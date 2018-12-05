28 ноября 2018 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) состоялась IX Межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018».

Организатор конференции — ООО «ИНТЕХЭКО» (www.intecheco.ru) при поддержке отраслевых СМИ.

Автоматизированные системы, контрольно-измерительные приборы и информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни и с каждым годом они всё глубже проникают во все сферы деятельности человека. Цель проведенной конференции — способствовать внедрению современных информационных технологий, новейших решений, систем и приборов для автоматизации промышленных предприятий.

С докладами на конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» ежегодно выступают ведущие российские и зарубежные производители современных средств автоматизации, IT, АСУТП, АСОДУ, SCADA, CRM, ERP, MES-систем, программного, интеграционного, телекоммуникационного и компьютерного обеспечения, контрольно-измерительной техники, газоанализаторов, расходомеров, различных приборов и систем мониторинга, учета и контроля различных технологических процессов.

Участие в Девятой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018» приняли около 100 делегатов от инжиниринговых и сервисных компаний, разработчиков систем автоматизации и приборов КИП, а также предприятий металлургии, энергетики, нефтегазовой, цементной и других отраслей промышленности, в том числе представители: ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ООО «Южно-уральская ГПК», АО «ТГК-11», ООО «Альта Групп Ритейл», ПАО «Северсталь», ООО «Тандес», ООО «АКСИТЕХ», АО «Самаранефтегаз», ПАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Могилевский металлургический завод» (Республика Беларусь), ОООО «Башкирская генерирующая компания», ООО «АСК-РЕНТГЕН», ООО «Ай Си Пи», ООО НПФ «КРУГ», АО «ЭНИН», ОО «Компания Хома», ООО «Оптимальная фабрика», АО «АтлантикТрансгазСистема», ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС», АО «Себряковцемент», Базис Инжиниринг Групп, ИП Ермаков И.Е., ООО «2А Лаб», ООО «ИТ Гарант», ООО «ЭФО», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ООО «СТК ГЕОСТАР», ООО «ВакууммашЭлектро», Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ», ООО «ЭСДИАЙ РИСЁЧЬ», АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98», АО «Хакель Рос», ООО «ИЦ «Энергосервис», ТОО «ADVANTEK SYSTEMS» (Республика Казахстан), ООО «СВР»-Старый Оскол, ЗАО «ЭМИС», ООО «Масса», ПАО «Карачаровский механический завод», ООО «Единство» ГМК «Норильский никель», ПАО «Мечел», ООО «УК Мечел-Сталь» и других компаний.

Темы докладов Девятой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018»:

— Приветственное слово участникам конференции. ООО «ИНТЕХЭКО»

— Пример внедрения информационной системы управления производством на территории контрактного предприятия. ООО «Оптимальная фабрика»

— Опыт автоматизации технологического процесса в нефтедобыче. ООО «СТК ГЕОСТАР»

— Платформа (объектный фреймворк) промышленной автоматизации ERSY Control и автоматизация крупных объектов агропромышленного комплекса. Базис Инжиниринг Групп (ООО «ПроектМаркет», Ermakov Systima), ИП Ермаков Илья Евгеньевич

— Облачная семантическая MDM система как основа цифровой трансформации в промышленном производстве. SDI Research, ООО «ЭСДИАЙ РИСЁЧЬ»

— Влагозащищённое оборудование для контроля уровня и дозирования жидких сред. ООО «Альта Групп Ритейл»

— Обзор технических решений в области автоматизации, информационной безопасности и экологического мониторинга промышленных предприятий. ООО «АКСИТЕХ»

— Применение оборудования Helmut Fischer для автоматизации процессов контроля толщин -покрытий. ООО «АСК-РЕНТГЕН»

— Система автоматического розжига и защитного отключения горелочных устройств. ООО «Ай Си Пи»

— Подбор и поставка газоаналитического оборудования, КИП и автоматизация. ООО «Тандес»

— Практический опыт внедрения систем автоматизации на предприятиях. АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»

— Решения НПФ КРУГ для автоматизации промышленного производства (не банально – о настоящей цифровизации промышленного производства). ООО НПФ «КРУГ»

— Защита информационных линий и сетей связи и передачи данных от импульсных перенапряжений и помех. АО «Хакель Рос»

— Автоматизация технологических процессов и учета энергоресурсов на основе унификации применяемых средств. ЗАО «ЭМИС»

— Микропроцессорные устройства и решения для создания АСОДУ промышленных предприятий. ООО «Инженерный центр «Энергосервис»

— Обзор компаний, поставляющих газоанализаторы, пылемеры, расходомеры, приборы анализа качества воды, системы экологического мониторинга. ООО «ИНТЕХЭКО»

— Современное оборудование для промышленных предприятий. ООО «ТИ-СИСТЕМС»

— Импортозамещение систем диспетчерского управления в газотранспортной отрасли с использованием ПТК СПУРТ-Р. АО «АтлантикТрансгазСистема»

— и другие темы – программа и сборник опубликованы на сайте http://www.intecheco.ru/

Уже в начале конференции (при регистрации) участники получили папку с программой, списком участников, CD, сборником докладов и каталогом конференции, а также пакеты с журналами по тематике конференции и информационными буклетами.

В рамках мероприятия (в холле конференц-зала) также проводилась небольшая выставка, на которой делегаты могли поближе познакомиться с новыми приборами, системами и технологиями автоматизации. Выставка при конференции – это уникальная возможность задать все интересующие вопросы, обменяться мнениями с коллегами, получить консультации ведущих экспертов, найти новые подходы и решения. На выставке были представлены стенды: ООО «2А Лаб», ООО «Тандес», ООО «Альта Групп Ритейл», стенд СМИ, ООО «ИНТЕХЭКО» и ООО «ТИ-СИСТЕМС».

Следующая – юбилейная Десятая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019» состоится в 2019 году в Москве в ГК ИЗМАЙЛОВО — см. график конференций ООО «ИНТЕХЭКО»:

26 марта 2019 г. – XI Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019

27 марта 2019 г. – X Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019

4-5 июня 2019 г. – XI Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019

24-25 сентября 2019 г. — XII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019

29-30 октября 2019 г. — X Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019

27 ноября 2019 г. — X Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:

Директор по маркетингу — Ермаков Алексей Владимирович,

тел.: +7 (905) 567-8767, факс: +7 (495) 737-7079,

эл. почта: admin@intecheco.ru intecheco@yandex.ru