЧТПЗ, Челябинский
Металлургический Комбинат, СИБУР, Челябинский кузнечно-прессовый завод,
УК ЕПК, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина,
Металлоинвест, Росма, Korea Houghton Corporation, Полиэфир, Ассоциация
«Станкоинструмент», Австрийское Трибологическое Общество, REACHLaw и
многие другие.
К участию в конференции 2019 года приглашаются: основные разработчики
рецептур СОЖ и масел промышленного назначения; технологи в области
металлообработки черных и цветных металлов; эксплуатанты оборудования; главные
инженеры и главные механики; поставщики отечественных и импортных СОЖ, масел и
смежных продуктов; специалисты предприятий-потребителей по закупкам МТР и другие
отраслевые игроки стран СНГ, России и зарубежных стран.
Касательно участия в качестве спикера, делегата, спонсора конференции и по другим
вопросам Вы можете связаться с Еленой Константиновой по тел. +7 (495) 5025433 /
7789332 или по e-mail: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru