Мировые тренды развития нефтегазохимической отрасли обсудят в Уфе

Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» и Российский Нефтегазохимический Форум – признанная профессиональная международная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений актуальных задач отрасли, демонстрации лучших разработок компаний.
Участие в мероприятиях принимают авторитетнейшие эксперты — представители холдингов, кластеров, ведущих предприятий, отраслевых объединений, государственных органов власти, науки.
ЭКСПОЗИЦИЯ:
Выставка
- 14 000+ кв.м выставочной площади
- 5 экспозиционных площадок (включая экспозицию на открытой площади – спецтранспорт, крупногабаритное оборудование и др.)
Участники
- 360+ ведущих отечественных и международных компаний отрасли.
- Традиционные стенды — ОАО «АК «Транснефть», АО «Транснефть-Урал», ОАО «Башкирская содовая компания», ОАО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ГК «Гидромашсервис», ГК «ОМК» и другие — представят новинки: оборудование и технологии для добычи, переработки углеводородов.
- 35+ регионов России, 15+ стран мира
Посетители
- 12 000+ посетителей, 97 % из них – специалисты (в 2017 году подтверждено аудитом) из 45 регионов России и 10 стран мира
ФОРУМ:
Деловая программа Российского нефтегазохимического форума включает работу 26 тематических секций. Ключевое мероприятие — Пленарное заседание «Россия в мировых трендах развития нефтегазохимической отрасли».
Секции:
- «3 основных вектора развития в нефтегазохимии России
- «Трудноизвлекаемые запасы нефти – проблема или основа развития?»
- «Рынок катализаторов в нефтепереработке и нефтегазохимии»
- «Крупные проекты нефтепереработки и нефтехимии в России»
- «Импортозамещение в нефтегазохимии и нефтепереработке. Анализ достижений и проблем»
- «Развитие рынка газомоторного топлива»
- «Развитие инновационных технологий нефтехимии»
- «Развитие инновационных технологий нефтепереработки»
- «Газификация удаленных районов (автономная газификация природным газом)»
- «Экологические аспекты нефтегазохимической отрасли»
- «Геофизическая техника и технологии для решения нефтегазовых задач»
- «Практические аспекты нефтепромысловой химии»
- «Трубопроводный транспорт – 2018»
- «Нефтегазопереработка-2018»
Состав экспертов и участников: 400+ спикеров и модераторов, 2500+ делегатов
По признанию специалистов, Российский нефтегазохимический форум и международная выставка «Газ.Нефть.Технологии» — лучшая площадка для бизнес-общения профессионалов.
Приглашаем принять участие в экспозиции и деловой программе!
Варианты участия, контакты на сайте www.gntexpo.ru и по тел.: (347) 246-41-77, 246-42-85.
Facebook – gntexpo.ru, Instagram – @gazneftufa
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