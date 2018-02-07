Конференция CRU Nitrogen + Syngas является уникальной платформой для разработки надежных перспективных стратегий для оптимизации бизнес-процессов.

С 26 февраля по 1 марта 2018 компанией CRU в Гётеборге, Швеции, в отеле Gothia Towers будет проводиться 31-я конференция Nitrogen + Syngas. Данная конференция по праву считается ведущим техническим мероприятием в отрасли, охватывающим всю цепочку создания стоимости продуктов азота и синтез-газа – от производства синтез-газа до получения товарных и специальных удобрений. Конференция, на которую регулярно приезжает более 700 специалистов отрасли, нацелена на продвижение и развитие передового опыта и инноваций в глобальной отрасли азота, обеспечивая платформу для модерируемых коллегами дискуссий о том, как наработки в процессах, технологиях и материалах могут способствовать безопасности, надежности и эффективности производства.

В то время, когда на глобальном рынке ощущаются последствия перепроизводства, конференция CRU Nitrogen + Syngas предлагает идеальную возможность для специалистов данной отрасли получить детальную информацию о влияющей на состояние отрасли рыночной динамике в ближайшей и дальнейшей перспективе, что позволит участникам осуществлять стратегическое планирование с целью повышения эффективности производства и рентабельности бизнеса.

CRU считает, что перепроизводство на рынке будет продолжаться в ближайшие три года по мере того, как будут вступать в эксплуатацию новые мощности, и поэтому прогнозирует снижение цен по мере увеличения мощностей. Производителям придется сделать ставку на повышение эффективности заводов, при этом выполняя все более жесткие нормативы по окружающей среде. Doug Hoadley, главный аналитик по рынку азота CRU отмечает: “Ключевыми факторами рынка азота являются рост издержек и экологическое законодательство, в особенности в отрасли карбамида в Китае, и это приведет к снижению экспорта китайского карбамида.” Даг поделится мнением CRU об этом рынке на первой секции конференции в понедельник 27 февраля.

Помимо секций, посвященных вопросам повышения эффективности производства и выполнения законодательства по охране окружающей среды, вниманию участников будут предложены доклады о возможностях диверсификации продуктов с добавленной стоимостью и о том, как новые технологические процессы и конструкции агрегатов помогут производителям повысить отдачу от капитальных и операционных затрат.

Главными компонентами данного мероприятии являются обмен производственным опытом и устранение производственных проблем, учитывая, что на конференцию со всего мира регулярно приезжает большое количество компаний-операторов. Это отражается в программе конференции, где с докладами и разбором конкретных производственных примеров будут выступать сами производители. Для операторов предприятий азота и синтез-газа предлагается льготная ставка участия — всего £615.

Безопасность производства является крайне важной темой, и в дополнение к ряду технических докладов на эту тему CRU в сотрудничестве с UreaKnowHow.com предложит для участников конференции однодневный семинар, посвященный вопросам понимания и смягчения рисков безопасности при эксплуатации карбамидных агрегатов.

Как всегда данная конференция является идеальной платформой для общения между коллегами и для контактов – ведь в ее выставке-экспозиции будет работать более 80 стендов поставщиков, чьи эксперты помогут участникам найти широкий спектр решений для различных производственных вопросов – от подрядов ЕРС и консалтинговых услуг и специального оборудования и материалов.

Получить подробную информацию о конференции и программе можно на сайте www.nitrogensyngas.com

Чтобы получить пресс-пропуск или дополнительную информацию о мероприятии, обратитесь к press@crugroup.com

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О компании CRU: Основанная в 1969г., CRU Group является ведущим и независимым предприятием, занимающимся анализом рынков металлов, горнодобывающей отрасли и удобрений, консалтингом и проведением конференций. Офисы CRU находятся в Лондоне, Гонконге, Шанхае, Пекине, Питсбурге, Сантьяго, Нью-Йорке, Мумбае, Сиднее, Токио и Сан Пауло; компания предоставляет для потребителей со всего мира качественный анализ и обеспечивает понимание рынков. В CRU работает более 220 экспертов – специалистов в области экономики, инжиниринга, металлургии, геологии и химии.

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О CRU Events: В портфеле CRU Events – хорошо известные конференции по металлам, горнодобывающей промышленности и удобрениям, включая конференции Phosphates, Middle East Sulphur, World Copper and World Aluminium.

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