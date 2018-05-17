С 16 по 19 апреля 2018 года в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» с большим успехом прошел крупнейший в России и странах Восточной Европы отраслевой форум – 18-я международная выставка «Оборудования и технологий для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2018».

«Нефтегаз-2018» – главное отраслевое событие для инновационного развития ТЭК России

552 компании из 27 стран мира

в том числе 311 российских компаний

коллективные экспозиции Германии, Китая, Чехии

31 791 кв. м. площадь выставки

22 550 – общее количество посещений

Выставка организована АО «Экспоцентр» в партнерстве с немецкой выставочной компанией «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Союза машиностроителей Германии (VDMA), под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

Выставка очередной раз доказала свою значимость не только для топливно-энергетического комплекса России, но и всего мирового нефтегазового сообщества. Производители и поставщики всего мира получили уникальную возможность продемонстрировать свое новейшее нефтегазовое и нефтеперерабатывающее оборудование и технологии специалистам, установить и расширить деловые контакты, обсудить широкий круг стоящих перед отраслью вопросов.

Традиционное проведение выставки «Нефтегаз-2018» вместе с Национальным нефтегазовым форумом привело к созданию площадки для конструктивного общения профессионалов отрасли, демонстрации новейшего оборудования для нефтегазовой промышленности. В ходе проводимых мероприятий ведущие участники выставки и авторитетные эксперты форума обсуждали пути решения первоочередных задач, стоящих перед топливно-энергетическим комплексом России и других стран.

На официальном открытии выставки «Нефтегаз-2018» участников приветствовали заместитель Министра энергетики РФ Кирилл Молодцов, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, президент Российского союза химиков Виктор Иванов, исполнительный директор компании «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» Эрхард Винкамп, Генеральный директор «Экспоцентра» Сергей Беднов, представители отраслевых союзов и другие официальные лица.

Следующая 19-я международная выставка «Нефтегаз-2019» пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 15 по 18 апреля 2019 года.