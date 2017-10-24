PCVExpo 2017: выставочная экспозиция более 150 компаний и обширная деловая программа

С 24 по 26 октября в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» состоится 16-я Международная выставка PCVExpo «Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели». Организатором мероприятия выступает Группа компаний ITE, лидер на рынке выставочных услуг России. Соорганизаторы выставки: Российская ассоциация производителей насосов и Ассоциация компрессорщиков и пневматиков.

PCVExpo — единственная в России выставка промышленных насосов, компрессорной техники, трубопроводной арматуры, приводов и двигателей, на которой масштабно представлено оборудование для комплексного решения разнообразных задач на предприятиях нефтегазовой промышленности, энергетики, металлургии, машиностроения, химии и нефтехимии, строительного комплекса и ЖКХ.

О высокой эффективности мероприятия говорит как постоянное участие в ней ведущих российских и зарубежных производителей, так и ежегодное пополнение состава экспонентов новыми компаниями. В этом году в PCVExpo принимают участие более 150 компаний, 42 из них — впервые. Производители и поставщики из 9 стран мира – России, Беларуси, Германии, Италии, Китая, Кореи, Словении, Турции и Украины – представят современное оборудование на площади более 4300 кв.метров.

Профессиональные посетители — специалисты крупных комплектующих организаций, инжиниринговых компаний, а также конечных потребителей — смогут за 3 дня работы выставки получить консультации технических специалистов, найти новых поставщиков оборудования для решения технологических задач по перекачке различных сред и обеспечения производства сжатым воздухом, расширить свой ассортимент в соответствии с рыночным спросом.

В выставке принимают участие такие лидеры отечественного и зарубежного машиностроения, как «Группа ГМС», Kaeser Kompressoren, Bauer Kompressoren, «Турбонасос», «Гидрогаз», «ЧТПЗ», Camozzi, «Вириал», «Эна» и другие.

Официальный партнер выставки — компания «ТРЭМ Инжиниринг».

PCVExpo будет проходить на одной площадке одновременно с семью другими промышленными выставками: Heat&Power — котельное и энергетическое оборудование, Testing & Control – испытательное и контрольно-измерительное оборудование, NDT Russia — оборудование для неразрушающего контроля, Mashex Moscow – металлообрабатывающие станки, Expo Coating — оборудование для обработки поверхностей, выставка Power Electronics «Силовая электроника» и FastTec – выставка крепежа. Совместное проведение восьми выставок позволяет объединить более 500 экспонентов из 35 стран мира. Более 15000 посетителей получат возможность выбрать необходимое оборудование и инструмент для своего производства.

Деловая программа

Выставка PCVExpo сопровождается мероприятиями деловой программы, которые служат дополнительным инструментом привлечения посетителей и поддерживают коммерческую эффективность выставки.

24 и 25 октября будет работать Клуб профессионалов арматуростроения, организованный Научно-Промышленной Ассоциацией Арматуростроителей, в рамках которого состоится цикл обучающих семинаров и круглых столов по сертификации, сравнительному анализу технологий, актуальным вопросам сервиса и ремонта арматуры.

24 октября при содействии медиагруппы Armtorg состоится конференция «Разработка и производство импортозамещающей арматуры для ТЭС, нефтегазовой и нефтехимической отраслей промышленности: проблемы и пути решения», в ходе которой будут обсуждаться острые вопросы арматуростроительной отрасли и последние технологические «прорывы» отечественных и локализованных производителей.

В этот же день перспективы развития и проблемные вопросы компрессорной отрасли будут обсуждаться на семинаре «Развитие компрессоростроения: основные вызовы».

26 октября будет проходить ежегодная Международная научно-техническая конференция «ECOPUMP-RUS’2017. Энергоэффективность и инновации в насосостроении. Импортозамещение и локализация производства в России», в ходе которой будут рассмотрены достижения в области совершенствования потребительских свойств насосов в направлении обеспечения передовых норм надежности и энергоэффективности, а представители ведущих отечественных и зарубежных предприятий выступят с презентационными докладами.

Подробная информация о выставке на сайте www.pcvexpo.ru