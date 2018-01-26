Международная научно-практическая конференция

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДИАГНОСТИКА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

22-23 марта 2018 года

По инициативе Ассоциации «Башкирская Ассоциация Экспертов» 22-23 марта 2018 года в г.Уфа состоится Международная научно-практическая конференция «Экспертиза промышленной безопасности и диагностика опасных производственных объектов».

Организаторы:

Ассоциация «Башкирская Ассоциация Экспертов».

ФБГОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет».

Участие в конференции примут ведущие специалисты служб главного механика и технического надзора нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий Российской Федерации, проектных, научно-исследовательских, строительно-монтажных и экспертных организаций, а также руководители и представители предприятий изготавливающих отечественное технологическое промышленное оборудование.

Проведение данного мероприятия включено в план работы Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по промышленной безопасности на 2018 год.

На конференции планируется рассмотреть широкий спектр актуальных вопросов связанных:

— с оценкой состояния технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах при использовании различных методов неразрушающего контроля и мониторинга;

— с использованием риск-ориентированного подхода к формированию и определению требований промышленной безопасности.

Учитывая актуальность проводимого мероприятия, приглашаем специалистов Вашей организации принять участие в работе конференции.

Дополнительная информация о конференции размещена на сайте: http://www.bashexpert.ru.

Место проведения конференции: г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 65 конференц-зал гостиницы «ТАН», Регистрация — 22 марта 2018 года с 9.00 до 10.00.

Координатор проекта: Саморегулируемая организация Ассоциация «Башкирская Ассоциация Экспертов», Адрес: 450064, Россия, Башкортостан, г.Уфа, ул. Мира д.14, офис №410, тел./факс: +7 (347) 279-99-87, 279-97-84, e-mail: bashexpert@mail.ru.