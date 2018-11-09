В выставке в рамках конференции будет принимать участие более 80 поставщиков решений мирового класса, благодаря чему вы сможете встретиться с техническими специалистами, предлагающими свои решения широкого спектра производственных проблем. Они смогут проконсультировать вас относительно новейших разработок, способных повысить надежность и безопасность производств, увеличить производительность и снизить энергопотребление.

Экспоненты представляют всю цепочку создания стоимости продуктов азота и синтез-газа, могут помочь решить технические задачи и обладают экспертными знаниями в следующих областях:

Услуги EPC и технологические процессы:

паровой риформинг

очистка синтез-газа

катализаторы для аммиака и синтез-газа

реконструкция

Оборудование и материалы:

горелки

теплообменники

воздухоподогреватели

печи риформинга

каталитические трубы для риформеров

емкости высокого давления

оборудование ВД

Выбросы и технологии охраны ОС:

удаление CO2

контроль над загрязнениями

водоочистка

водоочистка газоочистка

Получение товарного удобрения и упаковка:

технологии грануляции/приллинга

заполнение, упаковка удобрений и модернизация процесса

перегрузка бестарного материала

мельницы

Эксплуатационная надежность и услуги ТО:

целостность производства

очистка и модернизация оборудования

инспекции и оценка ресурса оборудования

Просмотреть интерактивную планировочную схему выставки, чтобы найти поставщиков по их категориям.

Поделиться опытом и найти решения своим производственным проблемам

Конференция «Азот и синтез-газ» является глобальным форумом для интеллектуалов, на котором они обмениваются идеями и передовым опытом, разбирают производственные примеры и инновационные способы разрешения проблем

— Мухаммад Зеешан Шоаиб, замдиректора производства, Fauji Fertilizer Company Limited

Четырехдневная программа этого самого обширного технического мероприятия отрасли охватывает всю цепочку создания стоимости продуктов азота – от производства синтез-газа до получения товарных удобрений.

Она предложит Вашему вниманию новейшие технологические наработки, направленные на повышение эффективности и нормативного соответствия, а разбор самими операторами производственных примеров на тему охраны труда и производственной безопасности является замечательной возможностью для обмена опытом и нахождения решений для типичных производственных проблем.

Если Вы являетесь инженером, управляющим или оператором производства продуктов азота или синтез-газа, Вы имеете право на операторскую льготу.

Для этого подайте заявку или направьте электронное сообщение по адресу amanda.whicher@crugroup.com с указанием своей должности и компании.

Мы с нетерпением ждем Вас в Берлине, Германия, на 32-ой конференции CRU Азот и синтез-газ.



