Мировые тренды развития нефтегазохимической отрасли обсудят в Уфе

Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» и Российский Нефтегазохимический Форум – признанная профессиональная международная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений актуальных задач отрасли, демонстрации лучших разработок компаний.

Участие в мероприятиях принимают авторитетнейшие эксперты — представители холдингов, кластеров, ведущих предприятий, отраслевых объединений, государственных органов власти, науки.

ЭКСПОЗИЦИЯ:

Выставка

14 000+ кв.м выставочной площади

кв.м выставочной площади 5 экспозиционных площадок (включая экспозицию на открытой площади – спецтранспорт, крупногабаритное оборудование и др.)

Участники

360+ ведущих отечественных и международных компаний отрасли.

ведущих отечественных и международных компаний отрасли. Традиционные стенды — ОАО «АК «Транснефть», АО «Транснефть-Урал», ОАО «Башкирская содовая компания», ОАО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ГК «Гидромашсервис», ГК «ОМК» и другие — представят новинки: оборудование и технологии для добычи, переработки углеводородов.

35+ регионов России, 15+ стран мира

Посетители

12 000+ посетителей, 97 % из них – специалисты (в 2017 году подтверждено аудитом) из 45 регионов России и 10 стран мира

ФОРУМ:

Деловая программа Российского нефтегазохимического форума включает работу 26 тематических секций. Ключевое мероприятие — Пленарное заседание «Россия в мировых трендах развития нефтегазохимической отрасли».

Секции:

«3 основных вектора развития в нефтегазохимии России

«Трудноизвлекаемые запасы нефти – проблема или основа развития?»

«Рынок катализаторов в нефтепереработке и нефтегазохимии»

«Крупные проекты нефтепереработки и нефтехимии в России»

«Импортозамещение в нефтегазохимии и нефтепереработке. Анализ достижений и проблем»

«Развитие рынка газомоторного топлива»

«Развитие инновационных технологий нефтехимии»

«Развитие инновационных технологий нефтепереработки»

«Газификация удаленных районов (автономная газификация природным газом)»

«Экологические аспекты нефтегазохимической отрасли»

«Геофизическая техника и технологии для решения нефтегазовых задач»

«Практические аспекты нефтепромысловой химии»

«Трубопроводный транспорт – 2018»

«Нефтегазопереработка-2018»

Состав экспертов и участников: 400+ спикеров и модераторов, 2500+ делегатов

По признанию специалистов, Российский нефтегазохимический форум и международная выставка «Газ.Нефть.Технологии» — лучшая площадка для бизнес-общения профессионалов.

Приглашаем принять участие в экспозиции и деловой программе!

Варианты участия, контакты на сайте www.gntexpo.ru и по тел.: (347) 246-41-77, 246-42-85.

Facebook – gntexpo.ru, Instagram – @gazneftufa

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