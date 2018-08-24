С 23 по 25 октября в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» состоится 17-я Международная выставка PCVExpo «Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели». Организатором мероприятия выступает Группа компаний ITE, лидер на рынке выставочных услуг России. Соорганизаторы выставки: Российская ассоциация производителей насосов и Ассоциация компрессорщиков и пневматиков.

PCVExpo — единственная в России выставка промышленных насосов, компрессорной техники, трубопроводной арматуры, приводов и двигателей, на которой масштабно представлено оборудование для комплексного решения разнообразных задач на предприятиях нефтегазовой промышленности, энергетики, металлургии, машиностроения, химии и нефтехимии, строительного комплекса и ЖКХ.

Мы приветствуем наших постоянных участников, которые из года в год одними из первых бронируют свои стенды и получают специальные условия от организаторов: «ТРЭМ Инжиниринг», Bauer Kompressoren, Gardner Denver, Unipump, Kaeser Kompressoren, «Группа компаний ГМС», Omega air D.O.O. Ljubljana, «Турбонасос», Aliaxis Utilities & Industry, «ЭНА», «Челябинский трубопрокатный завод», «Сарапульский электрогенераторный завод», Sotras S. R. L., и многие другие.

Также, мы рады сообщить, что к участникам выставки присоединилась компания ПКТБА – Пензенское конструкторское бюро арматуростроения, ведущее свою историю с 1962 года!

Расписание деловой программы в рамках выставки PCVExpo 2018

(Программа выставки может быть дополнена мероприятиями ближе к открытию выставки)

23 октября:

–– Определение лучших российских предприятий, лучшей отечественной продукции, лучших руководителей и специалистов; выражение заслуженного общественного признания и содействие развитию насосного производства в России и их награждение. Церемония награждения Национальной премией «Живой поток» в области импортозамещения и локализации производства в России.

Организаторы – Российская Ассоциация Производителей Насосов, Группа компаний ITE. Место проведения – павильон 1, конференц-зал №4.

–– Открытое заседание Технического комитета по стандартизации ТК 245 «Насосы». Новое в стандартизации насосов, агрегатов и систем на их основе (ГОСТ, ISO, EN, API). Планирование работ по стандартизации. Участие в разработке стандартов.

Организаторы – Российская Ассоциация Производителей Насосов, Группа компаний ITE. Место проведения – павильон 1, конференц-зал №4.

— Конференция «Внутренняя стандартизация конечных потребителей трубопроводной арматуры. Новые разработки в отрасли арматуростроения».

Организаторы – журнал ARMTORG / Вестник арматуростроителя, Группа компаний ITE. Место проведения – павильон 1, конференц-зал №2.

24 октября:

–– Научно-практический семинар «Уплотнения и герметизация насосов». Вопросы технического уровня, экологичности, качества, конкурентоспособности уплотнительной техники и герметичных насосов; импортозамещение и размещение производства иностранными компаниями на территории России.

Организаторы – Российская Ассоциация Производителей Насосов, Группа компаний ITE. Место проведения – павильон 1, конференц-зал №4.

25 октября:

–– Международная научно-техническая конференция «ECOPUMP-RUS’2018. Энергоэффективность и инновации в насосостроении». Достижения в области совершенствования потребительских свойств насосов; обеспечение передовых норм надежности и энергоэффективности. Презентационные доклады ведущих отечественных и зарубежных предприятий.

Организаторы – Российская Ассоциация Производителей Насосов, Группа компаний ITE. Место проведения – павильон 1, конференц-зал №4.

С подробной деловой программой выставки PCVExpo, а также одновременно проходящими выставками можно ознакомиться на сайте www.pcvexpo.ru

Соорганизатором выставки является РАПН – Российская ассоциация производителей насосов, основной миссией которой является защита общих интересов компаний, входящих в состав организации.

В рамках выставки ежегодно проходит насыщенная деловая программа по актуальным вопросам отрасли. С программой, проходившей в рамках выставки 2017 года, Вы можете ознакомиться здесь

Неоспоримым преимуществом нашей выставки является то, что одновременно с PCVExpo 2018 в 1-м павильоне МВЦ «Крокус Экспо» пройдет 7 международных промышленных выставок. Синергетический эффект данных мероприятий сложно переоценить, и участники PCVExpo смогут получить на свои стенды профессиональных посетителей из смежных отраслей промышленности.

Для бесплатного посещения выставки, пожалуйста, получите электронный билет.

Откройте новые перспективы для себя и своей компании на PCVExpo 2018!