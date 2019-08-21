Авторы: С.П. Сергеев (Российский химико-технологический университет),
С.В. Афанасьев (ПАО «Тольяттиазот»)
Опубликовано на портале «Химическая техника», август 2019
Считается общепринятым, что совершенствование промышленного способа получения синтез-газа, обогащенного водородом и монооксидом углерода, в трубчатых реакторах с использованием катализаторов определенной конструктивной формы весьма актуально на крупнотоннажных производствах аммиака, метанола, уксусной кислоты и водорода.
При осуществлении указанного процесса реализуются следующие эндо- и экзотермические реакции:
СnHm + nH2O → nCO + (n +m/2)H2 (–ΔHо298 < 0); (1)
CO + H2O ↔ CO2 + H2 (–ΔHо298 = 41 кДж/моль); (2)
CH4 + H2O ↔ CO + 3H2 (–ΔHо298 = –206,4 кДж/моль). (3)
Промышленный паровой риформинг проводят в присутствии никельсодержащего катализатора в виде гранул различных размеров и форм, которыми заполняют трубы реактора. В контактных аппаратах указанного типа (печи риформинга) необходимая для протекания химического процесса теплота передается из зоны сжигания топлива путем ее конвективного и излучательного переноса на внешние поверхности реакционных труб. Благодаря высокой теплопроводности металла труб тепло аккумулируется газовой фазой и гранулами катализатора. Температура последних, как правило, на 100 °С ниже (особенно в центральной части слоя катализатора) температуры внутренней стенки трубы.
Указанный способ производства синтез-газа имеет следующие характерные недостатки:
— необходимость поддержания более высокой температуры наружных стенок труб по сравнению с температурой слоя катализатора, что приводит к повышенному расходу энергоносителей и сокращению срока эксплуатации реакционных труб;
— выбор оптимальных размеров гранул катализатора зачастую не согласуется с диаметром трубы, вследствие чего могут возникать неоднородности полей температур и скоростей газа по сечению труб [1–4].
Авторам работы [4] удалось преодолеть большинство из них. Предложенный ими усовершенствованный способ получения синтез-газа, обогащенного водородом и монооксидом углерода, основан на каталитическом риформинге углеводородсодержащего сырья, подаваемого в смеси с водяным паром в обогреваемые трубы реактора с загруженным катализатором. При этом впервые в мировой практике катализатор представляет собой гранулы сферической формы с отношением их диаметра к высоте загруженного слоя 1,0·10-3–2,0·10-3, в которых имеются цилиндрические каналы размером в 2–10 раз меньше, чем диаметр шаров. Содержание никеля в катализаторе составляет 9–25 % мас. в пересчете на монооксид никеля, а в качестве материала для изготовления шаров используют глинозем определенной марки.
Узким местом в указанном процессе получения синтез-газа является повышенный перепад давления по высоте реакционных труб, что препятствует наращиванию мощности агрегатов аммиака.
С целью оптимизации паровой конверсии углеводородов предложено вести её в реакционных трубах с пониженной толщиной стенок, что может быть достигнуто повышением активности катализатора, снижением газодинамического сопротивления, улучшением эксплуатационного ресурса реакционных труб и снижением расхода топливного газа [5–8].
Внедрению рассмотренных и других известных технических решений препятствует повышенное потребление энергии, удельные затраты которой являются мерой термодинамического совершенства процесса [8 риформинг 10].
Определённый прогресс достигается путем комбинирования каталитического парциального окисления и автотермического каталитического риформинга, включающего следующее:
а) использование в заданных пропорциях потоков углеводородов, содержащих кислородсодержащие среды и технологический пар;
б) введение указанных потоков в зону каталитического парциального окисления для получения предварительного продукта;
в) подачу этого предварительного продукта и второго потока, содержащего кислород, на стадию парциального окисления путем осуществления реакции в пламени;
г) проведение дальнейшего процесса парциального окисления в реакционной зоне парового риформинга с целью получения синтез-газа;
д) отделение потока синтез-газа для предотвращения парциального окисления, таким образом, устанавливая, двухступенчатый процесс автотермического риформинга.
Однако и в рассматриваемом случае не устранены отмеченные недостатки.
Предлагаемое техническое решение основано на том, что дымовой газ, получаемый от сжигания топлива с окислителем, используют в качестве теплоносителя для снабжения энергией стадии каталитического риформинга углеводородов, направляя его в каскад реакторов: сначала в первый реактор, в котором теплообмен происходит преимущественно за счет радиационной составляющей, а затем – во второй и последующие реакторы, в которых теплообмен происходит преимущественно за счет конвективной составляющей коэффициента теплоотдачи.
Подача дымового газа под давлением позволяет увеличить интенсивность радиационного теплопереноса в первом реакторе и конвективного теплопереноса во втором.
В табл. 1 и 2 приведены значения радиационных коэффициентов теплоотдачи αр и их суммы с конвективными коэффициентами αк применительно к схеме, показанной на рисунке.
Таблица 1
Коэффициенты теплоотдачи (Вт/(м2∙К)) для первого реактора (давление греющего дымового газа 1 ат)
|Температура конвертированного газа, °С
|Температура греющего газа, °С
|αр+αк
|αр
|799,37
|1086,8
|51,782
|31,838
|798,41
|1087,9
|51,765
|31,818
|797,94
|1089,0
|51,813
|31,864
|797,76
|1090,2
|51,843
|31,891
|797,79
|1091,3
|51,880
|31,926
|797,96
|1092,5
|51,918
|31,962
|798,24
|1093,6
|51,959
|32,000
|798,58
|1094,8
|52,001
|32,039
|798,99
|1095,9
|52,046
|32,082
|799,43
|1097,1
|52,090
|32,123
|799,90
|1098,2
|52,135
|32,166
|800,38
|1099,4
|52,180
|32,209
|800,87
|1100,6
|52,226
|32,252
|801,37
|1101,8
|52,272
|32,296
|801,88
|1102,9
|52,318
|32,339
|802,40
|1104,1
|52,365
|32,383
|802,91
|1105,3
|52,411
|32,428
Таблица 2
Коэффициенты теплоотдачи (Вт/(м2∙К)) для первого реактора (давление греющего дымового газа 28 ат)
|Температура конвертированного газа, °С
|Температура греющего газа, °С
|αр+αк
|αр
|803,60
|1090,2
|157,56
|137,58
|804,19
|1093,1
|158,33
|138,34
|804,97
|1096,1
|158,89
|138,90
|805,94
|1099,1
|159,47
|139,47
|807,04
|1102,1
|160,04
|140,04
|808,23
|1105,1
|160,62
|140,61
|809,50
|1108,1
|161,20
|141,19
|810,81
|1111,2
|161,79
|141,77
|812,16
|1114,3
|162,38
|142,36
|813,55
|1117,5
|162,98
|142,96
|814,97
|1120,6
|163,59
|143,56
|816,41
|1123,8
|164,20
|144,17
|817,87
|1127,0
|164,82
|144,78
|819,35
|1130,3
|165,45
|145,40
|820,86
|1133,6
|166,08
|146,03
|822,38
|1136,9
|166,71
|146,66
|823,92
|1140,2
|167,36
|147,30
Приведенные данные характеризуют соотношение интенсивности обоих видов теплопередачи в первом реакторе каталитического парциального окисления 1 с преимущественно радиационным подводом тепла в зону реакции при давлениях дымового газа 1 и 28 атм. В табл. 3 приведены аналогичные данные для второго реактора каталитического парциального окисления 2 с преимущественно конвективным подводом тепла в зону реакции при давлении дымового газа 28 атм.
Таблица 3
Коэффициенты теплоотдачи (размерность Вт/(К∙м2)) для второго реактора (давление греющего дымового газа 28 ат)
|Температура конвертированного газа, °С
|Температура греющего газа, °С
|αр+αк
|αр
|477,77
|551,09
|277,78
|17,363
|479,07
|551,84
|277,86
|17,413
|480,35
|552,58
|277,94
|17,462
|481,60
|553,33
|278,02
|17,511
|482,83
|554,06
|278,10
|17,560
|484,04
|554,80
|278,18
|17,608
|485,23
|555,52
|278,26
|17,655
|486,40
|556,25
|278,34
|17,703
|487,55
|556,97
|278,42
|17,750
|488,69
|557,69
|278,49
|17,796
|489,80
|558,40
|278,57
|17,842
|490,90
|559,11
|278,65
|17,888
|491,98
|559,81
|278,72
|17,934
|493,04
|560,51
|278,80
|17,979
|494,09
|561,21
|278,87
|18,024
|495,12
|561,91
|278,95
|18,068
|496,13
|562,60
|279,02
|18,113
Процесс реализуется следующим образом, Природный газ смешивают с водородной фракцией и направляют для предварительного теплообмена в теплообменники 3 и 4, В теплообменнике 3 газовая смесь нагревается отходящим дымовым газом, расширенным в газовой турбине (экспандер) 5, а в 4 – частью конвертированного газа и направляется в аппараты сероочистки 6, в которых освобождается от сернистых соединений. Очищенный газ поступает в коллектор – делитель, в котором от него отделяют технологическую фракцию «1» (используемую для процесса) и топливную фракцию «2» (сжигаемую в горелках). Топливная фракция по описываемую техническому решению очищается от сернистых и других химических соединений, являющихся катализаторными ядами. Это позволяет получать дымовой газ от сжигания этой фракции также свободным от указанных соединений. В результате дымовой газ может быть использован в технологическом процессе, в том числе как питание для каталитических реакторов. К топливной фракции с целью уменьшения расхода основного топлива допускается добавка любых видов дополнительных топлив, подогреваемых теплообменником 8. Поток топлива может разделяться на несколько частей, Основная часть сжигается в главных горелках первого реактора 1, остальные части используют для управления процессом и при пусковых операциях, сжигая их во вспомогательных горелках турбины и второго реактора 2. В очищенную технологическую фракцию в смесителе 7 добавляют пар. Парогазовую смесь после подогрева в теплообменниках 9 и 10 в зависимости от интенсивности теплообмена в реакторах 1 и 2 делят на две части в пропорции, обеспечивающей минимальную концентрацию метана в конвертированном газе, поступающем в теплообменник 11. Первая часть поступает в реактор 1, а вторая – в реактор 2. В обоих реакторах протекают эндотермические реакции риформинга с водяным паром и/или с диоксидом углерода. Источником тепла, обеспечивающим протекание эндотермических реакций, служит дымовой газ, получаемый в основных Г1 и вспомогательных горелках Г2 и Г3 путем сжигания топливной части природного газа с воздухом. Дымовой газ из основных горелок поступает в межтрубное пространство первого реактора 1, отдает часть тепла, а затем поступает в межтрубное пространство второго реактора 2. Второй реактор снабжен вспомогательной пусковой горелкой, которая при необходимости используется для управления процессом в нём. Первый и второй реакторы отличаются тем, что в первом из них теплопередача в основном осуществляется радиационным теплообменом (80–97 %), а во втором определяющим фактором является конвективный теплообмен. На долю радиационного теплообмена во втором реакторе приходится 5–20 % переданного тепла. Второй реактор может содержать одну или более ступеней с целью увеличения степени конверсии и использования тепла дымового газа,
В результате в реакторах 1 и 2 образуется смесь газов при температуре 873°С и давлении 26,9 ата следующего состава, % об : CO2 – 5,48, CO – 8,37, Н2 – 47,49, N2– 0,331, H2O – 35,68, СН4 – 2,64, Ar – 0,003.
Для снижения температуры синтез-газа при необходимости его поток пропускают через теплообменник 11.
Описанный способ позволяет более чем в 2 раза увеличить использование теплоты дымового газа (теплоносителя) для протекания эндотермических реакций.
Дымовой газ получают следующим образом. Сжатый в компрессоре 12 воздух разделяют на несколько частей. Первая часть – технологический воздух. Этот воздух используется, например, если описываемый унифицированный способ генерации синтез-газа является частью технологической схемы производства аммиака. Две другие части применяют для сжигания топлива в главных горелках Г1 первого реактора 1 и во вспомогательных горелках турбины Г2 и горелках Г3 второго реактора 2. Таким образом, по образующемуся дымовому газу все использующие его объекты соединены последовательно и параллельно. Дымовой газ, получаемый на всех ступенях сжигания топлива после использования теплоты в реакторах с температурой ~540 оС поступает в коллектор турбины, из которого часть дымового газа при необходимости можно отбирать для технологического использования,
Работа от расширения дымового газа в экспандере 5 используется для привода компрессора воздуха или для иных целей. Остаточную теплоту расширенного в экспандере дымового газа используют для предварительного подогрева технологического газа в теплообменнике 8. Выходящий из теплообменника дымовой газ (состав, %. об: CO2 – 8,19 %, N2 – 71,58 %, O2 – 2,71 %, H2O – 16,66 %, Ar – 0,854 %) температурой ~150 оС выбрасывается в атмосферу.
Отсутствие в дымовом газе оксидов серы и его относительно низкая температура значительно уменьшают экологически опасное воздействие на окружающую среду.
Применительно к производству аммиака может быть рекомендована рассмотренная схема получения синтез-газа, дополненная реактором автотермического риформинга (вторичный риформинг). В него подают конвертированный газ из реакторов 1 и 2 унифицированной схемы, а также технологический воздух от компрессора 12. Дополнительно в реактор направляют часть дымового газа, отбираемого из коллектора экспандера 5.
Теплоту конвертированного газа, выходящего из реактора вторичного риформинга, используют в котлах-утилизаторах для получения пара, а оставшуюся теплоту – для подогрева технологических потоков. Затем конвертированный газ подвергают обработке по стандартной схеме, включающей средне- и низкотемпературную конверсию СО, метилдиэтаноламинную очистку, метанирование, систему использования теплоты и охлаждения вплоть до получения азотоводородной смеси стехиометрического состава для синтеза аммиака. Кроме того, технологическая схема, построенная по данному способу, позволяет сбалансировать производительность по аммиаку и диоксиду углерода для создания комплекса производств аммиак – карбамид путем извлечения диоксида углерода из части дымового газа под давлением технологического процесса.
Для этого в реактор вторичного риформинга подают смесь газов из реакторов 1 и 2, как описано в рассмотренном примере, а также смесь воздуха и дымового газа в соотношении 0,773/1. В результате получают синтез-газ со стехиометрическим соотношением для синтеза аммиака следующего состава, % об.: H2 – 74,00, N2 –24,64, Ar – 0,353, СН4 – 0,673.
Реализация способа получения синтез-газа по данному методу дает возможность создать производство аммиака со следующими показателями:
1. Энергопотребление. Природный газ: нм3/ч: топливо (23 %), на технологию – 77 %, итого: 798 нм3 (856,46 ст. м3, 760 мм рт. ст,, 20 оС) на 1 ту аммиака.
При низшей теплотворной способности (по метану) 7969,29 ккал/ст. м3 энергопотребление по природному газу составит 6,825 Гкал/т NH3. Лучшая мировая технология дает энергопотребление по природному газу 881,12…918 нм3 или 7,1…7,4 Гкал на 1 т аммиака;
2. Экологическая составляющая. Выбросы дымового газа в атмосферу – 2420 нм3 на 1 т NH3. У лучшей из известных технологий с температурой подогрева воздуха горения до 440…600 оС – 2660 нм3 на 1 т NH3, у наиболее распространенной стандартной схемы – 4470 нм3 на 1 т NH3 или в 1,847 раза больше.
Технологическая схема получения синтез-газа для производства водорода отличается от описанной тем, что в автотермический реактор вторичного риформинга вместо смеси воздуха и дымового газа подают только воздух или окислитель (например, чистый кислород), Кроме того, конвертированный газ с оптимальными параметрами аммиачного агрегата может быть непосредственно использован для получения водорода путем выделения его методами короткоцикловой адсорбции
Реализация предложенного способа получения синтез-газа даёт возможность создать производство водорода со следующими показателями:
1. Энергопотребление. Природный газ (в пересчете на метан) – 388,3нм3 на 1000 нм3 Н2. Энергетический эквивалент – 3,153 Гкал/1000 нм3 Н2. Известные мировые технологии – 484,3…496,4 нм3 на 1000 нм3 Н2, или в 1,247 раза больше.
2. Экологическая составляющая. Выбросы дымового газа в атмосферу – 1254 нм3 на 1000 нм3 природного газа или на ~25 % меньше, чем в известных технологиях.
Для получения синтез-газа, пригодного для производства спиртов и альдегидов, а также синтетических жидких углеводородов в автотермический реактор подают газ из реакторов 1 и 2, как описано в унифицированной схеме производства аммиака, а также смесь диоксида углерода и кислорода. При этом стадию конверсии оксида углерода с водяным паром используют для поддержания требуемого соотношения Н2/СО.
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