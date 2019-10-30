В октябре 2019 года на Климовском трубном заводе в городе Подольске состоялось демонстрационное нанесение пилотной версии маркировки для борьбы с контрафактной продукцией на примере полиэтиленовых трубных производств. Нанесение маркировки базируется на базе блокчейн-платформы Exonum от Bitfury. Инициатором мероприятия выступила Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС) при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.

По итогам мероприятия прошел круглый стол с участием представителей Министерства промышленности и торговли РФ, Оператора Единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров — Центра развития перспективных технологий, ПАО «СИБУР», и трубных производств: АО «Газпром СтройТЭК Салават», Группы ПОЛИПЛАСТИК, ГК «Техстрой», «Икапласт», ПАО «Казаньоргсинтез», ООО «Иммид», АО «Нордпайп», ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ», ООО «Тверьтрубопласт» и других организаций.

В ходе совещания заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов отметил необходимость маркировки средствами идентификации полимерных труб для строительства и ремонта сетей водо- и теплоснабжения с привлечением отраслевого сообщества, проработать возможность внедрения решения на всем жизненном цикле продукции: от сырья до конечного изделия. Маркировка в целом может стать действенным инструментом противодействия незаконному обороту трубной продукции. Засилье фальсифицированных труб пагубно для всего коммунального комплекса страны.

Представители трубного сообщества поддержали выступление коммерческого директора ООО «Икапласт» Виталия Логунова о необходимости развития данной темы, но высказали опасение, связанные с передачей коммерческой информации через систему самому крупному игроку полимерного трубного рынка — Группе ПОЛИПЛАСТИК. Руководитель ОСП ГК «Техстрой» Евгений Гиберт также подчеркнул, что на сегодняшний день существует система маркирования «Цифровой контроль -Антиконтрафакт», которая была разработана АО «Газпром СтройТЭК Салават» и около двух лет применяется для поставок трубной продукции на объекты строительства нефтегазовой отрасли.

Как отметил советник генерального директора АО «Газпром СтройТЭК Салават» Сергей Бершицкий: «Только применение целого комплекса мер (добровольная сертификация, входной контроль, маркировка продукции и т.д.) позволила организациям, использующим систему, значительно снизить объем контрафактной продукции. Общий объем отмаркированной продукции системой «Антиконтрафакт» измеряется несколькими миллионами единиц. Если экспертная оценка контрафактной и фальсифицированной полимерного трубного рынка составляет порядка 30%, то в газовой отрасли такой продукции не более 10%. Это не конечный успех системы, а только начало большой работы, которую ведет ОА «Газпром СтройТЭК Салават».



Предлагаемый ГК «Полипластик» прототип функционально полностью реализован и эксплуатируется в ПАО «Газпром». С 2013 года, при разработке, проведении пилотного проекта и эксплуатации Системы «Цифровой контроль – Антиконтрафакт» АО «Газпром СтройТЭК Салават» учитывались пожелания участников Системы, заказчиков, производителей, выявлялись узкие места, особенности проведения процедур, связанных с перемещением и вовлечении продукции.

Таким образом, с целью оптимизации трудовых и финансовых затрат, связанных с разработкой, внедрением и оптимизацией программных решений по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, в качестве основного инструмента целесообразно использовать Систему «Цифровой контроль – Антиконтрафакт».

По итогу мероприятия начальник отдела развития системы цифровой маркировки товаров Департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Олег Тухватулин предложил изучить существующий опыт и привлечь в рабочую группу больше трубных производителей. Этим вопросом займется руководитель новых товарных групп Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» Константин Сереженков.