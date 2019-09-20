18 сентября 2019 года в Москве в рамках выставки «Химия-2019» состоялась международная практическая конференция «КОРРУСХЕМ: современные технологии защиты от коррозии в химической и нефтеперерабатывающей промышленности», в которой приняли участие более 120 специалистов – представителей машиностроительных и инжиниринговых компаний, проектных институтов, химических и нефтеперерабатывающих предприятий России, Казахстана, Беларуси, Украины, Израиля, Турции.

Всего прозвучало 13 докладов в пяти блоках:

Блок 1. Актуализация национальных стандартов

Блок 2. Corrosion Management System

Блок 3. Диагностика и предупреждение коррозионных процессов на производстве

Блок 4. Защита оборудования ХК и НПЗ от коррозии

Блок 5. Развитие кадрового потенциала

Партнером конференции выступила саморегулируемая организация –

Ассоциация содействия в реализации инновационных программ в области противокоррозионной защиты и технической диагностики «СОПКОР». Исполнительный директор Ассоциации Николай Георгиевич Петров рассказал о решении задач нормативного и кадрового обеспечения подразделений и служб защиты от коррозионных угроз на современном этапе.

Кроме того, о разработке стандартов по защите стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем рассказала заместитель директора Ассоциации «Центрлак» Юлия Николаевна Вушкарник. А практическими примерами и аналитическим обзором национальных и международных стандартов в сфере управления коррозионными рисками и прогнозирования сроков службы защитных покрытий (ISO 12944 и СП 28.13300.2017) поделился руководитель ключевых проектов АО «Хемпель» Денис Вячеславович Коваленков.

Блоки тем по управлению коррозионными рисками и развитию кадрового потенциала служб защиты от коррозии вызвали наибольший интерес. Одним из лучших признан доклад генерального директора компании «КОРСИСТЕМ» Анатолия Николаевича Монахова на тему «Современные подходы по управлению коррозионными рисками на химических и нефтегазовых предприятиях».

В блоке «Защита оборудования ХК и НПЗ от коррозии» лучшим стал практический доклад главного архитектора ОГМ АО «Невинномысский Азот» Вячеслава Сергеевича Фидия о современных технологиях защиты от коррозии в условиях промышленной атмосферы.

Повышенный интерес вызвали темы об инновационных технологиях защиты от коррозии. Так, директор по развитию компании «М-ТРАНС» Максим Викторович Шикунец рассказал об инновационной сухой, беспылевой абразивно-струйная очистке Sponge-Jet (США), а директор по продажам израильской компании «Engiplas — Engineering plastics» Ира Панькин о современных технологиях фторопластовой антикоррозийной защиты технологического и производственного оборудования.

В целом участники высоко оценили уровень организации и качество докладов конференции. В то же время по результатам опроса выявлены наиболее интересные и недостаточно раскрытые в этом году темы. Приглашаем к сотрудничеству в работе над программой конференции в следующем году всех экспертов и заинтересованных специалистов.

Выражаем благодарность руководству АО «Экспоцентр» и лично координатору деловых мероприятий Дирекции Химико-технологических выставок АО «Экспоцентр» Ильиных Любови Владимировне за поддержку и активное участие в организации мероприятия.

Благодарим СРО «СОПКОР», Ассоциацию «ХИММАШ», Ассоциацию «Центрлак», Совет главных механиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и стран СНГ за поддержку конференции, надеемся на продолжение и развитие сотрудничества.

По вопросам формирования программы и участия в будущих мероприятиях обращайтесь в редакцию журнала «Химическая техника» по e-mail: info@chemtech.ru и по тел. +7 8126456774.