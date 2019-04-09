Завершила свою работу IX Международная практическая конференция INTRA-TECH, прошедшая с 27 по 29 марта в Санкт-Петербурге в выставочном пространстве ARTPLAY.

Ключевым отличием данного мероприятия является участие компаний как машиностроительной отрасли, так и предприятий топливно-энергетического комплекса России.

Цель проведения – создание ведущей платформы для обсуждения актуальных вопросов в интересах каждой из отраслей, ознакомление с новейшими разработками при помощи экспертов, а также предоставление возможности увидеть и протестировать передовые технологии от отечественных и зарубежных компаний.

На одной площадке собралось более 500 участников:

ведущие эксперты в области разработки интеллектуальных производственных систем и оборудования;

топ-менеджеры и технические специалисты промышленных предприятий;

поставщики инновационных решений;

представители органов государственной власти и институтов поддержки и развития бизнеса.

Конференция охватила такие страны, как: Россия, Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Финляндия, Швеция, Эстония, Италия, Германия, Франция, Великобритания, Китай, Япония и США.

В рамках выставочной экспозиции продемонстрировали разработки более 30 компаний, в том числе из зарубежных государств.

Конференция проходила при поддержке:

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

Фонда развития промышленности

Российского Газового Общества

Национальной Газомоторной Ассоциации

Совета главных механиков

Российской ассоциации литейщиков

Национальной палаты инженеров

Открывая Пленарное заседание, посвященное мерам поддержки российских и иностранных инвесторов при реализации проектов в России, председатель совета директоров Группы компаний INTRATOOL – Сергей Терентьев отметил важность понимания всех вариантов господдержки инвесторов и наращивания объёмов инвестиции в отечественную машиностроительную отрасль в интересах машиностроения и ТЭК.

В рамках IX Международной конференции для специалистов областей машиностроения и нефтегазовой индустрии было проведено более 30 деловых мероприятий. Насыщенная трехдневная программа включала: пленарные сессии, конгрессные мероприятия, разделенные на семь тематических сессий, круглые столы, закрытые совещания, выездная промышленная экскурсия.

Мероприятие посетил директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли – Алексей Ученов. Он принял участие в пленарной сессии о государственно-частном партнерстве, национальных проектах, перспективах и возможностях. Также с ключевым докладом о льготных займах на создание и модернизацию производств выступил директор Фонда развития промышленности – Роман Петруца.

Одной из центральных на INTRA-TECH стала тема цифровизации. На второй пленарной сессии «Цифровая трансформация. Новый этап. Построение умных производств» эксперты обсудили результаты цифровизации в нефтегазовой и химической отраслях, уровень развития и препятствия на пути к обществу 5.0. Заседание модерировал руководитель направления УПРКИ департамента развития нефтепереработки и нефтехимии компании Газпром нефть – Игорь Ларионов.

Впервые в деловую программу мероприятия вошла отдельная сессия, посвященная технологическим решениям в области машиностроении. Темы дискуссий отразили современные тенденции развития техники машиностроения, в частности внедрение автоматических поточных линий, включая концепцию индустрии 4.0.

Участники уделили особое внимание вопросам проектирования умных заводов, роботизации и автоматизации машиностроительных и нефтегазовых производств, умным складам и автоматизированным транспортным системам, малотоннажному СПГ и локализации, ремонтным технологиям, ГМК и другим актуальным темам.

Современные разработки представили 32 экспонента не только из России, но и из зарубежных стран. Это больше, чем в два раза превышает показатель прошлого года. В связи с этим вдвое выросла закрытая экспозиционная зона – она составила

2 100 кв. м, а общая площадь расширилась до 3 078 кв.м.

Профессионалы по достоинству оценили INTRA-TECH не только за её деловую программу и демонстрационные возможности, но и как площадку, на которой устанавливаются результативные деловые контакты.

В ходе церемонии подписания было заключено несколько партнерских соглашений, в том числе на внедрение современных решений в процессы строительства, эксплуатации и ремонта объектов нефтегазодобывающей отрасли между ГК INTRATOOL с крупнейшим в мире химическим концерном – BASF, а также между компанией Станкоинвест с глобальным лидером в области электроники и электронного оборудования – Mitsubishi Electric.

В организации конференции участвовало более двадцати компаний-партнеров. Среди них значатся такие лидеры индустрии, как:

Yamazaki Mazak (Япония)

Mitsubishi Electric (Япония)

Yaskawa (Япония)

Cryostar (Linde group, Франция)

Honeywell (США)

Emerson (США)

А среди российских компаний-лидеров в своих сегментах промышленности: Группа компаний ИНТРАТУЛ, Семаргл, ПКТБА, Станкоинвест и другие.

Серия воркшопов состояла из нескольких блоков по разным темам:

Современное механообрабатывающее интеллектуальное оборудование с ЧПУ

Внутрицеховые транспортные системы Tagarka AGV

Оборудование для портативной механической обработки

Оборудование для ремонта ЗРА

Интеллектуальный шлем дополненной реальности

Химическая техника — соорганизатор и информационный партнер конференции — приглашает принять участие в юбилейной 10-ой конференции в 2020 году. По вопросам участия: event@m-skipper.ru