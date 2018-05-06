18 апреля в Цифровом деловом пространстве Москвы по инициативе ГК «НЕОЛАНТ» и совместно с партнерами состоялся III Межотраслевой информационно-технологический Форум «МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ-2018. Industry 4.0: цифровая трансформация промышленной инфраструктуры», цель которого – популяризация существующих в России примеров цифровых активов и территорий, а также действующих инструментов для их создания и сопровождения.

В Форуме приняли участие около 1000 делегатов из 700 компаний и 120 городов России и зарубежья, заинтересованных в повышении производительности своей деятельности, эффективном решении задач строительства, реконструкции и эксплуатации объектов промышленной инфраструктуры. Среди них представители:

органов государственной власти на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном;

промышленной элиты страны из различных отраслей: нефтегазовой, атомной, электро- и гидроэнергетики, оборонного комплекса, металлургии, добычи полезных ископаемых, химической, фармацевтики, а также гражданского строительства;

IT-компаний;

научных и образовательных учреждений.

Форум открыл президент ГК «НЕОЛАНТ» Кононов Виталий Владимирович, впервые представив для столь широкой аудитории концепцию программно-аппаратного комплекса «Улей» – безлюдного «потокового» метода сбора множества данных на реальном объекте для создания и актуализации его BIM-модели за счет применения роя дронов и других элементов Industry 4.0:

«Дроны должны облетать все сооружение по определенным траекториям, собирая информацию по окружающим их объектам, делая необходимые замеры (давление, радиация, температура, влажность, освещенность, уровень электромагнитного сигнала и другие) за счет оснащения различными микроэлектронными датчиками и направляя все данные в единую базу. Таким образом создается облако точек лазерного сканирования, на основе которого впоследствии формируется цифровой прототип объекта. И все это происходит без участия человека – подход, который диктует нам четвертая промышленная революция. В результате мы получаем соответствующие эффекты: снижение стоимости владения объектом, сокращение сроков получения достоверной и актуальной информации, снижение рисков для персонала при работе на особо опасных объектах».

Модератор Форума – директор департамента маркетинга ГК «НЕОЛАНТ» Конвисар Елена Павловна поприветствовала делегатов от лица заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Мавлиярова Хамита Давлетяровича:

«Развитие строительного комплекса России сегодня – одна из приоритетных задач в рамках Федеральной программы «Цифровая экономика». И ее невозможно решить без современных цифровых технологий – инструментов для управления инженерными данными объекта на протяжении всего жизненного цикла в формате структурированной BIM-модели. Такой подход позволяет ускорить сроки возведения новых объектов, сократить затраты и повысить безопасность при эксплуатации, повысить инвестиционную привлекательность, грамотно выстроить систему развития территорий и самое главное – улучшить качество принимаемых решений за счет наличия полноценной и своевременной информационно-технологической поддержки».

Идею и цели Форума также поддержал заместитель Министра промышленности и торговли РФ Бочаров Олег Евгеньевич, в чьи полномочия входит обеспечение управления реализацией программы «Цифровая экономика Российской Федерации»:

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности сегодня задача №1 и ее невозможно решить без применения современных ИТ-технологий – систем управления инженерными данными на базе технологий информационного моделирования (BIM-технологий). Современные технологии позволяют ускорить сроки запуска новых производств, сократить затраты при эксплуатации объекта и повысить окупаемость инвестиционных проектов.

28 июля 2017 года запущена федеральная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», которая в том числе направлена на цифровую трансформацию реального сектора экономики – Industry 4.0. В действительности, такая задача уже активно решается ведущими предприятиями нашей страны, а цифровые активы – виртуальные прототипы промышленных и инфраструктурных объектов – становятся эффективным инструментом достижения поставленных целей».

О значимой роли цифровизации как драйвера промышленности говорили представители государственных и общественных организаций:

Эркенова Светлана Кази-Магометовна, советник директора, национальный эксперт ООН по промышленному развитию Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ;

национальный эксперт ООН по промышленному развитию Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ; Лещенко Григорий Юрьевич , инвестиционный директор ООО «Сколково – Венчурные инвестиции»;

, инвестиционный директор ООО «Сколково – Венчурные инвестиции»; Уткин Никита Александрович , руководитель программ центра стратегического планирования и развития АО «Российская венчурная компания», председатель технического комитета по стандартизации «Кибер-физические системы»;

, руководитель программ центра стратегического планирования и развития АО «Российская венчурная компания», председатель технического комитета по стандартизации «Кибер-физические системы»; Мещерин Игорь Викторович, президент Национальной Палаты инженеров.

О реализации подходов программы «Цифровая экономика» в промышленности рассказали представители технологических лидеров нашей страны:

Абрамов Александр Анатольевич, заместитель директора по государственной политике в области ОЯТ, РАО и ВЭ Госкорпорации «Росатом»;

заместитель директора по государственной политике в области ОЯТ, РАО и ВЭ Госкорпорации «Росатом»; Гуреев Сергей Николаевич , начальник Департамента капитального строительства ПАО «Газпром нефть»;

, начальник Департамента капитального строительства ПАО «Газпром нефть»; Аленьков Вячеслав Владимирович, директор по системной инженерии и ИТ Группы компаний АSE (Госкорпорация «Росатом»).

Пленарная часть Форума завершилась яркими выступлениями про будущее отечественной промышленности, наступающее вместе с развитием цифровых технологий, от лица ведущих разработчиков инженерного программного обеспечения:

Вайсбекер Андреас , генеральный директор ООО «Интерграф ППэндМ», подразделение Hexagon PPM;

, генеральный директор ООО «Интерграф ППэндМ», подразделение Hexagon PPM; Морозова Анастасия Сергеевна , генеральный директор OOO «Аутодеск» (Си-Ай-Эс);

, генеральный директор OOO «Аутодеск» (Си-Ай-Эс); Мариненков Денис Владимирович, директор Дивизиона инженерных моделей ГК «НЕОЛАНТ».

Основная программа Форума включала в себя параллельную работу тематических секций, круглых столов и мастер-классов:

Секция «Цифровой актив в Цифровой экономике: эффективность и безопасность жизненного цикла промышленных объектов».

Круглый стол для регионов и муниципалитетов «Цифровые территории в Цифровой экономике».

Специальная секция «Цифровой вывод из эксплуатации объектов атомной энергетики».

Круглый стол «Системы управления знаниями как обязательный элемент Цифровой экономики».

Мастер-класс от ГК «НЕОЛАНТ» «Методология: Первый шаг к Цифровому активу: разработка модели данных и формирование структуры информационной модели промышленного объекта».

Мастер-класс от ГК «НЕОЛАНТ» «Российский BIM/СУИД-инструментарий: единая информационная модель – это просто!».

Мастер-класс от Hexagon PPM «Цифровые решения для проектного контроля на примере программного обеспечения EcoSys. Управление стоимостью проекта/контроль за инвестициями».

Мастер класс от EPLAN «Сценарий оцифровки хозяйства главного метролога на крупном непрерывном производстве».

Выставка проектов познакомила гостей Форума с примерами уже существующих российских цифровых активов (в том числе победителей престижных IT/BIM-конкурсов от Минстроя РФ) из различных отраслей промышленности, среди которых:

Ярмарка технологий среди прочего продемонстрировала наметившийся в 2018 году новый тренд в сопровождении жизненного цикла объектов промышленного и гражданского строительства – технологии виртуальной и дополненной реальности (AR/VR). На сегодняшний день эти технологии уже охватывают широкий спектр прикладных задач:

тренажер для демонстрации устройства оборудования, процессов его монтажа/демонтажа и эксплуатации с проверкой приобретенных знаний;

тренажер для отработки рабочих навыков, выработка и совершенствование техники управления машиной/механизмом;

тренажер для отработки действий аварийных и оперативных служб при моделировании техногенных и производственных инцидентов на объекте;

оперативное внесение изменений в BIM «как спроектировано» на основе результатов строительства;

виртуальная верификация проектных решений на реальной площадке при реконструкции/модернизации объекта с исключением инженерных ошибок, устранение которых в реальности могло бы привести к незапланированным затратам;

оперативное определение и устранение причины неисправности оборудования благодаря наличию инструкций и регламентов ремонтов в AR/VR-очках, что обеспечивает необходимость и четкость их исполнения и, как следствие, исключает влияние человеческого фактора;

грамотное планирование монтажа/демонтажа крупногабаритного технологического оборудования, расположенного в ограниченном производственном помещении;

эффектная презентация проекта с возможностью одновременного погружения в виртуальную реальность как исполнителя, так и всех представителей заказчика за счет реализации режима группового взаимодействия.

Участники Форума получили максимально полное представление о функционале существующих IT-инструментов создания и сопровождения цифровых активов и территорий, которые прошли многократную проверку в российских реалиях, на тематических стендах:

НЕОЛАНТ:

ПАК Digital Decommissioning. Вывод из эксплуатации ОИАЭ.

НЕОСИНТЕЗ – система управления инженерными данными.

СОМОКС СМР – инструмент оперативного управления процессом строительства на базе 4D-6D модели.

ПОЛИНОМ – BIM-инструмент для создания и актуализации модели на всех стадиях жизненного цикла объекта.

InterBridge – конвертер и просмотровщик единой BIM из разных CAD/BIM/PLM-форматов.

ГОРИЗОНТ – цифровые активы пространственного развития.

РОСАТОМ + НЕОЛАНТ : Система управления интеллектуальной собственностью, знаниями, компетенциями, инновациями.

: Система управления интеллектуальной собственностью, знаниями, компетенциями, инновациями. Группа компаний АSE : Система управления проектами на основе технологии Multi-D®.

: Система управления проектами на основе технологии Multi-D®. Autodesk : BIM-модель – от проектирования до эксплуатации.

: BIM-модель – от проектирования до эксплуатации. Hexagon PPM . Разработка. Управление. Визуализация.

. Разработка. Управление. Визуализация. CADFEM . Цифровые двойники промышленного оборудования.

. Цифровые двойники промышленного оборудования. EPLAN . Цифровая модель систем управления.

. Цифровая модель систем управления. IBCON . Mixed Reality – инструмент контроля результатов СМР.

. Mixed Reality – инструмент контроля результатов СМР. Samsung. Решения для корпоративных клиентов.

III Форум «МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ-2018» продемонстрировал, что за последние два года цифровая трансформация промышленной инфраструктуры набрала значительные обороты на всех уровнях:

государственном: в профильных министерствах и ведомствах заработали новые структуры и подразделения, ответственные за реализацию подходов «Цифровой экономики»;

стандартизации: развиваются базы BIM-стандартов и закладываются основы для регламентации в области технологического проектирования;

корпоративном: с одной стороны, осознание ценности подхода для реализации бизнес-задач стало стремительно приходить и на стадию эксплуатации; с другой стороны, стал значительно шире спектр отраслей, в которых уже востребованы и применяются цифровые технологии;

научно-образовательном: обновляются программы обучения будущих специалистов современным инженерным программным обеспечением.

Теперь наша – Российской Федерации – главная задача не задержаться на этом этапе, а продолжить двигаться дальше в заданном темпе, в конце концов усиливая независимость и конкурентоспособность державы.

В ближайшее время будут опубликованы подробные итоги Форума; фото- и видеоматериалы; презентации докладчиков. Следите за новостями на официальном сайте Форума!