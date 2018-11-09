В выставке в рамках конференции будет принимать участие более 80 поставщиков решений мирового класса, благодаря чему вы сможете встретиться с техническими специалистами, предлагающими свои решения широкого спектра производственных проблем. Они смогут проконсультировать вас относительно новейших разработок, способных повысить надежность и безопасность производств, увеличить производительность и снизить энергопотребление.
Экспоненты представляют всю цепочку создания стоимости продуктов азота и синтез-газа, могут помочь решить технические задачи и обладают экспертными знаниями в следующих областях:
Услуги EPC и технологические процессы:
- паровой риформинг
- очистка синтез-газа
- катализаторы для аммиака и синтез-газа
- реконструкция
Оборудование и материалы:
- горелки
- теплообменники
- воздухоподогреватели
- печи риформинга
- каталитические трубы для риформеров
- емкости высокого давления
- оборудование ВД
Выбросы и технологии охраны ОС:
- удаление CO2
- контроль над загрязнениями
водоочистка
- газоочистка
Получение товарного удобрения и упаковка:
- технологии грануляции/приллинга
- заполнение, упаковка удобрений и модернизация процесса
- перегрузка бестарного материала
- мельницы
Эксплуатационная надежность и услуги ТО:
- целостность производства
- очистка и модернизация оборудования
- инспекции и оценка ресурса оборудования
Просмотреть интерактивную планировочную схему выставки, чтобы найти поставщиков по их категориям.
Поделиться опытом и найти решения своим производственным проблемам
Конференция «Азот и синтез-газ» является глобальным форумом для интеллектуалов, на котором они обмениваются идеями и передовым опытом, разбирают производственные примеры и инновационные способы разрешения проблем
— Мухаммад Зеешан Шоаиб, замдиректора производства, Fauji Fertilizer Company Limited
Четырехдневная программа этого самого обширного технического мероприятия отрасли охватывает всю цепочку создания стоимости продуктов азота – от производства синтез-газа до получения товарных удобрений.
Она предложит Вашему вниманию новейшие технологические наработки, направленные на повышение эффективности и нормативного соответствия, а разбор самими операторами производственных примеров на тему охраны труда и производственной безопасности является замечательной возможностью для обмена опытом и нахождения решений для типичных производственных проблем.
Если Вы являетесь инженером, управляющим или оператором производства продуктов азота или синтез-газа, Вы имеете право на операторскую льготу.
Для этого подайте заявку или направьте электронное сообщение по адресу amanda.whicher@crugroup.com с указанием своей должности и компании.
Мы с нетерпением ждем Вас в Берлине, Германия, на 32-ой конференции CRU Азот и синтез-газ.